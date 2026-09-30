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Ngược dòng hạ U23 Trung Quốc, U23 Hàn Quốc tiến vào chung kết Asiad 20

Đặng Lai
Hoàng Nguyên

TPO - Mặc dù bị thủng lưới trước từ giữa hiệp 1, các cầu thủ U23 Hàn Quốc vẫn bình tĩnh triển khai thế trận để ghi bàn gỡ hòa rồi có bàn vượt lên ở những phút cuối cùng trận đấu. Chiến thắng 2-1 trước U23 Trung Quốc giúp đội bóng xứ Kim chi tiến vào trận đấu cuối cùng, bảo vệ tấm HCV Asiad giành được tại Hàng Châu, Trung Quốc năm 2023.

foul Hết giờ, U23 Hàn Quốc vào chung kết lần thứ 4 liên tiếp

U23 Hàn Quốc đã ngược dòng thành công để giành quyền vào chơi trận tranh HCV. Đây là lần thứ 4 liên tiếp họ làm được điều này. Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vị thế số 1 ở nội dung bóng đá nam Á vận hội.

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time Trận đấu có 4 phút bù giờ
report U23 Trung Quốc đang chơi tất tay

86': Trong tình thế không còn gì để mất, U23 Trung Quốc đang dồn đội hình lên tấn công. Tuy nhiên, tấn công áp đặt chưa bao giờ là thế mạnh của họ.

goal VÀO, 2-1 cho U23 Hàn Quốc

82': Một pha phối hợp hay của U23 Hàn Quốc. Bae Jun-ho lẻn xuống ở cột xa rồi đánh đầu tung lưới U23 Trung Quốc.

report Quá may mắn cho U23 Hàn Quốc

78': Mutalifu Yimingkari đi bóng mạnh mẽ bên cánh phải, tạt vào rất khó chịu. Hậu vệ U23 Hàn Quốc trong nỗ lực băng về phá bóng đã suýt phản lưới khi cú phá bóng của anh không khác nào pha dứt điểm của một tiền đạo.

report Không được!

75': Bae Jun-ho có pha xử lý rất mềm mại bên cánh trái. Anh đi bóng uyển chuyển áp sát vòng cấm. Tiếc rằng ở đường xử lý cuối cùng, tiền vệ Stoke City nửa chuyền nửa sút khiến bóng đi ra ngoài.

report Thế trận giằng co

67': U23 Trung Quốc đang chơi rất tự tin. Họ đang khỏa lấp khoảng cách về trình độ với đối thủ. Thế trận trên sân rất giằng co, cho thấy U23 Trung Quốc hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ.

u23-han-quoc.jpg
report Không vàooo

62': U23 Trung Quốc phối hợp rất có ý đồ. Peng Xiao băng vào dứt diểm ngay chấm 11 mét. Bóng đi ra ngoài rất khó tin.

report Quá nguy hiểm

53': Tiền vệ U23 Hàn Quốc cầm bóng tự tin rồi tung ra cú cứa lòng. Thủ môn Li Hao bắt không dính bóng. Rất may là cầu thủ đá bồi của U23 Hàn Quốc đã việt vị.

report Thế trận mở hơn ở đầu hiệp 2

49': Hai đội tuyển đã bất ngờ đẩy cao tốc độ, tạo ra những pha sóng gió ngay đầu hiệp 2. Trung Quốc suýt ghi bàn sau pha phối hợp giữa Zhang Yunning và Wang Yudong trong khi Hàn Quốc cũng phản ứng kịp thời bằng tình huống tạt bóng cực kỳ nguy hiểm, suýt tạo ra bàn thắng.

foul Hiệp 2 bắt đầu
foul Hết hiệp 1

Một hiệp đấu cân bằng, thể hiện đúng phong cách của 2 đội tuyển. 45 phút tiếp theo hứa hẹn sẽ rất khó lường.

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report Không được!

39': Eom Ji-sung cầm bóng tự tin trước vòng cấm. Anh tung cú đá hướng về khung thành. Tuy nhiên Li Hao đã ôm gọn bóng.

goal VÀOOOO

33': U22 Hàn Quốc đã gỡ hòa từ tình huống phạt góc. Lee Young-jun đánh đầu lái bóng vào góc xa. Li Hao đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.

report U23 Hàn Quốc đang bế tắc

28': Bàn thắng sớm càng giúp U23 Trung Quốc được quyền chơi phòng thủ triệt để. Họ khiến U23 Hàn Quốc rất khó lên bóng.

goal VÀO!

23': Wang Yudong thực hiện một pha bứt tốc và ghi bàn đầy nhạy cảm. Anh đã kết thúc một tình huống phối hợp mẫu mực của U23 Trung Quốc khi bóng được chuyền 1 chạm qua nhiều vị trí trước khi được đưa vào lưới U23 Hàn Quốc.

report U23 Hàn Quốc không còn có thể lên bóng dồn dập

18': Sau thời gian đầu lùi sâu đội hình, U23 Trung Quốc đã tạo được những pha lên bóng đáng chú ý. Họ khiến U23 Hàn Quốc không còn chơi bóng một chiều như trước.

report Không được!

12': Bae Jun-ho nhận bóng từ cột xa. Anh ngả người bắt volley nhưng bóng không đi qua được khối phòng thủ dày đặc từ phía U23 Trung Quốc.

report U23 Trung Quốc phạm lỗi liên tục

10': Các cầu thủ Trung Quốc hiểu được mối nguy từ đối thủ. Vậy nên họ liên tục phạm lỗi từ xa. 10 phút đầu chứng kiến tới 3 cú đá phạt ngoài vòng cấm của U23 Hàn Quốc.

report U23 Hàn Quốc đang ép sân

5': Không bất ngờ khi U23 Hàn Quốc đang cầm bóng nhiều hơn. Họ liên tục thực hiện các pha xẻ nách.

foul Trận đấu bắt đầu
report Hàn Quốc là 'ông trùm' ở Asiad

U23 Hàn Quốc là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử Á vận hội kỷ nguyên U23, đặc biệt với động lực miễn nghĩa vụ quân sự cho các cầu thủ giành HCV: Năm 2002, họ giành Huy chương Đồng (thắng Thái Lan 3-0 ở trận tranh hạng ba sau khi để thua Iran trên chấm phạt đền tại bán kết). Ở Doha 2006 và Quảng Châu 2010, đội tuyển này đều vào đến bán kết. Trong khi đó ở các kỳ 2014, 2018 và 2022 họ đều vô địch.

report U23 Hàn Quốc đang áp đảo về đối đầu

Trong 5 lần chạm trán gần nhất ở cấp độ U23 (tính từ năm 2020 đến 2024), U23 Hàn Quốc chiếm ưu thế vượt trội với 4 chiến thắng (tỷ lệ thắng 80%) và 1 thất bại. Hai đội chưa từng hòa nhau trong chuỗi đối đầu này.

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report Đội hình ra sân của 2 đội tuyển
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Đã 3 kỳ Asiad liên tiếp Hàn Quốc luôn giành HCV môn bóng đá nam. Từ 2014 tới 2022, họ luôn xưng vương ở nội dung này. Năm nay, Hàn Quốc đương nhiên không có mục tiêu nào khác ngoài việc bảo vệ ngôi vương.

Không bất ngờ khi họ triệu tập lực lượng U23 hùng hậu, tận dụng tối đa 3 suất quá tuổi để tạo nên một tập thể đáng gờm hơn nhiều so với đội hình từng về thứ 4 tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm.

Trong trận tái đấu U23 Việt Nam ở tứ kết, đại diện xứ kim chi lập tức phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng giòn giã 4-0. Dù từng để thua chính Việt Nam trên chấm luân lưu trong trận tranh hạng ba vài tháng trước, nhưng U23 Hàn Quốc tại Asiad 20 lần này là một phiên bản hoàn toàn khác: kiểm soát thế trận vượt trội và tấn công sắc bén đến nghẹt thở.

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Ở chiều ngược lại, đương kim á quân U23 châu Á - U23 Trung Quốc - lại chọn con đường thực dụng và đầy toan tính. Sau trận ra quân thắng Triều Tiên, thầy trò HLV Antonio Puche từng nhận về không ít hoài nghi với hai trận hòa không bàn thắng trước Iran và UAE.

Thế nhưng, tất cả dường như đều nằm trong kế hoạch phân phối sức lực của đội bóng xứ tỷ dân. Miễn là vượt qua vòng bảng, đẹp mắt hay thuyết phục không còn là ưu tiên hàng đầu. Để rồi khi bước vào tứ kết, U23 Trung Quốc mới thực sự bung sức và đè bẹp Thái Lan bằng chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục. Với lối chơi xù xì, U23 Trung Quốc được kỳ vọng có thể chấm dứt thế thống trị của U23 Hàn Quốc. Liệu họ có thể làm được.

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#U23 Trung Quốc #U23 Hàn Quốc #ASIAD #bóng đá nam #trực tiếp #bảo vệ ngai vàng

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