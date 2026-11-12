Trực tiếp U23 Singapore vs U23 Việt Nam 0-1 (H2): Vào!!! Bảo Long ghi bàn

TPO - Sức ép U23 Việt Nam tạo ra trước khung thành đối phương đã được cụ thể hoá với bàn thắng mở tỷ số của Bảo Long ở phút 70.

report U23 Việt Nam gia tăng sức ép 75': Dù có được bàn thắng dẫn trước, U23 Việt Nam vẫn gia tăng sức ép nhằm tím kiếm thêm bàn thắng. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần một kết quả chắc chắn hơn cùng màn trình diễn mãn nhãn trên sân Pleiku. goal Vàooooo! 70: Sau hàng loạt pha dứt điểm trong vòng cấm, bóng đến chân Bảo Long. Anh đánh gót hạ gục hàng thủ U23 Singapore. Tỷ số là 1-0 cho U23 Việt Nam. report Không vàooooo! 69': Tiệp tục là pha đi bóng của Khoa Ngô bên hành lang cánh trái. Đáng tiếc, lần này cú sút của anh bị hậu vệ U23 Singapore phá bóng đi hết đường biên ngang. substitution U23 Việt Nam thay người 64': U23 Việt Nam có sự thay đổi người ở hàng tiền vệ. Lê Văn Quang Duyệt rời sân. Vào sân là Hoàng Minh. report Khoa Ngô dứt điểm dập cột dọc 62': Đức Phú chuyền bóng cho Khoa Ngô bên cánh trái. Khoa Ngô đi bóng lắt léo cắt vào trong vòng cấm U23 Singapore. Tuy nhiên, pha dứt điểm của anh lại đưa bóng đập cột dọc khung thành U23 Singapore. report U23 Việt Nam dồn ép đối thủ 56': U23 Việt Nam vẫn thể hiện được phong độ vượt trội và dồn ép U23 Singapore. Các học trò HLV Đinh Hồng Vinh cần dứt điểm tốt hơn để có được bàn thắng mở tỷ số. report Không vàooooo! 52': Khoa Ngô có bóng ở bên hành lang cánh trái. Anh đi bóng xuyên qua 3 hậu vệ Singapore trước khi tung ra cú dứt điểm vào góc xa khung thành U23 Singapore. Đáng tiếc, thủ môn U23 Singapore vẫn chơi tập trung và kịp thời giải nguy. report Khoa Ngô dứt điểm 49': Từ pha đá phạt bên hành lang cánh phải, bóng đến chân Khoa Ngô. Đáng tiếc, ở tư thế quay lưng với khung thành, pha dứt điểm của Khoa Ngô đã bị hậu vệ U23 Singapore cản phá. substitution Hiệp hai trận đấu bắt đầu 46': Hiệp hai trận đấu bắt đầu U23 Việt Nam có liên tiếp 3 sự thay đổi người. Williams Minh Hoàn, Thanh Đức, Gia Bảo rời sân. Vào sân là Minh Tâm, Bảo Long và Đăng Khoa. foul Hết hiệp một, U23 Singapore 0-0 U23 Việt Nam 45'+2: Hiệp một trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 0-0. Nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ thực hiện một số sự thay đổi người ngay trong đầu hiệp hai trận đấu. U23 Việt Nam chơi áp đảo nhưng không có bàn mở tỷ số trong hiệp một trận đấu. Ảnh: Hữu Phạm time Hiệp một có 2 phút bù giờ 45': Hiệp một trận đấu có 2 phút bù giờ. report U23 Việt Nam bế tắc 42': U23 Việt Nam tỏ ra bế tắc trong những phút cuối hiệp một. U23 Singapore chơi với đội hình lùi sâu và đẩy mạnh áp sát tầm xa ở khu vực giữa sân. report Đánh đầu 38': Tuấn Khải có pha tạt bóng hiểm hóc vào trong vòng cấm U23 Singapore. Tuy nhiên, Gia Bảo có pha phán đoán điểm rơi chưa chính xác nên pha đánh đầu đưa bóng vọt xà ngang. Trần Gia Bảo (số 19) chưa thể ghi bàn thắng cho U23 Việt Nam dù có rất nhiều cơ hội. Ảnh: Hữu Phạm report Đức Phú ngã trong vòng cấm 35': Trần Gia Bảo có pha đi bóng dũng mãnh ngoài vòng cấm trước khi tung ra đường chuyền cho Đức Phú. Tiền vệ của CLB CA TP.HCM không thể tung ra pha dứt điểm khi bị hậu vệ U23 Singapore truy cản quyết liệt. Trọng tài cũng không cho rằng đó là một tình huống U23 Việt Nam xứng đáng được hưởng phạt đền. report U23 Việt Nam áp đảo 33': U23 Việt Nam có màn trình diễn tốt đến lúc này. Các học trò HLV Đinh Hồng Vinh áp đảo hoàn toàn so với đối thủ. Ảnh: Hữu Phạm yellow Thẻ vàng cho hậu vệ Singapore 28': Hậu vệ Khairin Rahim nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha va chạm, khiêu khích đối với Williams Minh Hoàng. report Không vàooooo! 24': Từ pha phạt góc bên phía cánh phải, Tuấn Khải có cơ hội đánh đầu trong vóng cầm. Tuy nhiên, bóng bị hàng phòng ngự U23 Singapore phá ra. U23 Việt Nam vẫn chưa có được bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Hữu Phạm report Gia Bảo dứt điểm 21': Long Vũ thực hiện pha tạt bóng từ bên hành lang cánh phải. Bóng xuyên qua hàng phòng ngự U23 Việt Nam đến chân của Gia Bảo. Nhưng ở tư thế không thuận lợi, Gia Bảo đã không thể đưa ra pha dứt điểm đúng mong muốn. report U23 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ 16': Sau những phút đầu chơi áp đảo, U23 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang điều chỉnh lại thế trận trước khi tung ra các miếng đánh tiếp theo. U23 Việt Nam chủ động giảm nhịp điệu trận đấu. Ảnh: Hữu Phạm report Minh Hoàng đưa bóng trúng xà ngang 11': Williams Minh Hoàng có bóng ngoài vòng cấm U23 Singapore. Anh xử lý khéo léo để thoát ra khỏi sự theo kèm của 2 hậu vệ trước khi tung ra pha dứt điểm. Đáng tiếc bóng đập xà ngang nảy ra ngoài. Ảnh: Hữu Phạm report Không vàooooo! 8': U23 Việt Nam chủ động tấn công, bóng được đưa ra tuyến hai cho Quang Duyệt dứt điểm từ xa. Ở khoảng cách gần 30m, Quang Duyệt đã không thể chiến thắng thủ môn U23 Singapore dù anh đã đưa bóng vào góc xa khung thành. report Không vàooooo! 2': U23 có pha lên bóng bên phía cánh phải, bóng được treo vào cho Williams Minh Hoàng băng cắt đánh đầu. Tiền đạo mới 19 tuổi đánh đầu trong tư thế với bóng, bóng đi vào góc xa của khung thành. Gia Bảo băng vào đánh đầu nối nhưng không thể đưa bóng bay vọt xà ngang U23 Singapore. start Trận đấu bắt đầu 1': Hiệp một trận đấu bắt đầu, U23 Việt Nam là đội giao bóng trước. tatic Đội hình ra sân U23 Việt Nam - U23 Singapore Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, HLV Đinh Hồng Vinh đã có tới 5 sự thay đổi người trong đội hình chính thức ở trận đấu gặp U23 Singapore. Ông ưu tiên giữ lại bộ khung như: Văn Bình, Quang Kiệt, Tuấn Khải, Quang Duyệt, Long Vũ, Văn Thuận. Trận đấu gặp U23 Singapore, HLV Đinh Hồng Vinh trao cơ hội cho Đức Phú, Anh Tiệp nơi hàng tiền vệ. U23 Việt Nam làm mới hàng công bằng những cái tên vốn đã quá quen thuộc như: Gia Bảo, Thanh Đức và Williams Minh Hoàng. Đáng chú ý nhất có lẽ là sự xuất hiện của Minh Hoàng. Cầu thủ mới 19 tuổi đang được kỳ vọng rất lớn sẽ tiếp bước các đàn anh như Anh Đức, Tiến Linh. Ở trận đấu trước đó gặp U23 Thái Lan, Williams Minh Hoàng cũng kịp điền tên mình lên bảng tỷ số sau khi thực hiện pha đá phạt đền thành công.

Chiến thắng trước U23 Thái Lan giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu với U23 Singapore. Bên cạnh lợi thế tinh thần, U23 Việt Nam còn có ưu thế khi đã quen với điều kiện khí hậu và mặt sân tại Pleiku. Sự gắn kết của một tập thể nhiều năm chơi bóng cùng nhau trong màu áo các đội tuyển cũng là điểm tựa để đội hướng tới màn trình diễn tốt.

Tuy nhiên, quãng nghỉ chỉ hai ngày giữa các trận đấu đặt ra bài toán không nhỏ về thể lực và nhân sự. Một số cầu thủ đang thi đấu thường xuyên tại V.League hoặc giải hạng Nhất có thể cần được tính toán thời lượng ra sân hợp lý. HLV Đinh Hồng Vinh sẽ phải cân nhắc giữa mục tiêu duy trì nhịp thi đấu và yêu cầu bảo đảm thể trạng cho các học trò, hạn chế nguy cơ quá tải hay chấn thương.

Cuộc so tài với U23 Singapore cũng là phép thử về chiều sâu đội hình và khả năng xoay tua của U23 Việt Nam. Việc trao cơ hội cho những cầu thủ chưa thi đấu nhiều giúp ban huấn luyện đánh giá năng lực, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh sòng phẳng trong đội. Với tính chất giao hữu của giải đấu, đây còn là dịp để U23 Việt Nam tiếp tục phát triển lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Lịch sử đối đầu kể từ năm 2022 đang nghiêng về U23 Việt Nam, với hai chiến thắng và một trận hòa trước Singapore. Hai đội cũng từng gặp nhau tại vòng loại U23 châu Á 2026, với chiến thắng thuộc về U23 Việt Nam. Những kết quả này tạo thêm cơ sở để đội bóng áo đỏ tự tin, dù thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn cần giữ sự tập trung trước đối thủ.

Ở chiều ngược lại, U23 Singapore chắc chắn muốn tận dụng trận đấu để thể hiện năng lực. Các cầu thủ trẻ của đảo quốc sư tử được xem là lực lượng kế cận của bóng đá nước này, đồng thời nhận được sự quan tâm từ HLV trưởng đội tuyển quốc gia Gavin Lee. Bởi vậy, cuộc đối đầu tại Pleiku không chỉ là cơ hội để U23 Việt Nam hướng tới một kết quả tích cực, mà còn là dịp để các cầu thủ Singapore ghi điểm.