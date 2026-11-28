Phép màu hồi sinh

TP - Có những cuộc đời tưởng chừng đã khép lại khi cánh cửa tử thần bất ngờ mở ra. Nhưng cũng như mầm cây bật lên sau mùa đông giá rét, những người mang trong mình căn bệnh ác tính đã kiên cường đi qua đau đớn, mất mát để đón lấy cơ hội sống. Những phép màu ấy không chỉ hồi sinh một cơ thể, mà còn thắp lại ánh sáng cho những cuộc đời tưởng đã chìm vào bóng tối.

Hành trình tìm lại hạnh phúc

Chín năm trước, chị Trần Thị Thức (Tuyên Quang) từng nghĩ mình có thể chết bất cứ lúc nào. Khi ấy, chị vừa kết hôn, đang mang thai đứa con đầu lòng và háo hức chờ ngày được làm mẹ. Nhưng căn bệnh ung thư máu bất ngờ ập đến, đẩy người phụ nữ trẻ vào những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời.

Tháng 10/2013, khi thai nhi được 5 tháng, chị Thức thấy cơ thể ngày càng gầy yếu, xanh xao, khó thở và mệt mỏi. Đi khám, chị bàng hoàng nhận tin mắc ung thư máu. “Nghe đến ba chữ ung thư máu, tôi đã nghĩ đến bộ phim Trái tim mùa thu của Hàn Quốc. Tôi thực sự sốc, cứ nghĩ bệnh đó chỉ có trong phim, sao lại rơi vào mình? Tôi có thể chết bất cứ lúc nào! Tôi mới kết hôn chưa được bao lâu, tương lai còn ở phía trước, lại đang mang trong mình đứa con mà tôi chưa được gặp”, chị nhớ lại khoảnh khắc đau đớn mình trải qua.

Nỗi sợ cái chết chưa kịp nguôi ngoai, chị đã phải đối diện với một lựa chọn nghiệt ngã: giữ con hay cứu lấy chính mình. Nhưng với tình trạng sức khỏe lúc đó, gia đình hiểu rằng nếu cố giữ thai, cả mẹ và con đều có thể gặp nguy hiểm. Chị Thức buộc phải mổ cấp cứu. Em bé chào đời nặng 1,2kg. Nhìn thấy con, người mẹ trẻ mừng đến nghẹn lòng, lại nhen nhóm hi vọng. Nhưng chỉ hai ngày sau, em bé qua đời vì suy hô hấp.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô gái trẻ liên tiếp mất đi những điều quý giá nhất: sức khỏe, đứa con đầu lòng và cả niềm tin vào tương lai. Có lúc, cô tuyệt vọng đến mức không còn thiết tha chữa bệnh. Nhưng chồng và gia đình kiên trì nâng đỡ. Tình yêu thương của những người thân đã giúp Thức tìm lại nghị lực, quyết định tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Tháng 11/2013, chị trở lại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trải qua ba đợt truyền hóa chất kéo dài hơn 6 tháng. Những ngày nằm viện, chứng kiến nhiều bệnh nhân cùng điều trị ra đi, không tránh khỏi sợ hãi. Nhưng chị Thức tự nhủ phải sống lạc quan, không để nỗi đau nhấn chìm mình.

Sau quá trình điều trị, bệnh tình của chị lui hoàn toàn. Chị Thức tiếp tục khám định kì và hi vọng có thể trở lại cuộc sống bình thường. Cuối năm 2014, các bác sĩ tư vấn chị thực hiện ghép tế bào gốc để có thêm cơ hội điều trị lâu dài. Dù lo lắng về chi phí và khả năng thành công, chị vẫn quyết định nắm lấy cơ hội khi tìm được nguồn tế bào gốc phù hợp từ anh trai. May mắn, ca ghép diễn ra thuận lợi. Chị chỉ phải nằm trong phòng cách li 25 ngày trước khi được chuyển ra phòng theo dõi. Một năm sau, chị được dừng thuốc hoàn toàn.

Kiểm tra các mẫu tế bào gốc trong Ngân hàng Tế bào gốc

Tưởng như sau bao giông bão, cuộc đời đã trả lại cho chị những ngày bình yên. Nhưng trong lòng người phụ nữ ấy vẫn còn một ước mơ chưa thành: được làm mẹ. Hóa chất liều cao trong quá trình điều trị khiến chị không thể có con tự nhiên. Các bác sĩ tư vấn thụ tinh trong ống nghiệm, song khả năng thành công cũng không cao. Dẫu vậy, chị vẫn không từ bỏ hi vọng.

Tháng 8/2021, hơn sáu năm sau ca ghép, gia đình chị hạnh phúc đón một bé trai kháu khỉnh chào đời. Người phụ nữ từng mất đi đứa con đầu lòng, từng nghĩ mình không thể sống và cũng chẳng thể làm mẹ, cuối cùng đã được ôm con trong vòng tay. Hạnh phúc ấy có lẽ càng trở nên quý giá bởi chị hiểu mình đã phải đi qua bao nhiêu đau đớn mới có được ngày hôm nay.

Từ phòng vô trùng đến giảng đường đại học

Nếu chị Thức tìm lại hạnh phúc làm mẹ sau những mất mát, thì câu chuyện của Thái Huyền Trang là hành trình một cô gái nhỏ giành lại tuổi thơ, tương lai từ căn bệnh ung thư máu.

Năm 2019, khi mới 13 tuổi, Trang phát hiện mắc ung thư máu. Em phải trải qua 12 đợt truyền hóa chất với nhiều tác dụng phụ. Nhưng thử thách lớn hơn vẫn còn ở phía trước: ghép tế bào gốc. Là con một trong gia đình, Trang không có người thân phù hợp hoàn toàn về chỉ số HLA để hiến tế bào gốc. Sau khi cân nhắc, các bác sĩ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tư vấn gia đình lựa chọn nguồn tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng lưu trữ tại Ngân hàng Tế bào gốc của Viện.

Đây là kĩ thuật ghép phức tạp hơn so với ghép từ người hiến phù hợp HLA hoàn toàn cùng huyết thống. Hai tháng trong phòng ghép có những lúc tưởng quá sức chịu đựng của Trang nhưng với sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ cô bé kiên cường vượt qua, từng bước trở về với cuộc sống.

Bệnh tật khiến Trang phải nghỉ học gần hai năm. Những ngày tháng khó khăn ấy, Trang vẫn không từ bỏ việc học. Em tự học kiến thức lớp 8 và cuối cùng chỉ chậm một năm so với bạn bè. Trang thi đỗ vào lớp chọn của Trường THPT Đô Lương (Nghệ An), tiếp tục đạt thành tích học sinh giỏi, học sinh xuất sắc.

Mẹ Trang, chị Trương Thị Hoa, nhớ lại con gái phát hiện bệnh đúng thời điểm chuẩn bị thi học sinh giỏi. Dù sức khỏe yếu, sau khi nhập viện và được truyền 5 bịch máu, Trang vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. Em đứng thứ hai trong kì thi học sinh giỏi môn Toán toàn huyện.

Nghị lực ấy tiếp tục được thể hiện trong những năm học phổ thông. Năm lớp 12, Trang là một trong số ít học sinh của trường được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong kì thi tốt nghiệp THPT, em đạt 26 điểm và mới đây trúng tuyển lớp Tài năng, ngành Sư phạm Toán học, Trường Đại học Vinh. Ước mơ trở thành cô giáo của cô gái từng mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo đang dần trở thành hiện thực.

Sau ca ghép, khi sức khỏe và hệ miễn dịch còn yếu, chưa thể trở lại trường, em nghĩ đến những bệnh nhi ung thư khác đang phải chịu đựng những ngày tháng giống mình. Cô bé bắt đầu đan những chiếc mũ, chiếc khăn len để tặng các bạn, giúp giữ ấm và che đi mái đầu không còn tóc sau những đợt hóa chất. Sau thời gian tạm dừng để tập trung học tập, em tiếp tục làm hàng trăm chiếc cặp tóc, móc khóa, cài áo mang hình lá quốc kì. Những sản phẩm ấy được gửi tới Mạng lưới vì trẻ em ung thư để bán gây quỹ, ủng hộ các bệnh nhi.

Gia đình nhỏ của chị Trần Thị Thức

Ung thư máu với những đợt hóa chất triền miên, nỗi đau mất mát và những tháng ngày cách li tưởng chừng có thể quật ngã bất cứ ai. Thế nhưng, từ những phòng ghép vô trùng, nhiều cuộc đời đã được viết tiếp. Với họ, ghép tế bào gốc không chỉ là cơ hội sống, mà còn là cánh cửa đưa những khát vọng tưởng đã tắt trở về.

Từng là một đứa trẻ phải chiến đấu từng ngày để giành lại sự sống, Trang hiểu hơn ai hết những thiệt thòi và nỗi buồn của các bệnh nhi ung thư. Bởi vậy, những món quà em làm ra không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn gửi gắm sự đồng cảm của một người từng trải qua đau đớn dành cho những người đang cần được chở che.

BSCKII. Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, người đồng hành cùng Trang trong quá trình điều trị, xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của cô bé. Bác sĩ Bình bảo, Trang là cô bé dũng cảm khi thực hiện ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng, một kĩ thuật phức tạp hơn so với ghép từ người hiến phù hợp HLA hoàn toàn cùng huyết thống. Năm năm sau ca ghép, em không chỉ khỏe mạnh mà còn thi đỗ đại học, làm được nhiều việc có ích cho cộng đồng.

Viết tiếp những ước mơ

Từ ca ghép tế bào gốc đầu tiên vào năm 2006, đến nay, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã thực hiện 545 ca ghép. Đằng sau con số ấy là 545 hành trình với những nỗi đau, hi vọng và khát vọng sống khác nhau.

Cuộc đời vốn không hứa hẹn với bất kì ai một hành trình chỉ có bình yên. Nhưng chính trong những thời khắc tưởng như tuyệt vọng nhất, tình yêu thương, nghị lực con người và những tiến bộ của y học đã cùng nhau thắp lên hi vọng.

Và đôi khi, phép màu của y học không nằm ở điều gì quá lớn lao. Đó là tiếng trẻ thơ trong ngôi nhà từng chìm trong nước mắt, là bước chân cô gái trẻ trở lại trường học sau những tháng ngày nằm viện, là giấc mơ đứng trên bục giảng đang chờ ngày thành hiện thực. Từ những phòng ghép vô trùng, sự sống đã được nối dài theo cách đẹp đẽ nhất. Và phép màu mang tên tế bào gốc, vì thế, không chỉ nằm trong những thành tựu y học, mà còn nằm ở những cuộc đời được hồi sinh, những yêu thương được nối dài và những ước mơ tưởng đã lỡ hẹn nay lại có thể viết tiếp. Giữ lại một sự sống là giữ lại cả một thế giới yêu thương phía sau nó…