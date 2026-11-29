Lễ ăn hỏi diễn viên ‘Hương vị tình thân’

TPO - Chồng sắp cưới của Thục Anh làm việc tại một cơ quan nhà nước. Hai người biết nhau từ năm 2021, đến năm 2023 mới có dịp tìm hiểu nhau khi nữ diễn viên cộng tác tại cơ quan anh.

Chiều 28/11, diễn viên Thục Anh và bạn trai tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà cô dâu ở Hà Nội. Nữ diễn viên Hương vị tình thân nói cô háo hức khi sắp có gia đình riêng, nhưng cũng nghẹn ngào khi nghĩ đến những năm tháng được bố mẹ bao bọc.

Chia sẻ với Tiền Phong, Thục Anh kể dù hai người đã chuẩn bị từ lâu, cô vẫn hồi hộp khi đến lượt mình làm cô dâu. “Tôi nghẹn ngào vì từ mai bước sang vai trò mới với những trách nhiệm lớn hơn”, cô nói. Nữ diễn viên tự nhắc mình phải chín chắn hơn, bởi từ nay, những quyết định của cô còn liên quan đến gia đình nhỏ của hai người.

Thục Anh và chồng sắp cưới làm lễ ăn hỏi ngày 28/11 tại nhà cô dâu ở Hà Nội, sau hơn ba năm gắn bó.

Chồng sắp cưới của Thục Anh tên Minh Hiếu, sinh năm 1998, làm việc tại một cơ quan nhà nước. Hai người biết nhau từ năm 2021, đến năm 2023 mới có dịp tìm hiểu nhau khi cô cộng tác tại cơ quan anh. Trước lễ ăn hỏi, hai gia đình đã làm lễ dạm ngõ ngày 16/10.

Thục Anh ít chia sẻ về bạn đời vì muốn giữ sự riêng tư cho anh và gia đình. Trong mắt cô, anh là người chín chắn, cho cô cảm giác an tâm sau hơn ba năm gắn bó.

“Ba năm không quá dài nhưng đủ để chúng tôi trải qua nhiều thăng trầm cùng nhau, đủ để tôi cảm thấy an tâm và tin tưởng tuyệt đối khi tựa vào bờ vai của người đàn ông này”, cô chia sẻ.

Những ngày lo lễ ăn hỏi và đám cưới, Thục Anh vẫn đi quay, dẫn chương trình liên tục. Điều khiến cô ấm lòng là bạn đời tôn trọng sở thích của mình. “Gần như mọi ý tưởng hay lựa chọn của tôi, anh đều ủng hộ hết mực”, Thục Anh nói.

Ảnh cưới của Thục Anh và chồng hơn 4 tuổi.

Sau khi kết hôn, vợ chồng Thục Anh ở riêng, gần nhà bố mẹ chồng. Theo nữ diễn viên, hai bên gia đình muốn các con tự thu xếp cuộc sống. Bố mẹ chồng tâm lý, để hai con có không gian riêng nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ khi cần.

Thục Anh cho biết vợ chồng cô mong có con và muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Dù công việc hiện tại khá ngổn ngang, hai vợ chồng đều đã sẵn sàng đón nhận.

"Mục tiêu lớn nhất của vợ chồng tôi là vun đắp gia đình và có thể sớm đón một thiên thần nhỏ. Nhiều người cho rằng làm nghệ thuật sẽ trì hoãn chuyện sinh con để giữ hình ảnh, nhưng với tôi, con cái là lộc trời cho và điều tuyệt vời nhất", cô nói.

Đào Hiền Thục Anh sinh năm 2002, từng thi Vietnam’s Got Talent với vai trò vũ công. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, được khán giả truyền hình biết đến qua một số bộ phim như Hương vị tình thân, Nơi giấc mơ tìm về... Những năm gần đây, bên cạnh diễn xuất, Thục Anh dành nhiều thời gian cho công việc MC thể thao tại VTVcab.