Trực tiếp New Zealand vs Bỉ 1-4 (H2): Lukaku lập công

goal VÀO! New Zealand rút ngắn tỷ số 80': Just tung cú vô-lê đẹp mắt đánh bại thủ thành Bỉ, rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho New Zealand. Với bàn thua này, Bỉ tạm thời tụt xuống vị trí thứ 2 bảng G. report Nguy hiểm! 76': Just dứt điểm ở góc hẹp, bóng chạm người cầu thủ Bỉ đổi hướng đi chệch khung thành. Nếu thủng lưới lúc này, tuyển Bỉ sẽ tụt xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. report Thống kê đáng chú ý Kể từ trận thua Pháp 2-4 năm 1986, Bỉ đã bất bại trong 18 trận gần nhất tại World Cup mỗi khi họ là đội ghi bàn trước. substitution Bỉ thay 2 người 72': Bỉ thay 2 người sau quãng nghỉ tiếp nước. Trossard rời sân nhường chỗ cho Saelemaekers. De Bruyne cũng được rút ra nghỉ, Onana của Aston Villa vào sân thay thế. report Bỉ vươn lên dẫn đầu bảng G report VÀO! De Bruyne nâng tỷ số lên 3-0 66': De Bruyne điền tên lên bảng tỷ số với cú sút chìm hiểm hóc từ rìa vòng cấm, đưa bóng đi gọn gàng vào lưới New Zealand. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 gần như định đoạt trận đấu, đồng thời giúp Bỉ tạm vươn lên dẫn đầu bảng G nhờ hiệu số bàn thắng bại. report Bỉ lỡ cơ hội 65': Trong tình huống phản công tốc độ cao của Bỉ, Trossard kiến tạo thuận lợi cho Fernandez-Pardo thoát xuống, nhưng cầu thủ vừa vào sân lại dứt điểm vọt xà khi đối mặt khung thành, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đầu tiên cho tuyển Bỉ. report Thủ thành Crocombe cứu thua 62: Bỉ suýt có bàn thứ ba khi Theate dứt điểm sau một quả tạt, nhưng thủ môn New Zealand kịp đổ người cản phá. substitution Bỉ thay người 56': Doku, người vừa trở lại sau khi đón con chào đời, rời sân nhường chỗ cho Fernandez-Pardo. report New Zealand có cú dứt điểm đầu tiên! 55': Just tung cú sút từ rìa vòng cấm, nhưng thủ thành Courtois của Bỉ phản xạ xuất sắc, đổ người cản phá đẩy bóng ra ngoài. goal VÀO! Trossard lập cú đúp 50': Tiền đạo của Arsenal xử lý đầy tinh tế trong vòng cấm khi khống chế bóng bằng ngực rồi tung cú vô-lê cận thành, không cho thủ môn New Zealand cơ hội cản phá. Bàn thắng giúp Bỉ gia tăng cách biệt lên 2-0 trong thế trận hoàn toàn áp đảo. yellow Thẻ vàng cho Stamenic 47': Chỉ 35 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, cầu thủ New Zealand đã phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt với Tielemans bên phía Bỉ. report Hiệp 2 bắt đầu 46': New Zealand giao bóng. foul Hết hiệp 1: New Zealand 0-1 Bỉ 45+6': Bỉ có lẽ phải tiếc nuối khi có nhiều cơ hội nhưng không thể tạo ra cách biệt lớn hơn trước New Zealand. Bàn mở tỷ số của Trossard là khác biệt duy nhất tại Vancouver, dù “Quỷ đỏ” tung ra tới 16 cú dứt điểm trong hiệp một. New Zealand vẫn còn hy vọng, nhưng họ sẽ phải nỗ lực và cải thiện rất nhiều sau giờ nghỉ. Trong 45 phút đầu tiên, đội bóng châu Đại Dương thậm chí không có nổi một pha dứt điểm về phía khung thành Bỉ. report Không được! 45+4': Bỉ đang ép sân nhưng vẫn chưa thể có bàn thứ hai. Castagne nhận đường chuyền từ Doku rồi dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành New Zealand. time Bù giờ 45': Hiệp 1 có 6 phút bù giờ. report Thủ môn New Zealand cứu thua 43': Bỉ lại có cơ hội khi De Ketelaere thoát xuống khá dễ dàng để đối mặt khung thành. Tuy nhiên, thủ môn New Zealand Crocombe đã rất tỉnh táo, đổ người sang trái cản phá cú sút chéo góc của tiền đạo bên phía Bỉ. report De Bruyne bỏ lỡ cơ hội 42': Bỉ tiếp tục gây sức ép để tìm bàn nhân đôi cách biệt. De Bruyne phối hợp đẹp mắt với Trossard trước khi băng vào vòng cấm, nhưng cú dứt điểm một chạm của anh lại đi vọt xà ngang khung thành New Zealand. report Doku dứt điểm chệch cột dọc 39': Doku (Bỉ) xử lý đầy kỹ thuật khiến Payne (New Zealand) bị lỡ trớn. Tuy nhiên, cú dứt điểm sau đó của cầu thủ Man City lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành New Zealand. report Bỉ chơi chậm lại 35': Bỉ không còn tấn công dồn dập như những phút đầu trận. Sau khi có bàn dẫn, “Quỷ đỏ” chủ động giảm nhịp độ trận đấu, kiểm soát bóng và kiên nhẫn triển khai các pha phối hợp ở khu vực giữa sân. report Bỉ vươn lên vị trí thứ 2 bảng G Với bàn mở tỷ số vào lưới New Zealand, Bỉ tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng trực tiếp, vượt qua Iran. goal VÀO! Bỉ mở tỷ số 28': Hàng thủ New Zealand phòng ngự thiếu tập trung trong tình huống phạt góc, tạo điều kiện để Trossard nhanh chân băng vào dứt điểm cận thành, đưa "Quỷ đỏ" vươn lên dẫn trước 1-0. report Hai đội nghỉ tiếp nước 24': Trận đấu tạm dừng để các cầu thủ uống nước tại Vancouver. report Không có phạt đền cho Bỉ 22': Sau khi tham khảo VAR, trọng tài huỷ quyết định huỷ penalty cho tuyển Bỉ do bóng chạm vào cánh tay đã khép sát người của hậu vệ New Zealand. report Penalty cho tuyển Bỉ 20': Cú dứt điểm của Trossard (Bỉ) chạm tay cầu thủ New Zealand đưa bóng đổi hướng vọt xà ngang khung thành. report Ai Cập 1-1 Iran Iran đã có bàn gỡ hoà trước Ai Cập! Sau khi xuất sắc cản phá quả phạt đền của Taremi, thủ môn Shobeir tiếp tục bay người cứu thua trước cú dứt điểm của Mohammadi. Tuy nhiên, Rezaeian có mặt rất nhanh, đá bồi ở góc cực hẹp tung lưới Ai Cập. report Bỉ suýt có bàn thắng mở tỷ số 11': Trossard suýt chút nữa đưa “Quỷ đỏ” vượt lên. Tiền đạo của Arsenal thoát xuống, dứt điểm chìm ở góc hẹp, đánh bại thủ môn New Zealand nhưng bóng lại dội mép trong cột dọc, lăn ngang vạch vôi trước khi hàng thủ New Zealand kịp phá ra. report Tuyển Bỉ ép sân 8': Kevin De Bruyne, Jeremy Doku và Leandro Trossard liên tục hoán đổi vị trí, thực hiện những pha ban bật tốc độ cao khiến hàng thủ New Zealand phải hoạt động hết công suất. Sức ép dồn dập từ các mũi nhọn của Bỉ buộc đại diện châu Đại Dương liên tục lùi sâu phòng ngự và chống đỡ đầy vất vả. report Ai Cập 1-0 Iran Ở trận đấu cùng giờ bảng G, Ai Cập đã có bàn thắng sớm mở tỷ số trước Iran ngay phút 5. report Cú dứt điểm đầu tiên thuộc về Bỉ 4': Tielemans bắt vô-lê từ khoảng cách khá xa ngoài vòng cấm, đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành New Zealand. foul Trận đấu bắt đầu. 1': Tuyển Bỉ ra sân trong trang phục áo đỏ - quần đen truyền thống. Trong khi đó, New Zealand thi đấu với bộ trang phục trắng quen thuộc. Tuyển Bỉ giao bóng. report Dàn sao hai đội khởi động report Bỉ thay đổi 5 vị trí Bỉ thực hiện tới 5 sự thay đổi sau trận hòa 0-0 đầy thất vọng trước Iran. Timothy Castagne thay Thomas Meunier ở vị trí hậu vệ phải, trong khi Arthur Theate đá chính ở trung tâm hàng thủ, thế chỗ Nathan Ngoy bị treo giò vì thẻ đỏ. Ở tuyến giữa, Hans Vanaken được sử dụng thay Nicolas Raskin. Trên hàng công, Jeremy Doku trở lại đội hình xuất phát để thay Alexis Saelemaekers, còn Charles De Ketelaere lĩnh xướng hàng công thay Romelu Lukaku. report New Zealand thực hiện 2 sự thay đổi HLV Darren Bazeley thực hiện hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát của New Zealand so với trận thua Ai Cập. Ở hàng thủ, trung vệ trẻ Tyler Bindon được trao cơ hội đá chính thay cho lão tướng Michael Boxall. Trong khi đó, Ryan Thomas trở lại đội hình xuất phát ở hàng tiền vệ, thế chỗ Callum McCowatt. report Bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài report New Zealand đứng trước cơ hội viết nên lịch sử Với New Zealand, nếu đánh bại Bỉ, đó sẽ là chiến thắng lớn nhất trong lịch sử các lần tham dự World Cup, đồng thời cũng là chiến thắng đầu tiên của họ tại sân chơi danh giá nhất hành tinh. Đây mới là lần thứ ba New Zealand góp mặt ở World Cup sau các kỳ năm 1982 và 2010. Đội bóng xếp hạng 86 thế giới, thấp nhất trong số 48 đội dự World Cup 2026, chưa từng nếm trải cảm giác chiến thắng ở giải đấu này. Ở lần đầu tham dự năm 1982, New Zealand toàn thua cả ba trận vòng bảng. Đến World Cup 2010 tại Nam Phi, họ tạo nên dấu ấn khi bất bại với ba trận hòa, trong đó đáng nhớ nhất là trận hòa 1-1 trước đương kim vô địch Italy. Dù chỉ xếp thứ ba bảng đấu, New Zealand vẫn xếp trên chính Italy, đội sau đó cũng vắng mặt ở các kỳ World Cup tiếp theo cho đến năm 2026. Giờ đây, trước đối thủ là Bỉ, đội tuyển đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng FIFA, New Zealand có cơ hội tạo nên cột mốc lịch sử. Một chiến thắng không chỉ giúp họ lần đầu ca khúc khải hoàn tại World Cup mà còn mở toang cánh cửa vào vòng knock-out, đánh dấu bước tiến lớn nhất của bóng đá nước này trên sân khấu thế giới. report Bỉ nỗ lực tránh cột mốc buồn Đội tuyển Bỉ đang đứng trước nguy cơ phải đối mặt với một trong những chương buồn nhất trong lịch sử dự World Cup. Đây là lần thứ 13 "Quỷ đỏ" góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, kể từ kỳ World Cup đầu tiên năm 1930. Trong nhiều thập kỷ, Bỉ luôn là gương mặt quen thuộc của sân chơi này, với thành tích ấn tượng nhất là vị trí hạng ba tại World Cup 2018 trên đất Nga. Thế nhưng, kể từ sau đỉnh cao đó, bóng đá Bỉ dần đánh mất vị thế. Họ gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022 tại Qatar, trước khi tiếp tục dừng bước ở vòng 1/8 EURO 2024. Nếu thất bại ở trận đấu quyết định hôm nay, Bỉ sẽ lần đầu tiên trong lịch sử trải qua hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng. report Đội hình xuất phát hai đội

Sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục ở hai giải đấu lớn gần đây, việc Bỉ chưa thể hiện đúng kỳ vọng tại World Cup 2026 không còn khiến nhiều người bất ngờ. Dù vẫn sở hữu đội hình giàu chất lượng với nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu, đoàn quân của HLV Rudi Garcia vẫn chưa tạo được cảm giác áp đảo.

Ở trận mở màn, Bỉ hòa 1-1 trước Ai Cập trong cuộc đối đầu được xem là mang tính quyết định cho ngôi đầu bảng G. Kết quả này phần nào chấp nhận được khi Romelu Lukaku vào sân từ ghế dự bị và tạo ra khác biệt, giúp "Quỷ đỏ" giành lại một điểm sau thế trận không như ý.

Tuy nhiên, trận hòa không bàn thắng trước Iran ở lượt đấu thứ hai đã khiến Bỉ tự đẩy mình vào thế khó. Với 2 điểm sau hai lượt trận, đại diện châu Âu buộc phải đánh bại New Zealand ở lượt cuối nếu muốn chắc chắn góp mặt trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng.

Trong trường hợp Ai Cập vượt qua Iran ở trận đấu cùng giờ, Bỉ cũng không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu và sẽ phải chấp nhận vị trí nhì bảng. Dẫu vậy, mọi tính toán xa hơn chắc chắn chưa phải ưu tiên của HLV Rudi Garcia.

Điều mà Bỉ cần nhất lúc này là một chiến thắng cùng màn trình diễn đủ sức thuyết phục để lấy lại niềm tin. Thực tế, đội bóng này vẫn duy trì chuỗi 15 trận bất bại trên mọi đấu trường kể từ tháng 3/2025 với thành tích 9 chiến thắng và 6 trận hòa, nhưng những kết quả gần đây cho thấy họ vẫn chưa đạt trạng thái tốt nhất.

Ở chiều ngược lại, New Zealand vẫn còn nguyên cơ hội viết nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup.

Đội bóng của HLV Darren Bazeley có lý do để tiếc nuối sau trận hòa 2-2 với Iran. Hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đều để đối thủ gỡ hòa khiến New Zealand đánh rơi chiến thắng quý giá. Dẫu vậy, cánh cửa đi tiếp vẫn rộng mở nếu họ có thể đánh bại Bỉ ở lượt trận cuối tại Vancouver.

Trước Ai Cập, đại diện châu Đại Dương tiếp tục cho thấy khả năng nhập cuộc đầy hứng khởi khi sớm có bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, họ không duy trì được thế trận và để đối thủ ghi liền ba bàn trong khoảng thời gian từ phút 58 đến phút 82, qua đó nhận thất bại 1-3.

Phong độ của New Zealand cũng không mang đến nhiều sự lạc quan. Họ chỉ thắng một trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Chiến thắng duy nhất đến trước Chile trong trận đấu đối thủ phải thi đấu thiếu người từ phút 27. Đáng chú ý, New Zealand cũng chưa giữ sạch lưới kể từ chiến thắng 1-0 trước đội hình dự bị của Bờ Biển Ngà hôm 8/6/2025.

Lần chạm trán tại Vancouver cũng đánh dấu cuộc đối đầu đầu tiên trong lịch sử giữa New Zealand và Bỉ ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Với sự chênh lệch về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, Bỉ vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục thi đấu thiếu sắc bén như hai trận vừa qua, "Quỷ đỏ" hoàn toàn có thể gặp nhiều khó khăn trước một New Zealand đang chiến đấu với quyết tâm tạo nên kỳ tích lịch sử.