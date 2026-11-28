TPO - Theo bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, khi một người lao động sa vào ma túy, không chỉ bản thân họ bị ảnh hưởng mà cả gia đình cũng có nguy cơ mất đi người thân, mái ấm. Vì vậy, bảo vệ người lao động trước hiểm họa ma túy cũng chính là bảo vệ hạnh phúc của hàng triệu gia đình.