Trực tiếp Hà Lan vs Thụy Điển 2-0 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

45+4': Hà Lan tạm dẫn trước Thụy Điển với tỷ số 2-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân Houston ở bang Texas, Mỹ.
45+4': Ở tình huống tấn công cuối cùng của hiệp một, Ayari tung cú sút chìm đầy uy lực từ ngoài vòng cấm. Thủ thành Bart Verbruggen đã bay người hết cỡ, đẩy bóng cứu thua, giữ vững lợi thế 2-0 cho Hà Lan trước giờ nghỉ.
45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
44': Từ quả đá phạt của Karlstrom, Lagerbielke bật cao đánh đầu tung lưới Verbruggen. Tuy nhiên, trọng tài ngay lập tức căng cờ báo việt vị.
42': Alexander Isak thêm một lần thể hiện nhãn quan sắc bén với đường chuyền xé toang hàng thủ Hà Lan, mở ra khoảng trống cho Ayari ở sát vòng cấm.
Trong tư thế khá thoải mái và có góc sút thuận lợi, Ayari lại dứt điểm thiếu chính xác, đưa bóng bay vọt xà ngang khung thành Hà Lan.
39': Gakpo đi bóng dũng mãnh từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm bằng chân phải sở trường. Tuy nhiên, pha dứt điểm không đủ độ khó và đi thẳng vào vị trí của thủ môn Thụy Điển.
37': Alexander Isak đang sắm vai nhạc trưởng trên hàng công Thụy Điển. Tiền đạo này tiếp tục kiến tạo cơ hội khi chọc khe để Gyokeres băng xuống bên trái vòng cấm.
Gyokeres quyết định dứt điểm ngay ở góc hẹp, nhưng thủ thành Bart Verbruggen đã chơi tập trung và đẩy bóng cứu thua cho Hà Lan.
33': Alexander Isak tung đường chọc khe sắc bén để Gyokeres băng xuống phía sau Virgil van Dijk.
Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo của Thụy Điển lại quá hiền và tìm đúng vị trí thủ môn Bart Verbruggen.
29': Alexander Isak tung đường chọc khe cho Gyokeres thoát xuống, trước khi tiền đạo này căng ngang chuẩn xác vào vòng cấm Hà Lan cho Ayari.
Tuy nhiên, trong tư thế không bị ai kèm, Ayari lại đỡ bóng bằng ngực khiến bóng đi hết đường biên ngang. Một cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của Thụy Điển.
27': Từ một pha ném biên, Karlstrom bật cao đánh đầu đưa bóng hướng về khung thành Hà Lan. Tuy nhiên, bóng lại đập trúng đồng đội Lindelof rồi đi chệch cột dọc trong gang tấc.
26': Trận đấu trở lại sau quãng nghỉ tiếp nước kéo dài gần 4 phút.
Khoảng thời gian tạm dừng diễn ra lâu hơn dự kiến trước khi trọng tài cho bóng lăn trở lại.
23': Trọng tài cho trận đấu tạm dừng ít phút để các cầu thủ tiếp nước trong điều kiện thời tiết nóng bức.
Đây cũng là cơ hội để HLV Graham Potter nhanh chóng đưa ra những chỉ đạo chiến thuật nhằm giúp Thụy Điển ổn định lại thế trận sau khi bị Hà Lan dẫn trước 2 bàn.
17': Dumfries tạo dấu ấn với quả tạt từ cánh phải vào vòng cấm Thuỵ Điển. Một lần nữa, Brobbey ập vào đệm bóng cận thành, tung lưới Thụy Điển.
Thụy Điển đang hoàn toàn bị ngợp trước sức ép của "Cơn lốc màu da cam".
11': Dumfries tạt bóng chính xác về cột xa cho Gakpo băng vào dứt điểm. Tuy nhiên, Bernhardsson đã kịp lùi về phá bóng giải nguy cho Thụy Điển.
8': Viktor Gyokeres thoát xuống phía sau hàng thủ Hà Lan và xâm nhập vòng cấm, nhưng cú dứt điểm chìm của tiền đạo Thụy Điển đã bị thủ môn Bart Verbruggen xuất sắc cản phá.
6': Brian Brobbey tạo dấu ấn ngay trong lần đầu được trao cơ hội đá chính.
Cody Gakpo bứt tốc bên cánh trái và căng ngang vào vòng cấm để Brobbey đệm bóng cận thành, đưa Hà Lan vươn lên dẫn trước 1-0.
2': Các cầu thủ Hà Lan chủ động đưa bóng lên Brobbey bằng một đường chuyền dài, nhưng Nien đã chơi tập trung để thắng pha tranh chấp và đoạt lại bóng cho Thụy Điển.
1': Hà Lan ra sân với bộ trang phục áo cam - quần đen, trong khi Thụy Điển thi đấu với bộ áo xanh đậm - quần vàng ở cuộc đối đầu thuộc lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026.
Trọng tài Michael Oliver là người điều khiển cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Thuỵ Điển.
Vị trọng tài người Anh đã phải bỏ lỡ loạt trận mở màn World Cup 2026 do gặp chấn thương nhẹ trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Tuy nhiên, ông hiện đã hoàn toàn bình phục và trở lại làm nhiệm vụ.
Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven, De Jong, Reijnders, Gravenberch, Brobbey, Gakpo, Malen
Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelof, Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson, Gyokeres, Isak
Sân vận động NRG ở Houston sẽ là tâm điểm của bảng F World Cup 2026 khi Hà Lan và Thụy Điển bước vào màn so tài được xem là trận đấu đáng chú ý nhất lượt trận thứ hai.
Thụy Điển đang nắm lợi thế lớn sau chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Tunisia ở ngày ra quân, qua đó dẫn đầu bảng F với 3 điểm. Trong khi đó, Hà Lan mới có 1 điểm và tạm xếp thứ ba sau trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Nhật Bản.
Sau trận hòa 2-2 trước Nhật Bản, Hà Lan bước vào cuộc đối đầu với Thụy Điển trong tình thế không còn nhiều dư địa cho sai lầm. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman đã hai lần vươn lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế, khiến họ chỉ có 1 điểm và tạm đứng thứ ba bảng F.
Với cục diện hiện tại, Hà Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp khi phía trước là trận gặp Tunisia ở lượt cuối ngày 25/6. Tuy nhiên, một kết quả tích cực trước Thụy Điển sẽ giúp "Cơn lốc màu da cam" nắm quyền tự quyết. Đội bóng áo cam vẫn đang nuôi hy vọng chinh phục danh hiệu World Cup đầu tiên trong lịch sử, sau ba lần lỗi hẹn ở các trận chung kết và lần gần nhất vào tứ kết năm 2022.
Lịch sử đối đầu phần nào ủng hộ Hà Lan khi họ thắng 12 trong 25 lần chạm trán Thụy Điển trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, lần duy nhất hai đội gặp nhau tại World Cup lại kết thúc với tỷ số hòa 0-0 ở vòng bảng năm 1974, giải đấu mà Hà Lan giành ngôi á quân sau thất bại trước Tây Đức trong trận chung kết.
Ở phía đối diện, Thụy Điển đang tạo được lợi thế lớn sau chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Tunisia. Đội bóng của HLV Graham Potter vươn lên dẫn đầu bảng F và chỉ cần đánh bại Hà Lan là sẽ sớm giành vé vào vòng 32 đội. Thậm chí, nếu Nhật Bản không thắng Tunisia, đại diện Bắc Âu còn có thể chắc chắn đứng đầu bảng.
Á quân World Cup 1958 không được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng màn trình diễn bùng nổ ở trận ra quân cho thấy Thụy Điển là đối thủ không thể xem thường. Sở hữu hàng công giàu tốc độ và khả năng chuyển trạng thái sắc bén, đội bóng Bắc Âu hứa hẹn sẽ mang đến thử thách cực lớn cho Hà Lan trong trận cầu có ý nghĩa bản lề của bảng F.