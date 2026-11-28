Quy định mới về Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh, thành phố

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 230-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh, thành phố (gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Theo quy định, Ban chỉ đạo cấp tỉnh do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy thành lập, có chức năng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, thành phố (gọi chung là ở địa phương).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Ban chỉ đạo cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; trừ các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Ban chỉ đạo cấp tỉnh chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ban chỉ đạo cấp tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể thảo luận, trưởng ban kết luận và chỉ đạo thực hiện.

Ban chỉ đạo cấp tỉnh hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tôn trọng, không làm cản trở hoạt động bình thường và không làm thay nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Về tổ chức bộ máy, trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh là bí thư tỉnh ủy, thành ủy. Các phó trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh, gồm: phó bí thư thường trực tỉnh ủy, thành ủy; trưởng ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy; trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy; giám đốc công an tỉnh, thành phố. Trưởng ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy là phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Các ủy viên ban chỉ đạo cấp tỉnh, gồm: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố; chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố (trừ địa phương cơ cấu bí thư hoặc phó bí thư thường trực tỉnh ủy, thành ủy kiêm chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố); trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy; chánh văn phòng tỉnh ủy, thành ủy; chánh án toà án nhân dân tỉnh, thành phố; viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố;

Chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ tư lệnh TPHCM; giám đốc sở tư pháp tỉnh, thành phố; chánh thanh tra tỉnh, thành phố; chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố (trừ địa phương cơ cấu phó bí thư thường trực tỉnh ủy, thành ủy kiêm chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố) và phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy.

Ngoài thành phần, cơ cấu nêu trên, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh về cơ cấu thành viên của ban chỉ đạo cấp tỉnh thì ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương trước khi quyết định.

Thường trực ban chỉ đạo cấp tỉnh gồm trưởng ban và các phó trưởng ban. Ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo cấp tỉnh.