Đánh thức tiềm năng văn hóa, du lịch, tạo sinh kế giảm nghèo bền vững

TPO - Với lợi thế về tài nguyên rừng, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái, xã Hùng Chân (Nghệ An) định hướng phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch cộng đồng.

Phóng viên Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Hùng Chân, về những giải pháp phát huy lợi thế bản địa, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Một góc xã Hùng Chân, Nghệ An.

PV: Hùng Chân có những lợi thế gì để phát triển kinh tế, giảm nghèo gắn với bảo tồn văn hóa và du lịch cộng đồng, thưa ông?

Ông Nguyễn Xuân Hòa: Hùng Chân là xã miền núi phía Tây Bắc tỉnh Nghệ An, được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Châu Phong, Châu Hoàn và Diên Lãm trước đây. Toàn xã có diện tích tự nhiên hơn 351km², hơn 12.600 người, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm trên 97%.

Địa phương có nguồn tài nguyên rừng phong phú, cảnh quan núi rừng đa dạng, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế lâm nghiệp, chăn nuôi và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Toàn xã có hơn 16.825ha rừng tự nhiên và 4.548,9ha rừng trồng. Các sản phẩm như vịt bầu Quỳ, lợn đen, cá mát cùng nghề dệt thổ cẩm là những lợi thế có thể khai thác để nâng cao giá trị kinh tế địa phương.

Bên cạnh đó, Hùng Chân còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Thái, từ trang phục, ẩm thực, nghề thủ công đến các làn điệu dân ca như xuối, nhuôn, lăm; múa xòe, múa khèn và khắc luống. Đây là những nét đặc sắc tạo nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất, đồng thời là cơ sở để nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng.

Chúng tôi xác định những lợi thế này cần được khai thác theo hướng bền vững, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống người dân. Khi người dân trực tiếp tham gia sản xuất, cung cấp dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm địa phương, các giá trị bản địa sẽ trở thành nguồn lực tạo sinh kế, góp phần giảm nghèo.

PV: Tuy nhiên, Hùng Chân vẫn là địa bàn có xuất phát điểm kinh tế thấp, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn. Xã xác định những giải pháp trọng tâm nào để giảm nghèo bền vững?

Ông Nguyễn Xuân Hòa: Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ cần được thực hiện đồng bộ, lâu dài, không chỉ dựa vào hỗ trợ trước mắt mà phải tập trung tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giúp người dân chủ động vươn lên.

Trao tặng mô hình sinh kế cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc thù tại xã Hùng Chân.

Trước hết, địa phương cần rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo nguyên nhân và điều kiện thực tế để có phương án hỗ trợ phù hợp. Với những hộ thiếu vốn, thiếu kỹ thuật sản xuất, cần tạo điều kiện tiếp cận các chính sách tín dụng, hướng dẫn kỹ thuật và lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp. Với lao động chưa có việc làm ổn định, cần quan tâm đào tạo nghề, tư vấn và kết nối việc làm.

Cùng với đó, xã định hướng phát huy thế mạnh nông nghiệp, chăn nuôi và kinh tế rừng. Đối với các sản phẩm như vịt bầu Quỳ, lợn đen và những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, cần chú trọng chất lượng con giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và tìm đầu ra ổn định. Việc hỗ trợ người dân không nên chỉ dừng ở cung cấp cây, con giống hay vốn ban đầu mà phải gắn với hướng dẫn tổ chức sản xuất, quản lý chi phí và kết nối tiêu thụ.

Với diện tích rừng lớn, Hùng Chân cũng có điều kiện phát triển sinh kế gắn với bảo vệ rừng, khai thác lâm sản ngoài gỗ theo quy định và phát triển các mô hình sản xuất phù hợp. Qua đó, người dân vừa có thêm nguồn thu nhập, vừa nâng cao trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Một giải pháp quan trọng khác là nâng cao nhận thức, kỹ năng sản xuất và tinh thần chủ động vươn lên của người dân. Chính quyền có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn và tạo điều kiện tiếp cận chính sách; song mỗi gia đình cũng cần chủ động sử dụng hiệu quả nguồn lực, thay đổi phương thức sản xuất và tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế. Đây là nền tảng để hạn chế tái nghèo, hướng tới giảm nghèo thực chất.

PV: Du lịch cộng đồng được kỳ vọng mở thêm hướng sinh kế. Xã sẽ làm gì để người dân, nhất là các hộ nghèo, thực sự được hưởng lợi từ hướng đi này?

Ông Nguyễn Xuân Hòa: Đối với Hùng Chân, phát triển du lịch cộng đồng cần bắt đầu từ việc bảo tồn những giá trị văn hóa, cảnh quan và đời sống bản làng vốn có. Đây không chỉ là hoạt động thu hút khách mà còn là cơ hội tạo thêm việc làm, mở rộng đầu ra cho nông sản và các sản phẩm thủ công truyền thống.

Địa phương có thể nghiên cứu xây dựng các hoạt động trải nghiệm văn hóa Thái, giới thiệu ẩm thực bản địa, nghề dệt thổ cẩm, dân ca, dân vũ và những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Người dân có thể tham gia cung cấp dịch vụ ăn uống, lưu trú, giới thiệu sản phẩm hoặc hướng dẫn trải nghiệm khi đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Cọn nước phục vụ du lịch ở Hùng Chân.

Để các hoạt động này mang lại thu nhập thực chất, cần khảo sát tiềm năng từng bản, đánh giá điều kiện giao thông, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và nhu cầu thị trường. Đồng thời, cần tổ chức tập huấn kỹ năng đón tiếp, giao tiếp, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, quảng bá sản phẩm và ứng dụng công nghệ số để tiếp cận khách hàng.

Chúng tôi xác định không thể phát triển du lịch theo phong trào hoặc nóng vội đầu tư khi chưa đủ điều kiện. Trước mắt, cần lựa chọn những địa bàn, nhóm hộ có lợi thế để nghiên cứu mô hình phù hợp, sau đó đánh giá hiệu quả và từng bước nhân rộng.

Điều quan trọng là người dân phải được tham gia vào quá trình xây dựng sản phẩm và trực tiếp hưởng lợi. Khi văn hóa tạo ra giá trị kinh tế, cộng đồng sẽ có thêm động lực gìn giữ nghề truyền thống, truyền dạy các làn điệu dân ca, bảo vệ cảnh quan và phát huy bản sắc dân tộc.

PV: Làm thế nào để bảo tồn văn hóa truyền thống không chỉ dừng ở hoạt động phong trào mà thực sự trở thành nguồn lực phát triển kinh tế?

Ông Nguyễn Xuân Hòa: Trước hết, công tác bảo tồn phải bắt đầu từ cộng đồng, phát huy vai trò của người cao tuổi, nghệ nhân, người am hiểu phong tục và thế hệ trẻ trong việc lưu giữ, truyền dạy các giá trị văn hóa.

Những nét đặc sắc như nghề dệt thổ cẩm, múa xòe, múa khèn, khắc luống, các làn điệu dân ca và ẩm thực truyền thống cần được duy trì trong đời sống thường ngày, đồng thời được giới thiệu phù hợp đến du khách. Việc khai thác văn hóa phải tôn trọng phong tục, tập quán, tránh thương mại hóa hoặc làm biến dạng những giá trị nguyên bản.

Địa phương cũng cần khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động bảo tồn, quảng bá sản phẩm và giới thiệu văn hóa quê hương trên nền tảng số. Khi văn hóa được kết nối với du lịch và tiêu thụ sản phẩm, người dân có thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập, còn các giá trị truyền thống có điều kiện được gìn giữ lâu dài.

Bà con trong trang phục dân tộc Thái.

PV: Hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực và nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Xã sẽ giải quyết những khó khăn này như thế nào?

Ông Nguyễn Xuân Hòa: Hạ tầng là điều kiện quan trọng để kết nối các bản làng, thúc đẩy sản xuất và phát triển du lịch. Thời gian qua, địa phương đã tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên để đầu tư một số công trình thiết yếu, trong đó có cầu Vai Chon và Trường THCS dân tộc bán trú Châu Phong.

Thời gian tới, xã tiếp tục xác định phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, là nhiệm vụ trọng tâm. Việc đầu tư cần có trọng điểm, phù hợp quy hoạch và khả năng huy động nguồn lực, ưu tiên các công trình phục vụ đi lại, sản xuất và đời sống dân sinh.

Song song với hạ tầng, cần nâng cao năng lực cho người dân thông qua đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật sản xuất, kỹ năng kinh doanh và quảng bá sản phẩm. Địa phương cũng cần nghiên cứu thúc đẩy liên kết giữa các hộ dân, hợp tác xã và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nguồn lực đầu tư còn hạn chế nên xã sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách hiện có, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên và huy động các nguồn lực hợp pháp khác. Mỗi chương trình cần gắn với nhu cầu thực tế, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng và hướng tới hiệu quả lâu dài.

PV: Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hùng Chân đặt ra định hướng gì để nâng cao đời sống người dân và giảm nghèo bền vững?

Ông Nguyễn Xuân Hòa: Trong nhiệm kỳ 2025-2030, xã Hùng Chân xác định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tập trung đầu tư hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Địa phương xác định ba khâu đột phá gồm huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ; bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Điệu nhảy sạp truyền thống góp phần lưu giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa của đồng bào Thái ở Hùng Chân.

Trong đó, phát triển kinh tế rừng, nông nghiệp hàng hóa, chăn nuôi và từng bước nghiên cứu các mô hình du lịch cộng đồng sẽ là những hướng đi cần được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Cùng với đó, xã tiếp tục quan tâm đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao khả năng tiếp cận chính sách và hỗ trợ người dân phát triển sinh kế.

Chúng tôi xác định giảm nghèo không chỉ là giảm số hộ nghèo mà quan trọng hơn là giúp người dân có việc làm, thu nhập ổn định, có khả năng tự bảo đảm cuộc sống và chủ động vươn lên. Khi người dân được hưởng lợi từ quá trình phát triển, họ sẽ có thêm động lực bảo vệ rừng, gìn giữ văn hóa và chung tay xây dựng quê hương.

Với truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa đặc sắc và tiềm năng thiên nhiên phong phú, Hùng Chân có cơ sở để tìm kiếm những hướng đi phù hợp, từng bước chuyển hóa lợi thế thành nguồn lực phát triển. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn xã quyết tâm huy động sức mạnh tổng hợp, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xin cảm ơn ông!