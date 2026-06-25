Trực tiếp Nam Phi vs Hàn Quốc 0-0 (H2): Son Heung-min vào sân

51': Maseko lại có cơ hội sau pha đột phá vào vòng cấm Hàn Quốc. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh bị một hậu vệ Hàn Quốc lăn xả cản phá.
46': Hàn Quốc thực hiện ba sự thay đổi người sau giờ nghỉ.
Đội trưởng Son Heung-min được tung vào sân cùng Kim Jin-gyu và Jens Castrop. Rời sân là Hwang Hee-chan, Paik Seung-ho và Lee Tae-seok.
45+4': Hai đội tạm rời sân với tỷ số hòa 0-0.
Trong trận đấu cùng giờ bảng A, CH Czech và Mexico cũng kết thúc hiệp 1 với tỷ số hoà 0-0.
45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
42': Mofokeng của Nam Phi có khoảng trống trước vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại đi thiếu chính xác, không thể gây khó khăn cho thủ thành Hàn Quốc.
39': Maseko khiến hàng thủ Hàn Quốc chao đảo bằng một pha bứt tốc đầy uy lực. Sau tình huống khống chế gọn gàng, cầu thủ Nam Phi xộc thẳng vào trung lộ rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi vọt xà.
34': Hwang Hee-chan tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành Nam Phi.
Hàn Quốc vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chơi đầy nỗ lực và kỷ luật của Nam Phi.
30': Mbatha tung cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Kim Seung-gyu đấm bóng cản phá. Bóng bật ra đúng vị trí của Makgopa, nhưng ở cự ly gần, tiền đạo này lại dứt điểm quá hiền, đưa bóng thẳng vào vị trí thủ môn Hàn Quốc.
27': Kim Min-jae bật cao đánh đầu sau quả treo bóng của đồng đội, nhưng pha dứt điểm không đủ hiểm để gây khó khăn cho hàng thủ Nam Phi.
23': Trọng tài cho trận đấu tạm dừng để các cầu thủ tiếp nước theo quy định của FIFA. Quyết định này vấp phải những tiếng la ó từ các khán đài, khi nhiều CĐV tỏ ra không hài lòng vì nhịp độ trận đấu bị gián đoạn.
19': Nam Phi tổ chức phản công tốc độ và Maseko bứt tốc thoát xuống đầy nguy hiểm. Tiền đạo này quyết định ngoặt bóng trước khi tung cú sút chân trái sở trường, nhưng sự chần chừ ấy đủ để Lee Gi-hyuk lùi về áp sát và thực hiện pha cản phá quyết định.
14': Từ quả tạt của Modiba bên cánh trái, Makgopa băng vào đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, pha dứt điểm của tiền đạo Nam Phi đưa bóng đi chệch cột dọc và không thể gây nguy hiểm cho khung thành Hàn Quốc.
8': Hàng thủ Nam Phi chao đảo sau pha căng ngang của Seol Young-woo bên cánh phải. Oh Hyeon-gyu băng cắt cột gần nhưng dứt điểm trượt. Ở cột xa, Hwang Hee-chan kịp giữ bóng rồi căng ngang trở lại để Lee Kang-in băng vào dứt điểm. Bóng đi căng nhưng chệch cột dọc trong gang tấc. Hàn Quốc đang cho thấy sự nguy hiểm rõ rệt mỗi khi tổ chức tấn công.
2': Kim Min-jae đánh đầu cực mạnh từ tình huống phạt góc, nhưng một hậu vệ Nam Phi đã kịp cản phá ngay trên vạch vôi để cứu thua.
1': Hàn Quốc ra sân trong trang phục áo đỏ- quần đen, còn Nam Phi thi đấu với bộ trang phục màu vàng truyền thống.
Hai trận đấu cuối cùng của bảng A World Cup 2026 sẽ diễn ra đồng thời lúc 8h ngày 25/6, với các cặp đấu Hàn Quốc gặp Nam Phi và Mexico chạm trán CH Czech.
Sau hai lượt trận, Hàn Quốc đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Đại diện châu Á chỉ cần một kết quả hòa trước Nam Phi là chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm đến diễn biến ở trận đấu còn lại.
Nếu giành thêm 1 điểm, Hàn Quốc sẽ khép lại vòng bảng với 4 điểm, trong khi Nam Phi chỉ có 2 điểm và chính thức bị loại.
Ngay cả trong trường hợp CH Czech đánh bại Mexico để nâng tổng điểm lên 4, đội bóng châu Âu vẫn phải xếp sau Hàn Quốc do thua về thành tích đối đầu trực tiếp, qua đó chỉ đứng thứ ba bảng A.
Dẫu vậy, mục tiêu của CH Czech vẫn rất rõ ràng. Họ buộc phải đánh bại Mexico để kết thúc vòng bảng với 4 điểm, qua đó nuôi hy vọng giành một trong những tấm vé dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Bất kỳ kết quả nào khác cũng sẽ khiến đại diện châu Âu gần như hết cơ hội góp mặt ở vòng 1/16.
HLV Hàn Quốc dường như đã tính đến khả năng đi tiếp khi quyết định cất đội trưởng Son Heung-min trên băng ghế dự bị ở trận đấu này.
Ngôi sao số một của đội tuyển là một trong ba sự điều chỉnh so với đội hình trước đó. Trên hàng công, Oh Hyeon-gyu được trao suất đá chính thay Son, trong khi Hwang Hee-chan của Wolverhampton thế chỗ Lee Jae-sung.
Thay đổi còn lại nằm ở vị trí hậu vệ cánh trái, nơi Lee Tae-seok được tin tưởng ra sân ngay từ đầu thay cho Moon-hwan Kim. Quyết định xoay tua đội hình cho thấy Hàn Quốc muốn giữ sức các trụ cột, đồng thời chuẩn bị cho vòng knock-out nếu giành quyền đi tiếp.
Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modibad; Mbatha, Sithole; Maseko, Mofokeng, Appollis, Makgopa.
Dự bị: Adams, Chaine, Cross, Foster, Goss, Kabini, Makhanya, Matuludi, Moremi, Ndamane, Rayner, Sebelebele, Sibisi.
Seung-Gyu Kim, Han-Beom Lee, Min-Jae Kim, Gi-Hyuk Lee; Seol, Paik, In-Beom Hwang, Tae-Seok; Kang-In, Oh, Hee-Chan Hwang.
Dự bị: Bar, Castrop, Gue-Sung Cho, Wi-Je Cho, Ji-Sung Eom, Hyeon-Woo Jo, Jin-Gyu Kim, Moon-Hwan Kim, Tae-Hyeon Kim, Dong-Gyeong Lee, Jae-Sung Lee, Jin-Seob Park, Bum-Keun Song, Heung-Min Son, Hyun-Jun Yang.
Tại bảng A World Cup 2026, Mexico đã sớm giành vé vào vòng knock-out với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Tấm vé còn lại đang là cuộc cạnh tranh giữa Hàn Quốc (3 điểm), CH Czech (1 điểm) và Nam Phi (1 điểm), khiến màn đối đầu giữa Nam Phi và Hàn Quốc ở lượt trận cuối trở thành trận cầu mang tính sống còn.
Với Nam Phi, đây là lần đầu tiên họ trở lại sân khấu World Cup kể từ kỳ giải trên sân nhà năm 2010. Dù chưa có được khởi đầu như mong muốn, thầy trò HLV Hugo Broos vẫn còn nguyên cơ hội viết nên trang sử mới cho bóng đá nước này.
Ở trận ra quân, Nam Phi để thua Mexico 0-2 trước sức mạnh vượt trội của đại diện CONCACAF. Tuy nhiên, đội bóng châu Phi đã kịp đứng dậy bằng trận hòa quý giá trước CH Czech ở lượt đấu thứ hai. Trên sân Atlanta, tiền vệ Teboho Mokoena thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn thắng quốc tế thứ 10 trong sự nghiệp để mang về một điểm quan trọng cho Nam Phi.
Trong ba lần tham dự World Cup trước đây, Nam Phi đều dừng bước ngay từ vòng bảng. Bởi vậy, chiến thắng trước Hàn Quốc không chỉ giúp họ mở toang cánh cửa đi tiếp mà còn đưa đội bóng này tiến sát cột mốc lịch sử lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup.
Tuy nhiên, phong độ gần đây của Nam Phi chưa thực sự thuyết phục. Đội bóng của HLV Broos đã trải qua sáu trận quốc tế liên tiếp không biết đến chiến thắng, với ba trận hòa và ba thất bại. Lần gần nhất họ ca khúc khải hoàn đã từ cuối tháng 12 năm ngoái, khi đánh bại Zimbabwe tại Cúp các quốc gia châu Phi.
Bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc bước vào trận đấu với áp lực không nhỏ nhưng vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Kể từ kỳ tích lọt vào bán kết World Cup 2002 trên sân nhà dưới thời HLV Guus Hiddink, đội bóng xứ kim chi chưa một lần vượt qua vòng 1/8 ở năm kỳ World Cup liên tiếp sau đó.
Tại World Cup 2026, Hàn Quốc khởi đầu đầy hứa hẹn bằng chiến thắng trước CH Czech. Thế nhưng thất bại trước Mexico ở lượt trận thứ hai đã khiến mọi lợi thế bị thu hẹp đáng kể. Những sai sót nơi hàng phòng ngự cùng bàn thua từ Luis Romo khiến thầy trò HLV Hong Myung-bo trắng tay và không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng.
Dẫu vậy, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay đại diện châu Á. Một chiến thắng trước Nam Phi sẽ đảm bảo cho Hàn Quốc vị trí nhì bảng cùng tấm vé vào vòng 32 đội mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại.
Dù thường xuyên phải đối mặt với những ý kiến trái chiều về lối chơi, HLV Hong Myung-bo vẫn sở hữu nhiều ngôi sao đủ khả năng tạo khác biệt. Đội trưởng Son Heung-min với kinh nghiệm dày dạn tại các kỳ World Cup, cùng tiền vệ sáng tạo Lee Kang-in, được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu giúp Hàn Quốc vượt qua thử thách quyết định.
Cuộc đọ sức tại Monterrey hứa hẹn sẽ diễn ra với tốc độ và cường độ cao. Một bên là Nam Phi đang nuôi giấc mơ lịch sử, bên kia là Hàn Quốc quyết tâm bảo vệ vị thế của bóng đá châu Á. Khi cơ hội đi tiếp chỉ còn cách một trận thắng, không đội bóng nào được phép mắc sai lầm.