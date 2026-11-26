TPHCM đưa tiêu chí đi xe buýt, metro vào đánh giá cán bộ

TPO - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại TPHCM được khuyến khích sử dụng giao phương tiện thông công cộng ít nhất 2 lần/tuần. Kết quả thực hiện sẽ gắn với đánh giá chất lượng hằng năm và bình xét thi đua, khen thưởng.

Ngày 26/11, tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội TPHCM, ông Nguyễn Hữu Nam, Phó trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ TPHCM, thông tin về phong trào thi đua “Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TPHCM” giai đoạn 2026-2030.

Theo ông Nam, điểm mới của phong trào là việc sử dụng giao thông công cộng không chỉ dừng ở vận động, khuyến khích. Nội dung này sẽ được đưa vào đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân, gắn với bình xét thi đua, khen thưởng.

Sở Nội vụ TPHCM phối hợp hướng dẫn các đơn vị đưa yêu cầu sử dụng giao thông công cộng tối thiểu 2 lần/tuần vào tiêu chuẩn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hằng năm. Lượt đi lại được ghi nhận, xác thực qua ứng dụng MultiGo và hệ thống vé điện tử để việc bình xét công khai, minh bạch, phản ánh đúng kết quả thực hiện.

Người dân đi metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Phong trào dành cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại TPHCM. Các phương tiện được khuyến khích sử dụng gồm xe buýt, metro, buýt đường thủy và xe đạp công cộng.

TPHCM đặt mục tiêu 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phát động phong trào, trên 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cam kết, thực hiện đi phương tiện công cộng tối thiểu 2 lần/tuần. Đến năm 2030, giao thông công cộng được kỳ vọng đáp ứng 15-20% nhu cầu đi lại đô thị.

Phong trào được triển khai theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn 2026-2027, thành phố tập trung thay đổi nhận thức, thói quen đi lại; triển khai chính sách hỗ trợ giá vé, chuyển đổi xe buýt nội tỉnh sang năng lượng xanh và liên thông thanh toán không tiền mặt trên ứng dụng MultiGo.

Giai đoạn 2028-2030 tập trung mở rộng mạng lưới, kết nối nhiều loại hình vận tải và thiết lập vùng phát thải thấp.

Thành phố cũng đặt mục tiêu đến năm 2027, toàn bộ xe buýt nội thành sử dụng điện, năng lượng xanh, trước năm 2030, toàn bộ xe buýt và taxi sử dụng điện, năng lượng xanh. Tỷ lệ thanh toán không tiền mặt trong giao thông công cộng phấn đấu đạt trên 95%, toàn bộ lượt đi lại được xác thực điện tử và ghi nhận trên MultiGo.

Theo Sở Nội vụ, phong trào được phát động trong bối cảnh TPHCM hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh từ ngày 1/7-31/12. Sau 3 tháng, 134 tuyến xe buýt đã vận chuyển hơn 30,6 triệu lượt khách. Tỷ lệ hành khách xác thực qua hệ thống thẻ vé điện tử tăng từ 9% lên 60% sau 4 tuần triển khai.