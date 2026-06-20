Trực tiếp Hà Lan vs Thụy Điển 2-0 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

report Ayari sút bóng vọt xà

42': Alexander Isak thêm một lần thể hiện nhãn quan sắc bén với đường chuyền xé toang hàng thủ Hà Lan, mở ra khoảng trống cho Ayari ở sát vòng cấm.

Trong tư thế khá thoải mái và có góc sút thuận lợi, Ayari lại dứt điểm thiếu chính xác, đưa bóng bay vọt xà ngang khung thành Hà Lan.