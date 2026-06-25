Trực tiếp Scotland vs Brazil 0-3 (H2): Vào!!! Cunha ghi bàn

report Scotland và nhiệm vụ xóa lời nguyền vòng bảng

Mặc dù đã có 8 lần góp mặt tại các vòng chung kết World Cup trong quá khứ, Scotland chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng. Đáng chú ý, họ có một thành tích khá buồn trước các đội bóng Nam Mỹ tại đấu trường này: trong 8 lần đụng độ các đại diện Nam Mỹ tại World Cup, Scotland hòa 2 và thua tới 6 trận (trong đó phân nửa số trận đấu này là những cuộc chạm trán với chính Brazil).