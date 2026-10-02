Việt Nam sẽ có ngành kinh tế tầm thấp 500 triệu USD

* Ông Phạm Đắc Bảo - Giám đốc VNPT UAV Lab:
Thiết bị bay không người lái (drone/UAV) đang thay đổi thế giới rất nhiều. Một số báo cáo trên thế giới, như của công ty Trung Quốc DJI tuyên bố, trong lĩnh vực drone dành cho nông nghiệp, họ đã cung cấp hơn 600.000 thiết bị phục vụ nông nghiệp, đào tạo hơn 600.000 người vận hành, ứng dụng trên hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 300 loại cây trồng đang được ứng dụng drone để giám sát, phun thuốc, rải phân bón. Có thể thấy, drone đang được ứng dụng phổ biến trong lĩnh vực nông nghiệp.
Trong nông nghiệp, ứng dụng drone mang lại những giá trị rất lớn: Tăng năng suất lao động; giảm mức tiêu thụ thuốc trừ sâu và nước; tăng chất lượng nông sản và tăng năng suất; giảm chi phí và giảm độc hại cho chính người trực tiếp canh tác; tăng tính xanh cho nền nông nghiệp...
Tại Việt Nam, chúng ta cũng có nhiều con số rất ấn tượng. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, ước tính năm 2026 có khoảng 10.000 drone nông nghiệp đang hoạt động. Cơ quan chức năng Việt Nam đang xây dựng nhiều luật, nghị định, thông tư để xúc tiến, thúc đẩy các hoạt động của kinh tế tầm thấp, trong đó có hoạt động của các drone. Hành lang pháp lý đang được đẩy nhanh hướng đến hoàn thiện khung pháp lý để có thể triển khai nhanh, triển khai mạnh và triển khai diện rộng cho kinh tế tầm thấp.
Tại Cần Thơ, theo thống kê năm 2026, có hơn 4.000 ha lúa được phun bằng thiết bị bay, giúp giảm công lao động, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Dùng drone để rải phân bón hay phun thuốc mới chỉ nằm ở đầu chuỗi. Một phần nữa rất quan trọng là ứng dụng cho nông nghiệp chính xác.
* PGS, TS. Trương Ninh Thuận - Viện trưởng Viện Công nghệ Hàng không - Vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN):
ĐHQGHN sở hữu lợi thế lớn của một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có khả năng quy tụ các nhóm nghiên cứu mạnh về hàng không - vũ trụ, điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, AI, robot, vật liệu, kinh tế và Xã hội nhân văn.
Về bộ máy đào tạo và nghiên cứu, Viện Công nghệ Hàng không - Vũ trụ thuộc Trường Đại học Công nghệ được thành lập năm 2017 với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu các sản phẩm chuyên ngành, kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu UAV và Robotics được thành lập năm 2026.
Về hạ tầng thử nghiệm, ĐHQGHN tận dụng khuôn viên rộng 2.000 ha tại Hòa Lạc, Hà Nội phối hợp với Tập đoàn HTI xây dựng Khu thử nghiệm và sân bay ngoài trời cho UAV, chuẩn bị vận hành chạy thử nghiệm ngay trong tháng 10 này.
Trong lĩnh vực kinh tế tầm thấp, các ứng dụng thực tiễn được triển khai đa dạng từ nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường, văn hóa - xã hội, ứng phó thiên tai đến trình diễn UAV bầy đàn (drone light show) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. ĐHQGHN đã phối hợp với Tập đoàn Viettel nghiên cứu, thiết kế dòng UAV N3 / NR3 phục vụ an ninh - quốc phòng. Bên cạnh đó, dự án máy bay SHARK-HL UAV được tối ưu hóa khí động học và thời gian bay lâu để giám sát hiện trường, dự kiến cũng sẽ được đưa ra bay thử nghiệm tại sân bay Hòa Lạc.
Trong công tác cứu hộ cứu nạn, dự án LUSAR tích hợp vệ tinh tầm thấp và UAV, trong đó vệ tinh truyền tín hiệu internet xuống UAV tại vùng thiên tai bị chia cắt, giúp UAV phát internet tầm thấp để định vị điện thoại thông minh của người bị nạn.
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vũ trụ tại ĐHQGHN tập trung khai thác dữ liệu vệ tinh qua API kết hợp AI và GIS để giải quyết các bài toán thực tiễn. Ba hệ thống ứng dụng tiêu biểu được nhấn mạnh gồm có VietPop - dự án sử dụng dữ liệu vệ tinh và AI để mô hình hóa dân số dạng lưới độ phân giải 100m x 100m trên toàn quốc, bao gồm vùng sâu vùng xa. Hệ thống thứ hai là bản đồ số WeMap tích hợp Cơ sở dữ liệu Địa chỉ Quốc gia với hàng chục triệu điểm dịch vụ quan tâm (POI). Hệ thống thứ ba là Bản sao số ĐHQGHN (VNU Digital Twins), dựng mô hình 3D toàn bộ 1.200 ha cơ sở Hòa Lạc để giám sát tiến độ xây dựng, quản lý cây trồng và hạ tầng.
Kinh tế tầm thấp và công nghệ vũ trụ đang mở ra không gian phát triển mới không chỉ về kinh tế mà cả trong nghiên cứu khoa học và đào tạo. ĐHQGHN không đặt mục tiêu làm các sản phẩm đơn lẻ mà chú trọng làm chủ công nghệ lõi, phát triển các trung tâm nghiên cứu và tích hợp hệ thống dữ liệu thông minh Space-Air-Ground. Quá trình này thể hiện sự chuyển dịch chiến lược từ nghiên cứu cơ bản sang phát triển công nghệ, từ công nghệ tạo ra sản phẩm và từ sản phẩm xây dựng hệ sinh thái công nghệ đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước.
* PGS, TS. Trương Ninh Thuận - Viện trưởng Viện Công nghệ Hàng không - Vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội:
Với vùng không gian, môi trường được chia thành hai vùng chính là hàng không và vũ trụ, phân định bởi đường Kármán nằm ở độ cao khoảng 100 km tính từ mặt đất. Vùng vũ trụ nằm trên độ cao 100 km là môi trường chân không, không có bầu khí quyển, là nơi đưa các vệ tinh, tàu vũ trụ và tên lửa vào quỹ đạo hoạt động.
Ngược lại, vùng hàng không dưới độ cao 100km sở hữu bầu khí quyển, cho phép tận dụng nguyên lý khí động học để tạo lực nâng cho các phương tiện bay. Trong vùng hàng không, các hoạt động hàng không thương mại phổ biến thường diễn ra ở độ cao từ 9-12 km. Đặc biệt, vùng không gian tầm thấp từ dưới 3-4 km là nơi tập trung hoạt động của các phương tiện bay không người lái (UAV), đóng vai trò cốt lõi trong phát triển nền kinh tế tầm thấp hiện nay.
Dù việc khai thác không gian đã diễn ra từ lâu, các khái niệm "kinh tế tầm thấp" và "kinh tế vũ trụ" chỉ thực sự bùng nổ gần đây nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và UAV thế hệ mới. Các thiết bị bay trước đây vốn chủ yếu phục vụ an ninh - quốc phòng hay dẫn đường, nay được chuyển sang phục vụ đời sống xã hội và phát triển kinh tế.
Trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, việc trực tiếp đưa thiết bị lên không gian đòi hỏi trình độ công nghệ rất cao như công việc của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay của thế giới là chia sẻ dữ liệu vệ tinh mở, giúp Đại học Quốc gia Hà Nội có thể khai thác các dịch vụ dữ liệu này qua cổng API, kết hợp AI và công nghệ số để tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng phục vụ xã hội. Hai lĩnh vực này có sự hội tụ và bổ trợ chặt chẽ nhằm tạo nên kiến trúc hạ tầng không gian - trên không - mặt đất
* Ông Nguyễn Văn Thuật - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ:
Nói một cách đơn giản, kinh tế không gian tầng thấp là nền kinh tế dựa trên hệ sinh thái các thiết bị bay hoạt động từ mặt đất đến khoảng 1.000-3.000 m, tùy cách xác định của từng quốc gia. Trung Quốc xác định trần độ cao 3.000 m cho kinh tế không gian tầng thấp.
Về thị trường, theo Markets&Markets, đến năm 2030, quy mô thị trường thiết bị bay không người lái (UAV/drone) toàn cầu có thể đạt khoảng 40 tỷ USD. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phần nổi. Phần chìm là hệ sinh thái dịch vụ như nông nghiệp, logistics và các ngành kinh tế truyền thống. Nếu tính cả phần này, tổng quy mô thị trường kinh tế không gian tầng thấp có thể đạt khoảng 488 tỷ USD vào năm 2035.
Trung Quốc hiện có tốc độ phát triển rất nhanh. Theo số liệu thống kê, năm 2025, nước này có hơn 3 triệu thiết bị UAV được đăng ký và khoảng 45 triệu chuyến bay. Hệ sinh thái kinh tế không gian tầng thấp gồm nhiều lớp, từ thiết kế, chế tạo, bảo trì, bảo dưỡng UAV đến phát triển hạ tầng vật lý, trạm sạc, hạ tầng tần số, hệ thống quản trị không gian tầng thấp và các dịch vụ bay. Từ đó hình thành những doanh nghiệp sở hữu số lượng drone lớn để cung cấp dịch vụ cho thị trường.
Ở Việt Nam, chúng ta đang trong giai đoạn đầu phát triển. Theo dự báo, tốc độ tăng trưởng khoảng 13% và đến năm 2035, quy mô ngành có thể đạt khoảng 500 triệu USD. Chiến lược không chỉ là sản xuất thiết bị mà phải phát triển cả hệ sinh thái, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của kinh tế không gian tầng thấp. UAV có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, điện và năng lượng, giao thông, đê điều, y tế...
Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng bản thân UAV không trực tiếp tạo ra giá trị. Giá trị nằm ở chuyến bay, dữ liệu được thu thập và khả năng khai thác những dữ liệu đó để giải quyết các bài toán thực tế.
Về thể chế, Việt Nam hiện chưa có quy định riêng về phát triển kinh tế không gian tầng thấp. Việc xây dựng thể chế là rất quan trọng, nhưng chúng ta cũng không thể chờ hoàn thiện toàn bộ hệ thống pháp luật mới bắt đầu phát triển. Cần tạo ra không gian và cơ chế để doanh nghiệp được thử nghiệm, kiểm soát và từng bước đưa các mô hình vào thực tế.
Bên cạnh thể chế, tiêu chuẩn và tần số cũng là những vấn đề cần được giải quyết. Về công nghệ, Quyết định 1493 đã xác định danh sách 10 công nghệ chiến lược, được phân kỳ theo các giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035. Trong đó, mục tiêu là làm chủ công nghệ và sản phẩm chiến lược.
Cùng với đó, chính sách phát triển nguồn nhân lực cũng cần được triển khai đồng bộ, từ học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh đến các chuyên gia, kỹ sư. Với học sinh, sinh viên xuất sắc, có chính sách hỗ trợ 1 tỷ đồng/năm trong 3 năm để phục vụ học tập, nghiên cứu, công bố quốc tế và trao đổi học thuật. Với chuyên gia, mục tiêu là đào tạo, thu hút nhân lực có khả năng cạnh tranh quốc tế và đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường, công nghệ.
* Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:
Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang mở ra những không gian phát triển mới cho các quốc gia.
Trước đây, không gian vũ trụ chủ yếu được nhìn nhận như lĩnh vực của nghiên cứu khoa học, quốc phòng và khám phá; ngày nay, vũ trụ đang ngày càng trở thành một không gian kinh tế quan trọng.
Cùng với đó, sự phát triển của phương tiện bay không người lái (drone/UAV), cảm biến, kết nối và các nền tảng số đang từng bước hình thành một hệ sinh thái kinh tế mới trong không gian tầm thấp.
Hai không gian này tuy khác nhau về độ cao, công nghệ và cơ chế quản lý, nhưng ngày càng gắn với nhau thông qua dữ liệu, thông tin liên lạc, định vị - dẫn đường, trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống điều hành số. Xu hướng cũng đang chuyển rất rõ từ phát triển thiết bị đơn lẻ sang xây dựng hệ thống và cung cấp dịch vụ.
Vệ tinh quan sát Trái Đất, viễn thông, định vị; UAV trong nông nghiệp, logistics, kiểm tra hạ tầng, cứu hộ, cứu nạn; cùng với dữ liệu lớn (big data) và AI đang tạo ra nhiều mô hình ứng dụng mới. Giá trị cuối cùng ngày càng được đo bằng thông tin đến đúng lúc, dịch vụ đủ tin cậy, chi phí hợp lý và khả năng hỗ trợ người sử dụng ra quyết định.
Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong định hướng chính sách của Việt Nam. Công nghệ hàng không và vũ trụ đã được xác định trong Danh mục công nghệ chiến lược quốc gia; Chính phủ đồng thời giao các nhiệm vụ cụ thể về phát triển UAV, hệ thống quản lý thiết bị bay không người lái, vệ tinh, chùm vệ tinh quan sát Trái Đất và hạ tầng dữ liệu không gian. Điều đó cho thấy những lĩnh vực chúng ta trao đổi hôm nay đang chuyển từ câu chuyện về tiềm năng sang yêu cầu tổ chức thực hiện bằng sản phẩm, hạ tầng và kết quả cụ thể.
Việt Nam có những nhu cầu rất rõ, rất lớn về phòng, chống thiên tai; quản lý tài nguyên, môi trường và đất đai; nông nghiệp; đô thị; hạ tầng; logistics; kết nối vùng sâu, vùng xa; và nhiều bài toán phát triển kinh tế - xã hội khác. Nhưng cơ hội lớn không tự chuyển thành năng lực và thị trường nếu công nghệ không đi được vào quy trình thực tế của người sử dụng.
Công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi bắt đầu từ bài toán cần giải quyết, chứ không bắt đầu từ mong muốn có thêm một thiết bị mới. Một chuyến bay UAV chỉ có giá trị khi giúp giảm thời gian, giảm chi phí hoặc tạo ra dịch vụ tốt hơn. Một nguồn ảnh vệ tinh chỉ phát huy hiệu quả khi được chuyển thành cảnh báo, bản đồ, chỉ số hoặc thông tin đủ tin cậy để cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân sử dụng. Một chương trình nghiên cứu chỉ tạo ra tác động lâu dài khi năng lực về con người, quy trình, dữ liệu và công nghệ được giữ lại và tiếp tục phát triển sau khi nhiệm vụ kết thúc.
Với mong muốn tạo một không gian trao đổi thực chất, chia sẻ và kết nối, hôm nay báo Tiền Phong phối hợp Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Diễn đàn "Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ tại Việt Nam".
Chúng tôi kỳ vọng từ những góc nhìn khác nhau tại Diễn đàn, một số vấn đề ưu tiên có thể được nhận diện rõ hơn; những nội dung cần hoàn thiện về cơ chế, tiêu chuẩn, dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực được phản ánh cụ thể hơn; đồng thời hình thành thêm những kết nối có thể dẫn tới chương trình thử nghiệm, dự án ứng dụng hoặc sản phẩm thực tế.
Báo Tiền Phong là cơ quan Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có truyền thống đồng hành với thanh niên và những lĩnh vực mới của đời sống kinh tế - xã hội. Tiền Phong mong muốn có thể góp phần kết nối các tiếng nói, đưa những mô hình tốt đến gần hơn với xã hội, đồng thời phản ánh trung thực những khó khăn, điểm nghẽn cần được tháo gỡ.
Sau Diễn đàn hôm nay, Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục theo dõi những ý tưởng, mô hình và đề xuất được nêu ra, lan tỏa những kết quả có giá trị; tạo thêm không gian để nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, địa phương và thế hệ trẻ cùng trao đổi; qua đó góp phần thúc đẩy những sáng kiến có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn của đất nước.
* PGS, TS. Bùi Thế Duy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội:
Hiện nay, chúng ta đã nghe nhiều đến khái niệm mới là kinh tế tầm thấp. Trong đó, tích hợp tất cả những công nghệ mới nhất về thiết bị bay không người lái (UAV) cùng toàn bộ các ứng dụng trong logistics, nông nghiệp, giao thông thông minh, tạo ra một không gian mới để đưa các công nghệ tiên tiến nhất vào cuộc sống.
Hưởng ứng sự phát triển chung của đất nước trong việc ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế tầm thấp, và cao hơn nữa là ứng dụng các sản phẩm của công nghệ vũ trụ vào phát triển kinh tế - xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội rất vui mừng và cảm ơn Báo Tiền Phong đã phối hợp tổ chức diễn đàn quan trọng này.
Đại học Quốc gia Hà Nội là đại học tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có các đơn vị đào tạo và nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực liên quan phát triển kinh tế tầm thấp… Đại học Quốc gia Hà Nội cũng phát triển các hoạt động đào tạo về nghiên cứu, thiết kế, chế tạo UAV, hợp tác thành lập các trung tâm đào tạo điều khiển UAV phục vụ nông nghiệp, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giao thông vận tải và logistics.
Tại khu đô thị đại học Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đang phối hợp các tập đoàn logistics và các tập đoàn tự động hóa để xây dựng trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm nhằm kết hợp nghiên cứu, đào tạo và nội địa hóa các sản phẩm công nghệ kinh tế tầm thấp.
Diễn đàn hôm nay là cơ hội rất quý báu khi đại diện các bộ ngành, các tập đoàn công nghệ đến chia sẻ cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên và các khách mời về sự phát triển và ứng dụng công nghệ tầm thấp.
Thực tế cho thấy kinh tế tầm thấp không chỉ dừng lại ở lý thuyết hay trên giấy tờ. Đã có các thử nghiệm như vận chuyển vật tư y tế thiết yếu bằng UAV hay các khu thí điểm tại một số địa phương, ngành nghề.
Tại các vùng nông thôn, sự phát triển của kinh tế tầm thấp thậm chí còn nhanh hơn khu vực đô thị vì UAV là giải pháp công nghệ phù hợp và hiệu quả nhất hiện nay. Hầu hết các vườn sầu riêng ở Tây Nguyên đều sở hữu UAV, cử người đi đào tạo lái UAV. Toàn bộ quy trình tưới, phun hằng tuần đều thực hiện bằng UAV. Trong đợt bão lũ vừa qua, UAV đã tham gia tìm kiếm, phát hiện nạn nhân bị cô lập, vận chuyển thức ăn, nhu yếu phẩm…
Sự kết hợp, tích hợp nhiều công nghệ đang tạo ra một cơ hội rất lớn và một không gian mới trong phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.
Diễn đàn hôm nay là cơ hội tốt để các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và đặc biệt là các bạn sinh viên tìm hiểu một lĩnh vực mới. Không nhất thiết phải là sinh viên công nghệ, sinh viên tất cả các ngành nghề khác hoàn toàn có thể tìm thấy cơ hội việc làm, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này.
* Các đại biểu, khách mời:
- Ông Trần Tuấn Ngọc - Cục trưởng Cục Viễn thám Quốc gia - Bộ Nông nghiệp và Môi trường
- Ông Nguyễn Văn Thuật - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ
* Về phía đơn vị tổ chức:
- PGS, TS. Bùi Thế Duy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
- Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong
- Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong
* Các đơn vị đồng hành:
- Đại diện các bộ, ban, ngành; lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc
- Các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học.
- Đại diện doanh nghiệp: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Tổng công ty Bưu điện Viênt Nam
- Các cơ quan thông tấn, báo chí.
- Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.
Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang mở ra những không gian phát triển mới. Trong đó, không gian tầm thấp và không gian vũ trụ ngày càng gắn với sản xuất, quản trị và đời sống, mở ra nhiều cơ hội ứng dụng trong nông nghiệp, logistics, giao thông, quản lý tài nguyên và phòng, chống thiên tai.
Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong định hướng chính sách khi công nghệ hàng không và vũ trụ được xác định là một trong các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Chính phủ cũng đã giao các nhiệm vụ cụ thể về phát triển UAV, hệ thống quản lý UAV, vệ tinh, chùm vệ tinh quan sát Trái Đất và hạ tầng dữ liệu không gian.
Đây được xem là những tiền đề để thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản phẩm và từng bước hình thành thị trường cho các ứng dụng công nghệ trong không gian tầm thấp và không gian vũ trụ.
Theo báo cáo năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Deloitte, các ứng dụng quan sát Trái Đất hiện đóng góp khoảng 440 tỷ USD cho GDP toàn cầu mỗi năm, trong khi khoảng 263 tỷ USD giá trị tiềm năng có thể được khai thác thêm nếu cải thiện đồng thời khâu thu nhận, xử lý và đưa dữ liệu vào hoạt động thực tế.
Riêng thị trường UAV toàn cầu, MarketsandMarkets dự báo tăng từ 26,12 tỷ USD năm 2025 lên 40,56 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép 9,2%/năm.
Tại Việt Nam, các ứng dụng UAV, viễn thám và công nghệ vũ trụ đang từng bước được triển khai, gắn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và yêu cầu nâng cao năng lực quản lý tài nguyên, phòng, chống thiên tai, giao thông, nông nghiệp và logistics.
Tại Diễn đàn, các diễn giả và đại biểu dự kiến tập trung thảo luận hai nhóm nội dung lớn: Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ. Các tham luận sẽ đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Cục Viễn thám Quốc gia và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên - địa phương đang triển khai thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng UAV phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp.
Các doanh nghiệp dự kiến chia sẻ những mô hình, giải pháp triển khai thực tế với các chủ đề như: Drone, AI và kinh tế tầm thấp trong nông nghiệp thông minh và giảm phát thải; ứng dụng UAV, drone trong phát triển logistics tầm thấp; hệ thống radar phát hiện UAV; ứng dụng viễn thám đẩy nhanh tiến độ làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.
Trong khuôn khổ diễn đàn cũng sẽ diễn ra toạ đàm: Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tầm thấp và ứng dụng công nghệ vũ trụ tại Việt Nam. Toạ đàm dự kiến có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu như Bộ Quốc Phòng, Bưu điện Việt Nam, Công an TP. Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).