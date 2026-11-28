Chìm tàu cá trên biển Mũi Né, 4 ngư dân thoát nạn

TPO - Một tàu cá bất ngờ bị chìm khi đang khai thác hải sản trên vùng biển Mũi Né (Lâm Đồng), 4 ngư dân được cứu sống.

Chiều 28/11, Đồn Biên phòng Mũi Né - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp cứu nạn 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm.

Tàu cá BTh-83939-TS gặp nạn trên vùng biển Mũi Né.

Trước đó, khoảng 23h ngày 27/11, tàu cá BTh-83939-TS do ông Võ Ngọc Đường (trú phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kiêm thuyền trưởng, cùng 3 thuyền viên đang khai thác hải sản cách bờ Mũi Né khoảng 22 hải lý. Lúc này, tàu gặp sóng lớn, nước tràn vào khiến phương tiện bị chìm.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Mũi Né huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực gặp nạn tham gia cứu hộ và cứu cả 4 ngư dân an toàn.

Đến ngày 28/11, Đồn Biên phòng Mũi Né tiếp tục cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ ngư dân lai dắt tàu gặp nạn vào bờ để sửa chữa. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ ngư dân lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ.

Qua vụ việc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo ngư dân thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, kiểm tra phương tiện và trang thiết bị cứu sinh trước khi xuất bến. Khi gặp sự cố trên biển, ngư dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng và các phương tiện gần khu vực để được hỗ trợ kịp thời.