Trực tiếp Canada vs Morocco, 00h00 ngày 5/7: Món nợ khó đòi

TPO - Canada quyết tâm đòi lại thất bại trước Morocco ở vòng bảng World Cup 2022 khi hai đội tái ngộ tại vòng 1/8 World Cup 2026. Trong khi đội chủ nhà muốn tiếp tục viết nên lịch sử, Morocco hướng đến lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở nhóm đội mạnh nhất giải.

Canada sẽ chạm trán đại diện châu Phi Morocco trên sân NRG (Houston) ở vòng 16 đội World Cup 2026, với mục tiêu đòi lại thất bại trước đối thủ tại World Cup 2022 và tiếp tục viết nên hành trình lịch sử trên sân nhà.

Đội đồng chủ nhà giành vé vào vòng 16 đội sau chiến thắng 1-0 đầy cảm xúc trước Nam Phi, trong khi Morocco một lần nữa khẳng định bản lĩnh ở sân chơi lớn khi vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu.

Tiền vệ Stephen Eustaquio trở thành người hùng của Canada với bàn thắng ở phút bù giờ giúp đội nhà đánh bại Nam Phi ngay trên đất California, nơi anh từng khoác áo Los Angeles FC theo dạng cho mượn từ Porto.

Đoàn quân của HLV Jesse Marsch tạo ra sức ép nghẹt thở trong suốt trận đấu nhưng liên tục bị thủ thành Ronwen Williams cùng hàng phòng ngự Nam Phi hóa giải. Chỉ đến phút 90+2, Eustaquio mới tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc xa, mang về chiến thắng đầu tiên của Canada ở một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup.

Đó là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi giàu năng lượng của đội bóng Bắc Mỹ. Theo thống kê, riêng trong hiệp một trận gặp Nam Phi, Canada thực hiện tới 100 tình huống gây áp lực ở 1/3 sân đối phương, thông số cao nhất tại các kỳ World Cup kể từ năm 2010. Bàn thắng của Eustaquio cũng giúp Canada nối dài chuỗi ghi bàn lên 6 trận liên tiếp.

Nếu tiếp tục vượt qua Morocco, thầy trò Jesse Marsch sẽ gặp đội thắng trong cặp Pháp - Paraguay ở tứ kết. Tuy nhiên, trước mắt họ là thử thách không hề dễ dàng khi lịch sử hoàn toàn không đứng về phía Canada.

Trong 4 lần chạm trán Morocco ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Canada chưa từng thắng, với thành tích hòa một và thua ba. Lần gặp gần nhất tại vòng bảng World Cup 2022 kết thúc bằng thất bại 1-2, trong đó bàn thắng duy nhất của Canada đến từ pha phản lưới của Nayef Aguerd.

Bên kia chiến tuyến, Morocco tiếp tục cho thấy thành tích vào bán kết World Cup 2022 không phải hiện tượng nhất thời. Sau bốn năm, "Sư tử Atlas" vẫn duy trì sự ổn định để góp mặt ở vòng knock-out và vừa vượt qua Hà Lan sau loạt sút luân lưu đầy căng thẳng.

Trong suốt 120 phút, Morocco tạo ra nhiều cơ hội nhưng liên tục bị thủ môn Bart Verbruggen từ chối. Trên chấm 11m, đại diện châu Phi cũng không có màn trình diễn quá xuất sắc, song Hà Lan còn gây thất vọng hơn và phải chấp nhận dừng bước.

Chiến thắng ấy giúp Morocco trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên giành chiến thắng ở các trận đấu loại trực tiếp tại hai kỳ World Cup khác nhau. Trước Hà Lan, đoàn quân của HLV Mohamed Ouahbi còn gây ấn tượng với khả năng kiểm soát thế trận khi thực hiện tới 801 đường chuyền thành công. Trước đó, chỉ có Tây Ban Nha từng chạm mốc hơn 800 đường chuyền trong một trận đấu World Cup kể từ khi dữ liệu thống kê hiện đại được ghi nhận.

Morocco cũng đang duy trì phong độ rất ổn định với chuỗi 9 trận bất bại kể từ thất bại trước Senegal ở chung kết CAN 2025. Nếu vượt qua Canada, đại diện Bắc Phi nhiều khả năng sẽ có cơ hội tái ngộ Pháp, đội từng chặn bước họ ở bán kết World Cup 2022.