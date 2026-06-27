Trực tiếp Uruguay 0-1 Tây Ban Nha (Hiệp 2): Uruguay loay hoag

Phút 82: Một trung vệ như Olivera đã chấp nhận mạo hiểm, dâng cao tấn công để hỗ trợ toàn đội. Uruguay chỉ còn 10 phút để níu kéo hy vọng ở lại World Cup năm nay.
Phút 76: Yamal và Oyarzabal rời sân. Torres và Williams vào sân.
Phút 75: Một bàn thắng có thể là đủ cho thầy trò HLV Bielsa. Tuy nhiên, Uruguay rất bế tắc để triển khai tấn công.
Phút 66: Baena rời sân nhường chỗ cho Pino.
Phút 64: Olmo nhận bóng trong vùng cấm, có không gian và thời gian để tung cú sút như ý. Tuy nhiên, tiền vệ Tây Ban Nha sút trượt tâm bóng.
Phút 60: Pedri, Merino rời sân. Ruiz và Olmo vào sân.
Phút 57: Tây Ban Nha cầm bóng chủ động và vẫn duy trì thế trận cầm chừng, chuyền bóng qua lại để ru ngủ đối phương. "La Roja" bế tắc trong các tình huống triển khai tấn công. Và Uruguay cũng không tìm thấy phương án phù hợp để khoan thủng hàng thủ Tây Ban Nha.
Cứ đá thế này, thầy trò Bielsa sẽ chỉ còn đếm ngược ngày rời World Cup 2026. Họ cần một phương án mới và Bielsa dứt khoát rút đội trưởng Valverde khỏi sân, thay bằng tiền đạo Vinas.
Phút 57: Vinas vào sân thế chỗ Valverde. Băng đội trưởng Uruguay chuyển sang cho Bentancur.
Phút 55: Sanabria nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi thô với Lamine Yamal.
Phút 50: Đại diện Nam Mỹ không còn lựa chọn nào ngoài việc dâng cao đội hình và chơi mạo hiểm hơn. Uruguay sẽ đi tiếp nếu hòa Tây Ban Nha và Cape Verde không thắng Saudi Arabia.
Phút 46: HLV Bielsa đưa Sergio Rochet vào sân thế chỗ Fernando Muslera. Đây là quyết định rất táo bạo của ông Bielsa.
Ở trận đấu cùng giờ, Cape Verde đang hòa Saudi Arabia 0-0. Nếu tỷ số hiện tại giữ nguyên, đội bóng tí hon Cape Verde sẽ tiến vào vòng 32 đội mà không cần giành chiến thắng nào.
45 phút đầu tiên trôi qua với sự bế tắc của 2 đội tuyển. Tây Ban Nha có quyền chơi chậm rãi vì họ đang nắm lợi thế đi tiếp. Còn Uruguay phải vội hơn ở hiệp 2, bắt buộc chiến thắng nhằm sáng cửa vào vòng knock-out.
Phút 8: Cầu thủ Uruguay căng ngang nguy hiểm từ cánh trái nhưng Nunez không kịp dứt điểm.
Phút 45: Ugarte chấn thương nặng và được khiên cáng ra ngoài. Uruguay phải thay người ngoài dự tính.
Phút 42: Baena mang về bàn thắng bất ngờ cho Tây Ban Nha. Cú sút không quá căng và đi vào giữa khung thành. Tuy nhiên, thủ môn Fernando Muslera xử lý bóng không gọn gẽ.
Tây Ban Nha chỉ có một pha dứt điểm từ đầu trận. Đây là thông số rất tệ so với tỷ lệ cầm bóng và số lần triển khai chuyền bóng của Tây Ban Nha.
Phút 36: Bentancur sút từ khoảng cách gần 25m, đưa bóng đi rất căng nhưng vọt xà.
Phút 33: Unai Simon bắt không dính bóng sau quả đá phạt của Uruguay. May cho Tây Ban Nha khi cầu thủ Uruguay không chớp lấy thời cơ để trừng phạt Simon.
Phút 23: "La Roja" triển khai tình huống tấn công ấn tượng ở cánh phải. Đầu tiên là Pedri với pha thoát pressing khéo léo trước khi chuyền cho Yamal. Yamal bỏ bóng thông minh, tạo cơ hội cho Llorente thoát xuống. Llorente tiếp tục tạt tầm thấp vào trong nhưng không cầu thủ nào của Tây Ban Nha có mặt ở đúng vị trí. Cuối cùng, pha tấn công của Tây Ban Nha chỉ dừng lại ở mức đột biến.
Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu với mọi thông số áp đảo. Tuy nhiên, đội bóng xứ bò tót chưa tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Uruguay.
Phút 19: Hậu vệ Uruguay phá bóng kịp thời vào đúng nhịp Oyarzabal chuẩn bị vung chân. Sau 20 phút, hàng thủ Uruguay đang làm tốt nhiệm vụ.
Phút 12: Hàng tiền vệ Tây Ban Nha bắt đầu áp đảo trong khả năng cầm bóng. "La Roja" có quyền bình tĩnh, do đó họ cầm bóng và đan lát ở giữa sân rất nhiều.
Phút 6: Cả Uruguay và Tây Ban Nha đều muốn tạo áp lực tấn công từ đầu, dẫn đến những phút khởi động khá hứng khởi.
Phút 2: Cú sút của Oyarzabal đưa bóng chạm chân hậu vệ Uruguay và đổi hướng gây bất ngờ.
Trước giờ bóng lăn, biến cố xảy ra với Uruguay khi các cầu thủ đề nghị họp riêng với HLV Marcelo Bielsa để phản đối lịch tập luyện và chiến thuật. Theo truyền thông Uruguay, kết quả buổi họp rất tệ, các cầu thủ đã bỏ ra ngoài và không nghe lời Bielsa. Chưa rõ Uruguay sẽ chơi ra sao ở lượt cuối.
Bước vào lượt trận quyết định bảng H World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha đang nắm giữ lợi thế cực lớn với 4 điểm trong tay. Sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Saudi Arabia, đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente chỉ cần một kết quả hòa trước Uruguay là đủ để chắc suất đi tiếp. Sự trở lại của thần đồng 18 tuổi Lamine Yamal với bàn thắng đầu tiên tại giải, kết hợp cùng phong độ cao của Mikel Oyarzabal hay Pedri, đã giúp "La Roja" tìm lại sự hưng phấn cao độ sau trận ra quân thất vọng.
Ở chiều ngược lại, Uruguay bị dồn vào thế chân tường sau hai trận hòa bế tắc. Để lách qua khe cửa hẹp bước vào vòng 32 đội, thầy trò huấn luyện viên Marcelo Bielsa buộc phải quật ngã Tây Ban Nha, đồng thời chờ đợi kết quả có lợi từ cặp đấu cùng giờ giữa Cape Verde và Saudi Arabia. Tuy nhiên, nhiệm vụ này cực kỳ gian nan khi lối chơi pressing của họ đang bộc lộ sự rời rạc, chủ công Darwin Nunez liên tục vô duyên trước khung thành, còn hàng thủ lại mất bộ đôi trụ cột Ronald Araujo và De Arrascaeta vì chấn thương.
Lịch sử cũng hoàn toàn quay lưng với "La Celeste" khi họ chưa từng thắng Tây Ban Nha trong 10 lần chạm trán trước đây, chịu tới 5 thất bại và 5 trận hòa. Theo mô phỏng từ siêu máy tính Opta, tỷ lệ chiến thắng của đại diện châu Âu lên tới 62,2%, trong khi cơ hội tạo bất ngờ của Uruguay chỉ vỏn vẹn 15,8%. Trước một đối thủ vượt trội về tâm lý lẫn lực lượng, kịch bản đội bóng Nam Mỹ phải sớm xách va-li về nước đang hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.