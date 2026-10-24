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Trực tiếp Đồng Nai vs Nam Định, 18h00 ngày 24/10: Tâm điểm Công Phượng

Hương Ly - Tiểu Phùng

TPO - Màn trình diễn của Công Phượng là một trong những điểm nhấn ở trận đấu giữa Đồng Nai và Nam Định tối nay.

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Đồng Nai đang có màn khởi đầu chật vật ở mùa giải năm nay. Sau 4 vòng đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm sau 1 trận hòa và 3 trận thua. Tình trạng công cùn, thủ lủng cùng lối chơi phòng ngự phản công rời rạc, chuyển đổi trạng thái chậm chạp đang khiến đội chủ nhà lâm vào bế tắc.

Điểm sáng hiếm hoi của họ là trận hòa không bàn thắng trên sân của Bắc Ninh ở vòng trước, giúp Công Phượng và các đồng đội giải tỏa phần nào áp lực tâm lý. Tuy nhiên, để tạo nên bất ngờ, Đồng Nai buộc phải cải thiện khả năng kiểm soát bóng và dứt điểm khi hàng công vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào từ đầu giải.

Trái ngược hoàn toàn, Nam Định đang duy trì phong độ rất ổn định để bám đuổi nhóm dẫn đầu. Với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, đội bóng thành Nam hiện xếp thứ 4 với 7 điểm và đã ghi tới 7 bàn thắng.

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân Thanh Hóa mới đây là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh và khả năng thích ứng tuyệt vời của thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Xét về lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất (bao gồm cả thời điểm Đồng Nai mang tên Trường Tươi Bình Phước), Nam Định nhỉnh hơn với 3 chiến thắng so với 2 của đối thủ.

Về mặt lực lượng, hàng thủ Đồng Nai chịu tổn thất nặng nề khi bộ đôi Tấn Sinh và Văn Sơn vắng mặt vì án treo giò, buộc niềm hy vọng phải đặt cả vào kinh nghiệm của Công Phượng nơi tuyến đầu.

Phía đội khách Nam Định cũng thiếu vắng ngoại binh Romulo do thẻ phạt và chân sút Xuân Son vì chấn thương. Dù vậy, sự tỏa sáng kịp thời của Phạm Tuấn Hải cùng sự trở lại của Nguyễn Văn Toàn ở hành lang cánh vẫn đảm bảo hỏa lực mạnh mẽ cho đội khách. Trước sự chênh lệch lớn về phong độ và lực lượng, Nam Định được dự đoán sẽ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân của Đồng Nai.

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