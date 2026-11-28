Bcons Bestival 2026 trở lại, mở màn chuỗi ba ngày đại nhạc hội và lễ hội âm nhạc tại TP.HCM

Tối 27/11, BCONS BESTIVAL 2026 - đại nhạc hội kết hợp lễ hội bia thường niên do Tập đoàn BCONS tổ chức - chính thức khai mạc tại BCONS CITY MALL, mở đầu chuỗi ba đêm trải nghiệm âm nhạc, ẩm thực và giải trí, thu hút hàng nghìn khán giả tham dự.

Trở lại với mùa thứ ba, BCONS BESTIVAL 2026 diễn ra trong ba ngày 27, 28 và 29/11 tại Trung tâm thương mại BCONS CITY MALL (38 Thống Nhất, phường Đông Hòa, TP.HCM), tiếp tục được đầu tư về quy mô tổ chức, chất lượng trình diễn và các hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham dự.

Toàn cảnh đêm khai mạc BCONS BESTIVAL 2026 tại BCONS CITY MALL, phường Đông Hòa, TP.HCM.

Mang chủ đề “Nhạc đa tầng - Sống đa BEST”, BCONS BESTIVAL 2026 lấy cảm hứng từ kiến trúc những tòa căn hộ hiện đại của Tập đoàn BCONS. Thiết kế sân khấu đa tầng không chỉ tạo điểm nhấn về thị giác mà còn thể hiện tinh thần đa dạng trong âm nhạc và trải nghiệm sống.

Hệ thống sân khấu ngoài trời được đầu tư công phu, kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại, mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật giàu cảm xúc cho khán giả.

Đêm khai mạc chính thức bắt đầu với tiết mục nghệ thuật mở màn và nghi thức kích hoạt sân khấu, với sự tham dự của đại diện các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương, đối tác, nhà tài trợ cùng đông đảo cư dân và khách mời.

Sân khấu đa tầng tại BCONS BESTIVAL 2026 lấy cảm hứng từ kiến trúc những tòa căn hộ hiện đại của Tập đoàn BCONS.

Đêm nhạc đầu tiên quy tụ các ca sĩ Ngô Lan Hương, JayKii, Jackie Njine, ban nhạc Lava Band, cùng DJ VA và MC Hype Goku. Những màn trình diễn giàu cảm xúc, xen lẫn các tiết mục sôi động, đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc trong đêm mở màn.

Dù thời tiết xuất hiện những cơn mưa nhẹ, sức nóng của đêm nhạc vẫn được duy trì bởi sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng nghìn khán giả. Những tiếng reo hò, những khoảnh khắc hòa giọng cùng nghệ sĩ đã góp phần tạo nên dấu ấn đáng nhớ cho đêm khai mạc BCONS BESTIVAL 2026.

Những màn trình diễn giàu cảm xúc cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả tại đêm khai mạc BCONS BESTIVAL 2026 Không chỉ là lễ hội âm nhạc, mà còn là điểm hẹn kết nối cộng đồng

Bên cạnh giá trị giải trí, BCONS BESTIVAL còn là một trong những hoạt động cộng đồng thường niên của Tập đoàn BCONS, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cư dân và tăng cường sự kết nối giữa các cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại đêm khai mạc, đại diện Ban Lãnh đạo Tập đoàn BCONS nhấn mạnh, việc bàn giao một căn hộ không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho hành trình đồng hành lâu dài cùng cư dân.

Bên cạnh chất lượng công trình, việc nâng cao chất lượng quản lý vận hành, phát triển hệ thống tiện ích, dịch vụ và tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí cũng là những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng môi trường sống an tâm, văn minh và gắn kết.

Đại diện Ban Lãnh đạo Tập đoàn BCONS - Ông Dương Kim Quân chia sẻ về định hướng đồng hành cùng cư dân và xây dựng cộng đồng gắn kết tại đêm khai mạc BCONS BESTIVAL 2026.

Thông qua BCONS BESTIVAL, Tập đoàn BCONS mong muốn tạo dựng một điểm hẹn thường niên, nơi cư dân có thể gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những trải nghiệm và cùng nhau xây dựng một cộng đồng năng động.

Đây cũng là một phần trong định hướng phát triển khu đô thị tích hợp BCONS CITY tại phường Đông Hòa, TP.HCM.

Với quy mô quy hoạch gần 12 ha, BCONS CITY được phát triển với hơn 10.000 căn hộ cùng hệ thống nhà phố, khách sạn, trung tâm thương mại và trường học, hướng đến đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh sống, học tập, làm việc, mua sắm và giải trí.

Việc phát triển đồng bộ hệ sinh thái tiện ích và dịch vụ không chỉ gia tăng giá trị cho không gian sống mà còn góp phần hình thành những cộng đồng cư dân gắn kết tại khu vực phía Đông TP.HCM.

Tiếp nối hai đêm nhạc với những màu sắc âm nhạc riêng biệt

Sau đêm khai mạc, BCONS BESTIVAL 2026 tiếp tục diễn ra vào hai tối 28 và 29/11 với những màu sắc âm nhạc riêng biệt.

Đêm 28/11 mang đến không khí sôi động của rap và hip-hop với sự góp mặt của Karik, G Ducky, Toki Thành Thỏ và Bãi Đáp Band.

Đêm 29/11 hứa hẹn khép lại mùa lễ hội bằng đại tiệc V-pop với sự xuất hiện của các nghệ sĩ Trúc Nhân, Kay Trần, Mỹ Mỹ và Fireband.

Với thông điệp “Nhạc đa tầng - Sống đa BEST”, BCONS BESTIVAL 2026 không chỉ mang đến những trải nghiệm âm nhạc, giải trí đa dạng mà còn thể hiện nỗ lực của Tập đoàn BCONS trong việc xây dựng một hệ sinh thái gắn liền với đời sống cư dân – nơi các giá trị an cư, tiện ích và kết nối cộng đồng cùng được phát triển.