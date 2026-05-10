Trực tiếp West Ham vs Arsenal 0-0 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

TPO - Dù trội hơn về thế trận, Arsenal chưa tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm trước khung thành Westham do lối chơi quyết liệt của đối thủ.

start Hiệp 2 bắt đầu West Ham giao bóng. foul Hết hiệp 1 45+3': Hai đội tạm hòa nhau 0-0. time Raya cứu thua 45': Wan-Bissaka vượt qua Calafiori khá dễ dàng bên cánh phải, trước khi thực hiện quả tạt chính xác vào vòng cấm. Taty băng vào đánh đầu ở cự ly gần nhưng David Raya đã bay người cứu thua xuất thần cho Arsenal. Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. report Nỗ lực không thành 43': Trossard thực hiện quả tạt vào trong vòng cấm West Ham. Tuy nhiên, thủ môn Hermansen đã băng ra ôm gọn bóng. yellow Summerville nhận thẻ vàng 38': Summerville nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Gabriel. report Cơ hội cho Summerville 36': Summerville có pha đi bóng đầy kỹ thuật trước khi tung cú cứa lòng nhằm vào góc xa khung thành Arsenal. Dù vậy, pha dứt điểm từ khoảng cách 20m của cầu thủ bên phía West Ham lại đưa bóng đi chệch cột dọc. yellow Thẻ vàng đầu tiên 34': Taty nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống kéo ngã Zubimendi. report West Ham chơi khởi sắc 32': Từ một tình huống tấn công, bóng được treo sâu về phía cột xa cho Wan-Bissaka, nhưng cú vô-lê của hậu vệ này lại đi quá mạnh và hết đường biên ngang. substitution Arsenal thay người bất đắc dĩ 27': Zubimendi vào sân thay cho Ben White vừa dính chấn thương. injury Ben White nằm sân 24': Ben White đang nằm sân và có vẻ rất đau. report Nguy hiểm 22': Từ quả đá phạt khó chịu của Declan Rice, Calafiori có pha chạm đầu tinh tế làm bó tay thủ môn Hermansen. Tuy nhiên, Mavropanos đã xuất hiện đúng lúc để phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu cho đội nhà khỏi bàn thua trông thấy. report Arsenal chơi áp đảo 16': Eze tung cú dứt điểm đầy uy lực từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đã bị hàng thủ West Ham kịp thời lăn xả cản phá. Arsenal đang tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn, liên tục dồn ép đối thủ và gần như “đóng quân” bên phần sân đội chủ nhà trong những phút đầu trận. report Calafiori dứt điểm 13': Eze chuyền cho Gyokeres, trước khi tiền đạo này nhả bóng lại để Calafiori tung cú dứt điểm đưa bóng đi sát khung thành West Ham. report Khung thành West Ham chao đảo 10': Arsenal cho thấy sự nguy hiểm từ các tình huống cố định. Trossard thoải mái băng vào đánh đầu hiểm hóc, nhưng thủ môn Hermansen đã có pha cứu thua xuất thần. Ở tình huống bóng bật ra ngay sau đó, cú đánh đầu tiếp theo của Trossard lại đưa bóng trúng xà ngang West Ham. Ở pha bóng tiếp theo, Saliba cũng không thể đưa bóng vào lưới từ cự ly gần. report Cơ hội 6': Từ pha phối hợp tấn công bên cánh phải, Saka tung cú dứt điểm từ góc hẹp, nhưng thủ môn Hermansen đã ôm gọn bóng. report Không được! 4': Arsenal tổ chức tấn công bên cánh phải, Ben White thực hiện quả tạt hướng vào vòng cấm cho Viktor Gyokeres, nhưng đường bóng đi không chính xác. report Tình huống đáng chú ý đầu tiên 3': Cả hai đội nhập cuộc với cường độ cao. Disasi thực hiện đường chuyền dài cho Wan-Bissaka, nhưng hậu vệ của West Ham không thể tận dụng thành công. start Trận đấu đã chính thức bắt đầu 1': Arsenal ra sân trong trang phục áo trắng - quần đỏ, trong khi West Ham thi đấu với trang phục truyền thống áo đỏ bã trầu - quần trắng. Arsenal giao bóng. report Cúp vô địch Premier League trưng bày trên sân London Stadium report Cầu thủ hai đội khởi động tatic Sơ đồ ra sân report Arsenal giữ nguyên đội hình xuất phát Sau chiến thắng ấn tượng trước Atlético Madrid ở bán kết UEFA Champions League hồi giữa tuần, Arsenal giữ nguyên đội hình xuất phát. Tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly tiếp tục được trao cơ hội ở trung tâm hàng tiền vệ, trong khi bản hợp đồng đáng chú ý Martin Zubimendi vẫn phải chờ cơ hội từ băng ghế dự bị. Đáng chú ý, đội trưởng Martin Odegaard và Kai Havertz cũng không góp mặt trong đội hình xuất phát. Thay vào đó, HLV Mikel Arteta ưu tiên sử dụng bộ đôi Eberechi Eze và Viktor Gyokeres ngay từ đầu. report Đội hình xuất phát Hermansen, Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Todibo, Diouf, Fernandes, Soucek, Summerville, Bowen, Taty report Đội hình xuất phát Arsenal Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Eze; Saka, Gyokeres, Trossard

Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, Arsenal cuối cùng cũng trở lại trận đấu lớn nhất châu Âu cấp CLB. Chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid ở bán kết lượt về Champions League không chỉ đưa “Pháo thủ” vào chung kết, mà còn thắp lên hy vọng về mùa giải vĩ đại bậc nhất trong lịch sử đội bóng thành London.

Người hùng của Arsenal tiếp tục là Bukayo Saka. Ngôi sao trẻ người Anh ghi bàn quyết định, giúp thầy trò HLV Mikel Arteta giành vé tới Budapest và sẽ đối đầu Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League. Nếu đăng quang, Arsenal sẽ chấm dứt gần 140 năm chờ đợi cho danh hiệu châu Âu danh giá đầu tiên.

Không dừng lại ở đó, Arsenal còn đang tiến rất gần chức vô địch Premier League. “Pháo thủ” hiện hơn Man City 2 điểm khi mùa giải chỉ còn ba vòng đấu. Hai chiến thắng liên tiếp trước Newcastle và Everton, cùng cú sảy chân bất ngờ của Man City trước Everton, đã mở toang cánh cửa vô địch cho đội chủ sân Emirates.

Chỉ cần thắng West Ham, Burnley và Crystal Palace trong ba vòng cuối, Arsenal chắc chắn sẽ lên ngôi mà không cần quan tâm kết quả của Man City.

Dẫu vậy, thử thách trước mắt của thầy trò Arteta không hề đơn giản. Phong độ sân khách của Arsenal thời gian gần đây vẫn thiếu sự ổn định khi họ chỉ thắng 1 trong 5 chuyến xa nhà gần nhất. Tuy nhiên, điểm tựa lớn của “Pháo thủ” lại nằm ở khả năng tận dụng tình huống cố định.

Arsenal đã ghi tới 27 bàn từ bóng chết tại Premier League mùa này, thống kê cho thấy sự nguy hiểm đặc biệt của họ trong các pha phạt góc và đá phạt. Đây cũng là “tử huyệt” của West Ham.

Đội bóng của HLV Nuno Espirito Santo đang nằm trong nhóm những CLB phòng ngự bóng chết tệ nhất giải đấu. West Ham đã thủng lưới 23 bàn từ các tình huống cố định, trong đó có tới 15 bàn từ phạt góc, nhiều nhất Premier League mùa này.

Cuối tuần trước, “The Hammers” tiếp tục bộc lộ điểm yếu quen thuộc trong thất bại 0-3 trước Brentford. Igor Thiago ghi bàn trên chấm phạt đền, xen giữa pha phản lưới của Dinos Mavropanos và bàn ấn định của Mikkel Damsgaard, khiến chuỗi ba trận bất bại của West Ham khép lại theo cách đầy thất vọng.

Tệ hơn, chiến thắng của Tottenham trước Aston Villa đã đẩy West Ham trở lại nhóm cầm đèn đỏ. Dẫu vậy, cơ hội thoát hiểm vẫn còn nếu họ tạo nên cú sốc trước Arsenal tại London Stadium.

Đây chính là điểm tựa của West Ham khi đội bóng thành London đang sở hữu chuỗi 6 trận bất bại trên sân nhà, thành tích chỉ Bournemouth và Man City làm được ở thời điểm hiện tại. Nhưng lịch sử đối đầu lại mang đến nỗi lo lớn cho đội chủ nhà, khi họ đã để thủng lưới tới 11 bàn trong hai lần gần nhất tiếp đón Arsenal.

