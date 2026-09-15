Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Kuwait 0-0 (H2): Văn Bình lại trổ tài cứu thua

report Phong độ, thành tích đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

Tại vòng bảng U23 châu Á 2024, 2 đội từng gặp nhau và U23 Việt Nam giành chiến thắng. Phong độ của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không thật sự lý tưởng khi chúng ta thua U23 Trung Quốc 0-1, thua U23 Thái Lan 0-1 và hòa U23 CHDCND Triều Tiên 1-1.

Phong độ của các trụ cột U23 Việt Nam như Lê Phát, Thanh Nhàn, Văn Thuận, Quốc Việt, Phi Hoàng không ấn tượng trong màu áo CLB. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ tập luyện để sớm đạt điểm rơi phong độ lý tưởng ở Asiad 20.