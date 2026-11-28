QUẢNG NGÃI: Nửa tháng, lũ sông Vệ khoét sâu 60 mét vào nhà dân

TPO - Sạt lở diễn biến rất nhanh. Lúc 9h ngày 28/11, căn nhà bà Đù vẫn còn cách mép sạt lở khoảng 10 m. Tuy nhiên, chỉ 3 giờ sau, sạt lở đã ăn sâu vào một phần ba nhà.

Nửa tháng, lũ sông Vệ khoét sâu 60 m, cuốn sập một phần nhà dân. Video: Nguyễn Ngọc

Nửa tháng mất đất, 3 giờ lũ khoét vào tận nhà

Đến chiều tối 28/11, tại khu vực ven sông Vệ, đoạn giáp Cửa Lở (thôn Tân Mỹ, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về vẫn cuồn cuộn xoáy vào bờ. Từng mảng đất, cây cối tiếp tục bị cuốn xuống sông, mép sạt lở ngày càng lấn sâu vào khu dân cư.

Chỉ trong vòng nửa tháng, hai đợt lũ liên tiếp đã cuốn trôi hàng nghìn mét vuông đất ven sông tại khu vực này. Những khoảng đất từng ngăn cách nhà dân với mép nước nay không còn, nhiều căn nhà nguy cơ bị dòng nước cuốn trôi.

Tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Trước đó, trong hai ngày 12 và 13/11, nước lũ đã khoét sâu khoảng 50 m vào đất liền, kéo dài trên đoạn bờ sông khoảng 100 m, cuốn theo cây cối, ngư lưới cụ của người dân. Nhiều cây vốn nằm cách mép nước hàng chục mét bị quật đổ, nằm ngổn ngang.

Thời điểm đó, mép sạt lở chỉ còn cách căn nhà của bà Trần Thị Đù (74 tuổi, trú thôn Tân Mỹ) khoảng 10 m. Bà Đù cho biết, suốt 20 năm sinh sống tại đây, bà chưa từng chứng kiến cảnh sạt lở dữ dội như vậy.

Trong đợt lũ ấy, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về, cuốn phăng cây cối, cầu tạm ra rớ và ngư lưới cụ. Tiếng đất sạt, cây đổ vang lên liên tiếp. Trước tình thế nguy cấp, bà Đù chỉ kịp hô hoán rồi cùng chồng chạy khỏi khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương xã An Phú đã giăng dây, lắp biển báo cấm người dân qua lại khu vực sạt lở.

Nỗi lo chưa kịp nguôi ngoai, nửa tháng sau, mưa lớn lại trút xuống. Nước sông Vệ dâng cao, tiếp tục xoáy vào vị trí sạt lở cũ, cuốn trôi thêm hàng trăm mét vuông đất.

Khoảng đất rộng 10 m từng ngăn cách căn nhà bà Đù với mép sạt lở nay đã bị dòng nước cuốn mất. Nước lũ tiếp tục khoét sâu vào nền đất bên dưới căn nhà, khiến phần mái hiên bị cuốn trôi.

Ông Lê Đình Hưng - Trưởng thôn Tân Mỹ cho biết, sạt lở diễn biến rất nhanh. Khi địa phương nhận được tin báo của người dân lúc 9h ngày 28/11, căn nhà bà Đù vẫn còn cách mép sạt lở khoảng 10 m. Tuy nhiên, chỉ 3 giờ sau, sạt lở đã ăn sâu vào một phần ba căn nhà.

Nước sông Vệ áp sát nhà bà Trần Thị Đù.

Đến chiều tối cùng ngày, dòng nước vẫn tiếp tục xoáy mạnh vào khu vực này, đe dọa phần còn lại của căn nhà bà Đù và những căn nhà nằm phía trong.

Thấp thỏm lo mất nhà sau mỗi đợt lũ

Cách nhà bà Đù không xa, vợ chồng ông Nguyễn Ví cũng tất bật thu dọn đồ đạc, chuẩn bị di dời đến nơi an toàn.

Vợ chồng ông Ví lo lắng là căn nhà có thể bị nước cuốn trôi bất cứ lúc nào, nhất là khi mưa lớn được dự báo còn tiếp diễn.

Sạt lở xoáy sâu vào móng nhà bà Trần Thị Đù làm sập phần hiên chỉ trong thời gian ngắn.

“Di dời đến nơi an toàn ở, còn nhà cửa, tài sản thì phải bỏ lại. Chỉ sợ cuốn mất căn nhà thì hai vợ chồng già cũng không biết đi đâu”, vợ ông Ví lo lắng.

Với những hộ dân sinh sống ven sông Vệ, nỗi lo sạt lở đã kéo dài qua nhiều năm. Sau mỗi mùa mưa lũ, đất ven sông lại bị thu hẹp, khoảng cách từ nhà dân đến mép nước ngày càng ngắn.

Ông Trần Dách (64 tuổi, trú thôn Tân Mỹ) cho biết, qua các đợt sạt lở, người dân ven sông đã mất đi rất nhiều đất đai. Khiến người dân luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo sợ mỗi khi mưa lớn, nước sông dâng cao.

Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Trước mắt, người dân phải nhờ các lực lượng hỗ trợ di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Về lâu dài, ông Dách mong muốn khu vực này sớm được đầu tư xây dựng kè chống sạt lở để người dân yên tâm sinh sống.

Địa phương dự báo sạt lở có thể vào sâu hơn, ảnh hưởng đến 15-20 hộ dân bên trong.

Theo ông Lê Đình Hưng, hiện có 2-3 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, với tốc độ sạt lở như hiện nay, phạm vi ảnh hưởng có khả năng mở rộng, uy hiếp từ 15-20 hộ dân sinh sống phía trong.

Ông Trần Ngọc Xôn - Phó Chủ tịch UBND xã An Phú cho biết, trước mắt, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến sạt lở để chủ động ứng phó. Đồng thời, xã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tổng thể khu vực Cửa Lở để có phương án nạo vét, thông luồng và xây dựng kè chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và sinh kế lâu dài của người dân.