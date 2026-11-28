TPO - Sau gần 2 năm vận hành, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã trở thành phương tiện đi lại quen thuộc của hàng chục nghìn người dân TPHCM mỗi ngày. Tuy nhiên, lượng khách tăng vọt khiến nhiều toa tàu chật kín vào giờ cao điểm, trong khi các bãi giữ xe chính quy liên tục treo biển "bãi đầy" từ sáng sớm.
TPO - Mức giá trông giữ ô tô từ 7 chỗ trở xuống tại bãi đỗ xe thông minh được tính theo lượt và theo tháng. Giá trong 1 giờ đầu tiên là 15.000 đồng/xe.
TPO - "Lâu lâu mới có dịp săn đồ giá rẻ nên em sẽ kiên nhẫn xếp hàng để mua cho bằng được cái máy giặt. Dù mưa gió hơi vất vả nhưng tiết kiệm được một khoản tiền lớn thì cũng xứng đáng", Ngọc Trâm (22 tuổi, phường Hải Châu) chia sẻ.
Lượng giao dịch tăng vọt dịp Black Friday tạo cơ hội cho tin tặc khai thác hệ thống bán lẻ. AI càng khiến các cuộc tấn công mạng khó nhận diện và ngăn chặn hơn.
Nghị định 422/2026/NĐ-CP quy định việc áp dụng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt tại TP. Đồng Nai, trong đó tập trung vào 6 nhóm lĩnh vực, từ tổ chức bộ máy, quy hoạch, phát triển kinh tế đến huy động nguồn lực và liên kết vùng.
TPO - Sau đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số và một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, Hà Nội hoàn thành 87,9% nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố nhận định, công nghệ chỉ là phương tiện, thước đo cao nhất phải là giá trị thực chất mang lại cho người dân và doanh nghiệp.
TPO - Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao, nguồn cung đối mặt nhiều áp lực và quá trình chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng không còn đơn thuần là giải pháp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh mà trở thành yêu cầu quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.
TPO - Đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực chất của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng yêu cầu các bên bắt tay ngay vào 4 nhiệm vụ trọng tâm sau ký hợp đồng tư vấn.
TPO - Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì khẩn trương ban hành hướng dẫn phương án sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích, giúp nhà vườn yên tâm đầu tư; thu hút doanh nghiệp tư nhân lớn đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao.
TPO - Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm nay ước đạt trên 3,45 tỷ USD, nhưng ngành sầu riêng Việt Nam đang đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật khắt khe về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, Cadimi và bài toán xuất khẩu nguyên liệu thô. Chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng được xác định là con đường tất yếu để giữ vững thị phần.
TPO - Bộ Công Thương tính phương án điện hạt nhân Ninh Thuận vận hành sau năm 2035, đồng thời tăng mạnh điện mặt trời, nguồn lưu trữ và điều chỉnh quy mô điện khí LNG nhằm bảo đảm nguồn cung trong bối cảnh nhiều dự án điện lớn có nguy cơ chậm tiến độ.
TPO - Con tôm sú nặng gần 400 gram, dài hơn 34 cm của một doanh nghiệp ở Cà Mau đã giành giải nhất cuộc thi tìm kiếm “Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026”, thu hút sự chú ý của người dân và du khách tại Festival Tôm lần thứ II.
TPO - Trong liên danh trúng gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể và lập hồ sơ mời thầu Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam giá trị hơn 10.240 tỷ đồng, các doanh nghiệp Việt có kết quả sản xuất kinh doanh khá khác biệt. Nhà thầu ngoại có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giao thông đường sắt.
TPO - Bộ Công Thương đề xuất phân bổ chỉ tiêu phát triển 5.630 MW điện mặt trời mái nhà cho các địa phương đến hết năm 2027, với tổng vốn ước tính 67.560 tỷ đồng. TP.HCM và Hà Nội dự kiến nhận chỉ tiêu lớn nhất.
TPO - Từ đầu năm đến giữa tháng 11, Việt Nam chi gần 11 tỷ USD nhập khẩu xăng dầu, tăng hơn 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, kim ngạch nhập khẩu dầu thô, than và khí đốt hóa lỏng cũng tăng mạnh.
TPO - Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhìn nhận, ngành lúa gạo không thể tiếp tục phát triển chủ yếu dựa vào tăng sản lượng, buộc phải chuyển mình sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, giảm phát thải và phát triển bền vững. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần nhìn nhận tương lai hạt gạo xanh Việt Nam trên 3 giá trị cốt lõi gồm: Kinh tế, môi trường và thương hiệu.
TPO - Trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 diễn ra cuộc thi tìm kiếm con tôm sú nặng nhất, với giải thưởng cao nhất 15 triệu đồng. Tôm dự thi phải là tôm sú, được nuôi hoặc khai thác trên địa bàn tỉnh, còn sống với đầy đủ bộ phận.