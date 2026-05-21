Trực tiếp chung kết Freiburg vs Aston Villa, 02h00 ngày 21/5: Trước ngưỡng cửa lịch sử

TPO - Bước vào trận chung kết Europa League 2026, Aston Villa đứng trước cơ hội giành cúp châu Âu đầu tiên sau hơn 30 năm, còn Freiburg hướng tới danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử 122 năm.

Sau khi vào bán kết Conference League năm 2024 rồi tiếp tục tiến tới tứ kết Champions League mùa trước, Aston Villa giờ đây đứng trước cơ hội hoàn tất bước tiến lớn nhất dưới triều đại của HLV Unai Emery, giành danh hiệu châu Âu đầu tiên sau hơn ba thập kỷ.

Rất nhiều năm đã trôi qua kể từ khoảnh khắc đội bóng vùng Midlands đánh bại Bayern Munich để bước lên đỉnh châu Âu. Và thật trùng hợp, hành trình tìm lại ánh hào quang năm xưa của họ giờ lại chứng kiến thêm một cuộc đối đầu với đại diện nước Đức, lần này là Freiburg trong trận chung kết Europa League.

Trên đường tiến vào trận đấu cuối cùng của mùa giải, Aston Villa chỉ thua đúng một trận ở vòng phân hạng để cán đích ở vị trí thứ hai. Đội bóng của Emery sau đó lần lượt vượt qua Lille và Bologna khá thuyết phục, trước khi tạo nên màn thư hùng toàn Anh với Nottingham Forest tại bán kết.

Dù bị dẫn trước ở trận lượt đi, Aston Villa đã bùng nổ dữ dội khi trở về Villa Park. Đội trưởng John McGinn ghi hai bàn trong chiến thắng hủy diệt 4-0, giúp "The Villans" sống lại giấc mơ về danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 1996.

Không dừng lại ở đó, đoàn quân của Emery còn có màn chạy đà hoàn hảo trước trận chung kết. Sau trận hòa 2-2 với Burnley, Aston Villa tiếp tục gây tiếng vang khi đánh bại Liverpool với tỷ số 4-1 ở Premier League.

Chiến thắng ấy không chỉ giúp họ vượt mặt Liverpool để vươn lên top 4, mà còn đảm bảo tấm vé dự Champions League mùa tới trước một vòng đấu. Điều đó đồng nghĩa Aston Villa giờ có thể dồn toàn bộ tâm trí cho đêm chung kết tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn, Aston Villa hiện là đội thắng nhiều trận nhất ở đấu trường châu Âu kể từ đầu mùa 2023/24 với 26 chiến thắng. Hệ thống phòng ngự cũng trở thành điểm tựa lớn khi họ có tới 16 trận giữ sạch lưới, chỉ kém duy nhất Arsenal trên toàn lục địa.

Đặc biệt, Aston Villa còn sở hữu “vũ khí tối thượng” mang tên Unai Emery. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha vốn được xem là “ông vua Europa League” với bốn lần đăng quang giải đấu. Ông cũng chuẩn bị trở thành HLV thứ hai trong lịch sử đưa bốn CLB khác nhau vào chung kết UEFA, sau Jose Mourinho.

Sau cột mốc 600 chiến thắng trong sự nghiệp huấn luyện, đồng thời là trận thắng thứ 107 cùng Aston Villa, Emery đang đứng trước cơ hội ghi tên mình vào lịch sử đội bóng thành Birmingham bằng một danh hiệu châu Âu nữa.

Nếu Aston Villa chờ đợi 30 năm cho giấc mơ vinh quang, thì với Freiburg, khái niệm lịch sử còn lớn lao hơn rất nhiều. Họ đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 122 năm tồn tại.

Tiếp nối nền móng mà cựu HLV Christian Streich xây dựng suốt giai đoạn 2011-2024, chiến dịch Europa League mùa này đã trở thành hành trình thành công nhất lịch sử Freiburg.

Điều đáng nói là thành tích ấy đến từ một CLB không sở hữu tiềm lực tài chính hay chiều sâu đội hình thuộc nhóm hàng đầu châu Âu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Julian Schuster, Freiburg bất bại trong 7 trận đầu tiên tại vòng phân hạng trước khi liên tiếp tạo nên những màn trình diễn bùng nổ ở vòng knock-out.

Sau khi vượt qua Genk với tổng tỷ số 5-2, đại diện Bundesliga tiếp tục nghiền nát Celta Vigo bằng chiến thắng chung cuộc 6-1 để tiến vào bán kết gặp Braga.

Dù thất bại 1-2 ở lượt đi trên đất Bồ Đào Nha, Freiburg đã tận dụng triệt để lợi thế hơn người trong trận lượt về khi Braga nhận thẻ đỏ từ rất sớm. Các bàn thắng của Lukas Kubler và Johan Manzambi giúp đội chủ sân Europa-Park vượt lên dẫn trước. Dẫu Braga kịp rút ngắn tỷ số và tạo nên những phút cuối nghẹt thở, Freiburg vẫn đứng vững để lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết cúp châu Âu.

Hàng công bùng nổ chính là nền tảng cho hành trình cổ tích ấy. Freiburg đã ghi ít nhất 3 bàn ở bốn trong sáu trận knock-out, nâng tổng số bàn thắng của họ tại giải lên 25 bàn, chỉ kém duy nhất Aston Villa với 28 pha lập công.

Cuối tuần qua, đoàn quân của Julian Schuster tiếp tục phô diễn phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 4-1 trước RB Leipzig để khép lại Bundesliga ở vị trí thứ bảy và giành vé dự Conference League mùa tới.

Tuy nhiên, Freiburg hiểu rằng mọi thứ có thể còn tuyệt vời hơn thế rất nhiều. Một chiến thắng trước Aston Villa không chỉ giúp họ giành vé dự Champions League, mà còn mở ra chương huy hoàng nhất trong lịch sử 122 năm tồn tại của CLB Đức.