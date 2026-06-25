Trực tiếp Nam Phi vs Hàn Quốc 1-0 (H2): Vào!!! Nam Phi mở tỷ số

report Cục diện bảng A

Hai trận đấu cuối cùng của bảng A World Cup 2026 sẽ diễn ra đồng thời lúc 8h ngày 25/6, với các cặp đấu Hàn Quốc gặp Nam Phi và Mexico chạm trán CH Czech.

Sau hai lượt trận, Hàn Quốc đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Đại diện châu Á chỉ cần một kết quả hòa trước Nam Phi là chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm đến diễn biến ở trận đấu còn lại.

Nếu giành thêm 1 điểm, Hàn Quốc sẽ khép lại vòng bảng với 4 điểm, trong khi Nam Phi chỉ có 2 điểm và chính thức bị loại.

Ngay cả trong trường hợp CH Czech đánh bại Mexico để nâng tổng điểm lên 4, đội bóng châu Âu vẫn phải xếp sau Hàn Quốc do thua về thành tích đối đầu trực tiếp, qua đó chỉ đứng thứ ba bảng A.

Dẫu vậy, mục tiêu của CH Czech vẫn rất rõ ràng. Họ buộc phải đánh bại Mexico để kết thúc vòng bảng với 4 điểm, qua đó nuôi hy vọng giành một trong những tấm vé dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Bất kỳ kết quả nào khác cũng sẽ khiến đại diện châu Âu gần như hết cơ hội góp mặt ở vòng 1/16.