TPO - Mưa lũ diễn biến phức tạp tại Khánh Hòa, nhiều người dân ở Nha Trang đưa ô tô lên các khu vực có địa hình cao để tránh ngập, bảo vệ tài sản khi nước dâng.
TPO - Từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thanh Hóa đã điều động, biệt phái gần 700 cán bộ từ cấp tỉnh xuống cơ sở. Tuy nhiên, tình trạng thiếu cán bộ có chuyên môn phù hợp và phân bổ nhân lực chưa đồng đều giữa các địa phương vẫn là điểm nghẽn cần tháo gỡ.
TPO - Chiều 28/11, mưa trái mùa xuất hiện trên diện rộng tại TPHCM, trùng thời điểm triều cường dâng cao. Tại khu vực phía Nam thành phố, nhiều tuyến đường nằm trong phạm vi bảo vệ của hệ thống cống ngăn triều không xảy ra tình trạng ngập úng như thường thấy trước đây.
TPO - Ngày 28/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chương trình về nguồn tại Khu di tích Ban An ninh Trung ương cục miền Nam ở xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh, đồng thời tham dự Lễ kỷ niệm 52 năm khóa D6 Học viện An ninh nhân dân (1974-2026).
TPO - Nước sông Cô chảy xiết, cuồn cuộn tràn qua mặt đường, gây ngập khoảng 30cm tại khu vực cầu Sông Cô, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Lực lượng chức năng đã lập chốt, cấm người và phương tiện qua lại.
TPO - Hai biển báo giới hạn tốc độ 50km/h và 70km/h được đặt cách nhau khoảng 5m trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang do đơn vị thi công quên tháo biển phục vụ công trường. Cơ quan chức năng cho biết tài xế không bị xử phạt trong trường hợp này.
TPO - Thông tin ban đầu, các em tìm mua hóa chất, vật liệu trên mạng. Trong lúc tự chế pháo bất ngờ phát nổ khiến 5 em bị bỏng.
TPO - Chiều 28/11, tại Hà Nội, bà Đào Thị Bích Thủy - Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng và bà Thananon Charnvirakul - Phu nhân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - tham quan Đình Nam Hương, đi dạo ở Hồ Gươm, trải nghiệm vẽ tranh Hàng Trống.
TP - Có những cuộc đời tưởng chừng đã khép lại khi cánh cửa tử thần bất ngờ mở ra. Nhưng cũng như mầm cây bật lên sau mùa đông giá rét, những người mang trong mình căn bệnh ác tính đã kiên cường đi qua đau đớn, mất mát để đón lấy cơ hội sống. Những phép màu ấy không chỉ hồi sinh một cơ thể, mà còn thắp lại ánh sáng cho những cuộc đời tưởng đã chìm vào bóng tối.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến một đoạn nền đường sắt Bắc - Nam tại xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) bị sạt lở, cuốn trôi.
TPO - Mưa lũ khiến 1.800 nhà dân ở Quảng Ngãi bị ngập, nhiều nơi sạt lở. Lực lượng quân sự tỉnh chuẩn bị quân số, phương tiện, sẵn sàng cơ động hỗ trợ người dân.
TPO - Sạt lở diễn biến rất nhanh. Lúc 9h ngày 28/11, căn nhà bà Đù vẫn còn cách mép sạt lở khoảng 10 m. Tuy nhiên, chỉ 3 giờ sau, sạt lở đã ăn sâu vào một phần ba nhà.
TPO - Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Tại phường Quy Nhơn Nam, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa 20 trẻ mầm non ra khỏi vùng bị ngập.
TPO - Hai bé trai 2 và 3 tuổi, có quan hệ họ hàng, tử vong sau khi ngã xuống ao trong khuôn viên một nhà dân ở phường Hiệp Hòa, TP Quảng Ninh..
TPO - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa vải ở khu vực Đền Rồng, tổ dân phố Đình Bảng, phường Từ Sơn,TP. Bắc Ninh chiều 28/11, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.
TPO - Trước diễn biến mưa lũ liên tục, thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu xả tràn. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy trực tiếp kiểm tra công tác vận hành hồ chứa, yêu cầu chủ động phương án ứng phó.
TPO - Cả 4 nước đều xác định ưu tiên xuyên suốt trong giai đoạn 2027-2028 là vấn đề kết nối, cụ thể là kết nối các hành lang kinh tế, phấn đấu để CLMV trở thành một trung tâm kết nối của khu vực. Các nhà lãnh đạo giao các bộ trưởng nghiên cứu khả năng hình thành cơ sở sản xuất chung trong khu vực CLMV...