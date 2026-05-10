Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc 0-0 (H1): U17 Hàn Quốc ép sân

TPO - U17 Hàn Quốc đang trội hơn về mặt thế trận trước U17 Việt Nam. Tuy nhiên, các học trò của HLV Roland chơi kiên cường và đặc biệt chắc trong phòng ngự.

report Thế trận không tồi cho U23 Việt Nam Phút 13: Thầy trò HLV Roland đang cầm bóng 40%, không quá lép vế so với U17 Hàn Quốc. Từ đầu trận, U17 Việt Nam có nhiều pha tấn công sắc nét hơn. report Văn Dương tiếp tục dứt điểm Phút 6: Văn Dương vung chân đứt điểm trong khu vực cấm địa nhưng tiếp tục bị chặn lại. report Văn Dương dứt điểm Phút 1: Văn Dương cầm bóng từ cánh trái, rồi ngoặt vào trung lộ và dứt điểm nhưng bóng dội vào người cầu thủ U17 Hàn Quốc. start Hiệp một bắt đầu report Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc report Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thăm, động viên toàn đội U17 Việt Nam Chiều 10/5 theo giờ địa phương, nhân chuyến công tác tại Ả Rập Xê Út, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã tới thăm, động viên đội tuyển U17 Việt Nam tại đại bản doanh ở Jeddah, trước trận đấu quan trọng gặp U17 Hàn Quốc tại VCK U17 châu Á 2026. Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn ghi nhận và biểu dương tinh thần thi đấu nỗ lực của thầy trò HLV Cristiano Roland trong trận ra quân gặp U17 Yemen, đồng thời động viên toàn đội tiếp tục giữ sự tự tin, tập trung và phát huy tinh thần đoàn kết trước thử thách lớn phía trước. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, trận đấu với U17 Hàn Quốc sẽ là thử thách rất khó khăn, nhưng cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn tầm châu lục. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn tin tưởng toàn đội sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất, thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá Việt Nam. report U17 Việt Nam sẵn sàng cho trận đánh lớn

Ở trận ra quân, U17 Hàn Quốc hòa U17 UAE 1-1 nhưng họ phô diễn sức mạnh đáng gờm. Đội bóng xứ kim chi cầm bóng gần gấp đôi, liên tục vây ráp và tạo ra hàng loạt cơ hội dứt điểm. Vấn đề duy nhất họ bộc lộ nằm ở sự thiếu sắc bén trong nhịp xử lý cuối cùng. Họ loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương và phải chờ đến những phút cuối mới có thể giữ lại một điểm.

Huấn luyện viên Roland chắc chắn đã nghiên cứu kỹ lối chơi áp đặt này. Khác hoàn toàn với U17 Yemen, U17 Hàn Quốc sở hữu nền tảng thể lực và kỹ chiến thuật vượt trội. Trận đấu sắp tới chính là thước đo chuẩn xác nhất để kiểm chứng năng lực và bản lĩnh thực sự của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam trên bình diện châu lục.

Cục diện bảng C vẽ ra ba kịch bản rõ ràng cho đội tuyển chúng ta. Kịch bản tuyệt vời nhất: U17 Việt Nam tạo địa chấn, giành chiến thắng và thẳng tiến đến World Cup. Nếu hai đội hòa nhau, HLV Roland và các học trò vẫn duy trì thế chủ động. Tuy nhiên, nếu gục ngã trước đối thủ, U17 Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều rủi ro khi bước vào trận đấu sinh tử cùng U17 UAE ở lượt cuối.

Trong lịch sử sân chơi châu Á, hai nền bóng đá chưa từng chạm trán nhau ở cấp độ U17. Khoảng cách trình độ tổng thể giữa bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc vẫn còn lớn, nhưng bóng đá trẻ luôn hứa hẹn những bất ngờ. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dự đoán trận đấu này sẽ diễn ra vô cùng kịch tính - U17 Việt Nam mang theo ngọn lửa hưng phấn sau khởi đầu suôn sẻ, trong khi U17 Hàn Quốc chắc chắn vùng lên mạnh mẽ để tìm kiếm chiến thắng đầu tay.