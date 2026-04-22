Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Australia (19h30 ngày 22/4): Thử thách cực đại

Đặng Lai
Hoàng Nguyên
TPO - Phải thừa nhận rằng từ đầu giải U17 Đông Nam Á, bây giờ U17 Việt Nam mới gặp đối thủ rắn mặt nhất. Vượt qua một đối thủ như vậy sẽ giúp đội mở toang cửa vô địch. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Roland chứng tỏ bản lĩnh của mình.

Lợi thế thể lực thuộc về Australia

U17 Australia còn có lợi thế khi họ được nghỉ tới 4 ngày để chuẩn bị cho trận này. Trong khi đó U17 Việt Nam chỉ có 3. Trận cuối, các cầu thủ Australia cũng thi đấu như đi dạo vẫn thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Campuchia.

Đội hình ra sân của U17 Australia

Allen, Milliner, Ashburner, Savic, Nasiri, Demuth, Becvinovski, O'Carroll, Brown, Gerald, Sikora

Đội hình ra sân của U17 Việt Nam

Những cái tên như Sỹ Bách, Nguyễn Lực... vẫn đá chính. Nhìn chung HLV Roland không xáo trộn đội hình so với 3 trận vòng bảng.

Cuộc chạm trán giữa U17 Việt Nam và U17 Australia ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026 được xem như trận đấu quyết định sớm cho ngôi vô địch, bởi đây là hai đội thể hiện phong độ thuyết phục nhất từ đầu giải. U17 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng A, ghi 14 bàn và chưa để lọt lưới lần nào.

Ở chiều ngược lại, U17 Australia cũng toàn thắng, có 15 pha lập công và giữ sạch lưới tuyệt đối. Việc nhiều ứng viên đáng chú ý như U17 Thái Lan hay U17 Indonesia đã dừng bước càng khiến màn đối đầu này trở thành tâm điểm của giải đấu.

Điểm đáng chú ý của U17 Việt Nam nằm ở sự ổn định trong cách vận hành lối chơi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, đội bóng trẻ áo đỏ cho thấy hình ảnh một tập thể thi đấu kỷ luật, tổ chức tốt và biết cách giải quyết trận đấu bằng sự hiệu quả thay vì chỉ dựa vào cảm hứng.

Hàng công ghi bàn đều đặn, trong khi hàng thủ duy trì sự chắc chắn cao, giúp U17 Việt Nam đi qua vòng bảng theo cách gần như trọn vẹn. Đó là nền tảng để đội bóng bước vào trận bán kết với sự tự tin lớn, dù đối thủ bên kia chiến tuyến được đánh giá rất cao về thể hình, tốc độ và sức mạnh.

Trước giờ bóng lăn, HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ U17 Australia và nắm được những điểm mạnh đáng chú ý của đối thủ. Theo ông, đây chắc chắn sẽ là thử thách rất lớn, nhưng U17 Việt Nam đã chuẩn bị những phương án cần thiết để hạn chế sức mạnh bên kia chiến tuyến và hướng tới màn trình diễn tốt nhất.

Nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh các học trò đang có trạng thái tinh thần tích cực, sẵn sàng bước vào trận đấu quan trọng nhất kể từ đầu giải. Ông đánh giá đây là thời điểm để đội thể hiện năng lực sau quãng chuẩn bị dài hơi, đồng thời khẳng định toàn đội luôn cố gắng đem đến những điều tốt nhất để cầu thủ có thể chơi tự tin và tìm kiếm kết quả thuận lợi.

