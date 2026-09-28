Trực tiếp FIFA ASEAN Cup Indonesia vs Malaysia 0-0 (hết H1): Tốc độ và hấp dẫn

TPO - Các cầu thủ Indonesia và Malaysia đã cống hiến một hiệp đấu hấp dẫn, tốc độ thi đấu nhanh. Indonesia sớm đưa bóng vào lưới Malaysia nhưng VAR không công nhận bàn thắng. VAR một lần nữa vào cuộc và khiến tiền vệ Thom Haye phải rời sân vì nhận thẻ đỏ trực tiếp.

foul Hiệp 1 kết thúc 45 phút khép lại với nhiều cảm xúc. Các pha bóng tấn công mà 2 đội tuyển tạo ra là chất lượng, bên cạnh đó là sự quyết liệt trên sân. Trong hiệp 2, điều NHM mong đợi có lẽ là bàn thắng để khiến cho trận đấu trở nên trọn vẹn. report Không được! 45': Dean James lao lên lấy bóng rất thông minh rồi dứt điểm nguy hiểm từ cánh trái. Bóng bị thủ môn Malaysia phá ra. Đây mới là cú dứt điểm trúng mục tiêu đầu tiên của Indonesia từ đầu trận. report Có thể nói Malaysia đang thi đấu vượt kỳ vọng 41': Bị đánh giá thấp hơn nhưng những gì đội tuyển Malaysia đang thể hiện thực sự khiến NHM ngỡ ngàng. Họ chơi sòng phẳng, thậm chí vượt trội Indonesia về số cơ hội. Không những thế, đội tuyển này còn khiến Indonesia rơi vào thế mất người từ sớm. red Thẻ đỏ cho Indonesia 35': Sau vài phút tham khảo VAR, trọng tài quyết định đổi màu tấm thẻ. Tiền vệ Indonesia đã đạp vào gót chân Aiman. Một pha phạm lỗi nguy hiểm và chính anh cũng chấp nhận việc bị đuổi khỏi sân. report Aiman đang làm khổ hàng thủ Indonesia 33': Aiman đi bóng thẳng vào khu vực trung lộ khiến Thom Haye (ảnh) buộc phải xoạc bóng can thiệp. Trọng tài rút thẻ vàng cho anh. Số 10 của Malaysia đang một mình "quậy tung" hàng thủ Indonesia. report Vẫn là Aiman đe dọa hàng thủ Indonesia 28': Arif Aiman có bóng từ ngoài vòng cấm. Anh tự tin tung ra cú sút khiến Paes phải mất 2 nhịp mới có thể ôm gọn. Đây đã là pha dứt điểm trúng đích thứ 3 của Malaysia trong khi bên phía chủ nhà vẫn là 0. report Hai bên thi đấu rất tốc độ 22': Bóng được luân chuyển liên tục qua hai đầu sân khiến hậu vệ 2 đội phải làm việc vất vả. Rõ ràng là sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch đã nâng tầm chất lượng cặp đấu này lên rất nhiều. report Không được! 16': Halim cầm bóng uyển chuyển rồi tung ra pha chuyền bóng rất nhạy cảm. Bóng đi cuộn và hướng về góc xa đúng tầm băng của Bergson. Nhưng chân sút 35 tuổi của Malaysia không thể chạm bóng. Tình huống này cho thấy Malaysia rất biết cách gây ra khó khăn cho hàng thủ Indonesia. Thậm chí họ mới là đội tuyển sở hữu những pha bóng rõ nét hơn chủ nhà. report Malaysia đáp trả 12': Arif Aiman lướt đi xé gió bên cánh phải, anh đi bóng lắt léo rồi loại bỏ Dijks và dứt điểm. Malaysia sở hữu tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu. report Thế trận đang rất sôi nổi 10': Những phút đầu chứng kiến sức tấn công như vũ bão từ phía Indonesia. Họ lên bóng ở 2 cánh khiến hàng thủ Malaysia gặp nhiều khó khăn. report Bóng đã vào lưới nhưng trọng tài không công nhận 4': Trong một pha tranh chấp bóng bổng, Hubner và Baggott tham gia vào tình huống. Họ đã đẩy hậu vệ Malaysia trước khi dứt điểm tung lưới. Trọng tài từ chối tình huống làm bàn này. foul Trận đấu bắt đầu report Đây mới là lần đầu tiên sau 5 năm 2 đội tuyển này gặp nhau Dù cùng khu vực Đông Nam Á và liên tục tham dự các sự kiện gần đây nhưng kể từ năm 2021 tới nay, Indonesia và Malaysia chưa bao giờ gặp nhau ở các giải đấu chính thức. Phần lớn cầu thủ trong danh sách tham dự 2 đội sẽ có lần đầu tiên giáp mặt nhau dưới màu áo đội tuyển quốc gia. report 11 cái tên đá chính của Malaysia report Đội hình xuất phát của Indonesia

Indonesia tiếp tục dựa mạnh vào nguồn cầu thủ gốc nước ngoài. Trong danh sách 23 tuyển thủ được HLV John Herdman triệu tập, nhiều cái tên quen thuộc như Emil Audero, Kevin Diks, Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Dean James, Calvin Verdonk, Joey Pelupessy và Ole Romeny đều có nguồn gốc hoặc quá trình trưởng thành bóng đá bên ngoài Indonesia.

Danh sách cho thấy lực lượng này trải đều ở cả ba tuyến, từ thủ môn Audero, hàng thủ với Diks, Baggott, Hubner, Verdonk đến tuyến giữa có Pelupessy, Thom Haye và hàng công với Romeny.

Theo thống kê được công bố trước giải, Indonesia có tới 18 cầu thủ thuộc nhóm cầu thủ mang dòng máu nước ngoài hoặc liên quan đến chính sách nhập tịch. Con số này cho thấy bóng đá Indonesia đang tiếp tục khai thác nguồn lực từ cộng đồng cầu thủ gốc Indonesia ở nước ngoài thay vì chỉ phụ thuộc vào nguồn cầu thủ trưởng thành trong nước. Tuy nhiên, cần phân biệt rằng 18 cầu thủ này đều nguồn gốc gia đình khi ông bà/cha mẹ của họ mang dòng máu vạn đảo.

Malaysia lại tạo dấu ấn bằng một loạt bổ sung mới ngay trước FIFA ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý nhất là ba cầu thủ vừa được nhập tịch gồm tiền đạo Brazil Bergson da Silva, tiền vệ Argentina Manuel Hidalgo và hậu vệ Brad Tapp mang dòng máu Australia - Malaysia. Cả ba đều được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho Malaysia.

Trong đó, Bergson lập tức tạo dấu ấn ở trận ra mắt Malaysia khi ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Bangladesh. Tiền đạo sinh năm 1991 có nhiều năm thi đấu tại Malaysia trong màu áo Johor Darul Ta'zim và được kỳ vọng bổ sung sức mạnh đáng kể cho hàng công. Brad Tapp mang đến thêm lựa chọn ở vị trí phòng ngự, trong khi Hidalgo có thể tạo đột biến ở hành lang tấn công.

Như vậy, nếu Indonesia sở hữu lực lượng cầu thủ gốc nước ngoài đông và được xây dựng trong nhiều năm, thì Malaysia đang cho thấy một hướng tiếp cận khác khi liên tục bổ sung những nhân tố nhập tịch chất lượng. Cuộc đối đầu giữa hai đội ngày 28/9 vì thế cũng là màn so tài đáng chú ý giữa hai mô hình khai thác nguồn lực cầu thủ quốc tế tại FIFA ASEAN Cup 2026.