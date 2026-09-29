Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan 0-1 (H1): Thái Lan có bàn mở tỷ số từ rất sớm

TPO - Sarach dứt điểm búa bổ từ ngoài vòng cấm, cách khung thành khoảng 25m và khiến Patrik Lê Giang bó tay. Lê Giang đã chạm tay vào bóng nhưng lực đi quá căng.

report Thế trận khó khăn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik Phút 17: Tuyến giữa Việt Nam lép vế Thái Lan vì bộ ba Thành Long, Jason Quang Vinh và Minh Khoa không tìm được tiếng nói chung. Sau khi Thái Lan ghi bàn mở tỷ số, "Voi chiến" vẫn cầm bóng áp đảo và đang đẩy đội hình Việt Nam lùi về phòng ngự. Trong thế trận này, Tài Lộc và Đình Bắc bị chia cắt, dẫn đến đói bóng ở tuyến trên. Ảnh: Hữu Phạm. report Hai đôi tấn công "ăn miếng trả miếng" Phút 13: Pha dàn xếp tấn công bên cánh phải của Trương Tiến Anh tạo ra 2 tình huống liên tiếp đe dọa vòng cấm Thái Lan. Sau đó, "Voi chiến" đáp trả bằng tình huống chuyển trạng thái tấn công nhanh từ Chanathip, nhưng Thái Lan xử lý hỏng ở bước quyết định. Ảnh: Hữu Phạm. goal VÀO!!! Thái Lan mở tỷ số 1-0 Phút 10: Sarach dứt điểm búa bổ từ ngoài vòng cấm, cách khung thành khoảng 25m và khiến Patrik Lê Giang bó tay. Lê Giang đã chạm tay vào bóng nhưng lực đi quá căng. report Pha tấn công nguy hiểm của Thái Lan Phút 8: Chanathip quan sát cực nhanh và thực hiện đường chuyền kiến tạo cho Supachai. Các trung vệ của Việt Nam đã chơi tập trung ở pha bóng này. report Thủ môn Nattapong bỏ khung thành để phá bóng Phút 6: Đường chuyền vượt tuyến của Việt Anh khiến thủ môn Nattapong phải lao ra khỏi vòng cấm để truy cản sớm. report Pha tấn công đầu tiên của Thái Lan Phút 3: Kakana rê bóng bên cánh trái và thực hiện đường căng ngang cho Supachai. Đường chuyền cuối cùng của Kakana không đến đúng địa chỉ. report Minh Khoa bị phạm lỗi Phút 2: Minh Khoa thoát pressing tốt, khiến cầu thủ Thái Lan phải phạm lỗi từ giữa sân. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU Tuyển Việt Nam ra sân trong trang phục toàn trắng. report Các tuyển thủ Việt Nam khởi động, sẵn sàng bước vào trận đấu report Chiếc áo của Xuân Son được xếp ngăn nắp trong phòng thay đồ Tiền đạo Xuân Son đã chia tay đội tuyển để trở về Việt Nam điều trị chấn thương. Đây là tổn thất lớn của chúng ta khi đụng đội Thái Lan. Tuy nhiên, các cầu thủ còn lại sẽ chiến đấu thay cho số 12 của tuyển Việt Nam. report Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam

Trận đại chiến giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại khuôn khổ bảng B giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 đang thu hút sự chú ý cực lớn từ giới chuyên môn. Sau thất bại ở hai trận chung kết liên tiếp gần nhất, đội bóng xứ chùa vàng đang hừng hực khí thế và vô cùng quyết tâm phục thù. Lần này, HLV Anthony Hudson đã triệu tập đội hình mạnh nhất với sự trở lại của những ngôi sao hàng đầu như Chanathip, Supachok nhằm mục tiêu giành lại vị thế số một khu vực Đông Nam Á.

Về phía tuyển Việt Nam, dù vừa giành chiến thắng trước Philippines nhưng đội bóng lại đang đối mặt với tổn thất vô cùng lớn về mặt nhân sự. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất thuộc về tiền đạo chủ lực Xuân Son khi anh dính chấn thương nặng và phải chia tay giải đấu. Để bù đắp khoảng trống này, HLV Kim Sang-sik dự kiến trao cơ hội cho Williams Minh Hoàng đá cắm. Chúng ta sẽ phải dựa nhiều vào khả năng điều tiết của Hoàng Đức và sự đột phá từ Đình Bắc để tạo ra khác biệt.

Nhìn nhận về phong độ và nền tảng thể lực trước thềm đại chiến, Thái Lan rõ ràng đang nắm giữ những lợi thế nhất định so với các chiến binh của chúng ta. Trong trận ra quân gặp Pakistan, "Voi chiến" thi đấu rất nhàn nhã, chủ động cất nhiều trụ cột nhưng vẫn dễ dàng có chiến thắng đậm. Ngược lại, các tuyển thủ Việt Nam đã phải vắt kiệt sức lực trong suốt 90 phút thi đấu căng thẳng trước Philippines. Bất lợi về mặt thể trạng sẽ là một bài toán khó mà ban huấn luyện Việt Nam cần giải quyết.

Dù gặp phải không ít rào cản, "Những chiến binh sao vàng" vẫn có điểm tựa vững chắc từ thành tích đối đầu rất áp đảo trước đối thủ trong thời gian qua. Kể từ tháng 9/2024, bóng đá Thái Lan đã liên tục phải nếm trái đắng trước Việt Nam. Cuộc chạm trán nảy lửa tối nay không chỉ định đoạt ngôi nhất bảng B, mà còn là màn so tài cao thấp giữa HLV Kim Sang-sik và người đồng nghiệp. Tất cả đang chờ đợi một màn trình diễn đỉnh cao để khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại Đông Nam Á.