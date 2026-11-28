TPO - Mưa lớn kéo dài trong ngày 28/11 khiến nhiều tuyến đường ở Nha Trang ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn. Một số khu vực xảy ra sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.
TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 230-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh, thành phố (gọi tắt là Ban chỉ đạo).
TPO - Ngày 28/11, mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư rơi vào tình trạng ngập nước.
TPO - Dự báo từ tối 28/11 đến sáng 30/11 là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 450mm. Lũ trên nhiều dòng sông có khả năng vượt báo động 3.
TPO - Trong quá trình san gạt đất đá sạt lở trên quốc lộ 15D, tuyến đường dẫn lên Cửa khẩu quốc tế La Lay, Quảng Trị, lực lượng thi công bất ngờ phát hiện một quả bom, buộc phải tạm dừng công việc để bảo đảm an toàn.
TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhất trí củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư và lưu thông hàng hóa qua biên giới, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại đạt mục tiêu 20 tỷ USD.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Quảng Ngãi xảy ra sạt lở, uy hiếp nhà dân, gây hư hỏng các tuyến giao thông, một cây cầu có nguy cơ sụp đổ.
TPO - Chiều nay (28/11), tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đón lãnh đạo các quốc gia dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12.
TPO - Rời nhà đi làm lúc rạng sáng, bà Phạm Thị Nga không ngờ chỉ vài giờ sau, nước lũ đã tràn vào nhà, bà trở tay không kịp, chỉ kịp lấy giấy tờ, còn nhiều tài sản trong nhà bị ngập nước.
TPO - Một cá thể rùa Sa Nhân thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm vừa được Công an xã Xuân Đài (tỉnh Phú Thọ) cùng các lực lượng chức năng tiếp nhận, kiểm tra và thả về môi trường tự nhiên.
TPO - Sáng 28/11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đến Hà Nội, tham dự Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11).
TPO - Theo bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, khi một người lao động sa vào ma túy, không chỉ bản thân họ bị ảnh hưởng mà cả gia đình cũng có nguy cơ mất đi người thân, mái ấm. Vì vậy, bảo vệ người lao động trước hiểm họa ma túy cũng chính là bảo vệ hạnh phúc của hàng triệu gia đình.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk ghi nhận lượng mưa vượt 100mm, riêng Hòa Thịnh gần 150mm. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 17 xã, phường trong 6 giờ tới.
Sáng 28/11/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Manet nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị CLMV-12 và ACMECS-11.
TPO - Suốt nhiều giờ qua, gia đình vẫn túc trực ở dưới chân cầu Cửa Hội tìm kiếm người đàn ông để lại hai con nhỏ trên cầu rồi gieo mình xuống sông Lam.
Trong hôm nay 28/11, Việt Nam chủ trì Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Myanmar tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao trong khu vực.
TPO - Sạt lở bờ sông lưu vực sông Kôn và sông Hà Thanh đang diễn biến phức tạp, trải dài từ thượng nguồn đến hạ du. Hiện có 42 vị trí sạt lở, tổng chiều dài khoảng 45,2km, trên địa bàn 10 xã, phường.