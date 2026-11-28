TP - Có những cuộc đời tưởng chừng đã khép lại khi cánh cửa tử thần bất ngờ mở ra. Nhưng cũng như mầm cây bật lên sau mùa đông giá rét, những người mang trong mình căn bệnh ác tính đã kiên cường đi qua đau đớn, mất mát để đón lấy cơ hội sống. Những phép màu ấy không chỉ hồi sinh một cơ thể, mà còn thắp lại ánh sáng cho những cuộc đời tưởng đã chìm vào bóng tối.