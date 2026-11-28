Hoạt động diễn ra nhân dịp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng Phu nhân đến Hà Nội tham dự Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.
TPO - Chiều 28/11, tại Hà Nội, bà Đào Thị Bích Thủy - Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng và bà Thananon Charnvirakul - Phu nhân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - tham quan Đình Nam Hương, đi dạo ở Hồ Gươm, trải nghiệm vẽ tranh Hàng Trống.
Hoạt động diễn ra nhân dịp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng Phu nhân đến Hà Nội tham dự Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.
TP - Có những cuộc đời tưởng chừng đã khép lại khi cánh cửa tử thần bất ngờ mở ra. Nhưng cũng như mầm cây bật lên sau mùa đông giá rét, những người mang trong mình căn bệnh ác tính đã kiên cường đi qua đau đớn, mất mát để đón lấy cơ hội sống. Những phép màu ấy không chỉ hồi sinh một cơ thể, mà còn thắp lại ánh sáng cho những cuộc đời tưởng đã chìm vào bóng tối.
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TPO - Việc xác định biên chế công chức, viên chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, mức độ phức tạp của công việc và các yếu tố đặc thù, tuyệt đối không thực hiện theo hướng cào bằng.
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