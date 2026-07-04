Trực tiếp Canada vs Morocco 0-0 (H1): Morocco phải thay người

report Morocco phải thay người 22': Ismael Saibari dính chấn thương. Soufiane Rahimi vào sân. Đây là sự thay đổi bất đắc dĩ của Morocco. report Không được 18': Một đường chọc khe rất thông minh suýt chút nữa đã đặt Tajon Buchanan vào vị trí thuận lợi, nhưng hàng phòng ngự đối phương đã nhận ra mối nguy hiểm và kịp thời cắt bóng. Canada được hưởng một quả phạt góc. report Thế trận đang thuộc về Canada 15': Bóng lăn phần lớn trên sân của Morocco khi các pha áp sát của Canada khiến đối thủ châu Phi lúng túng. report Canada pressing rất rát 10': Một pha chạm bóng rất nhạy cảm của Tanitoluwa Oluwaseyi sau khi anh hưởng lợi từ tình huống pressing tầm cao của đồng đội. Oluwaseyi tiến sâu vào vòng cấm và quyết định dứt điểm. Cú sút của anh đi trúng mục tiêu, nhưng không đủ khó đối với thủ môn Bono. report Canada bỏ lỡ cơ hội tốt 5': Richie Laryea băng xuống bên cánh trái. Anh nỗ lực tung đường chuyền vào vòng cấm, nhưng tình huống tạt bóng của anh đã bị chặn lại. Canada được hưởng quả phạt góc, quả góc thứ 2 từ đầu trận. foul Trận đấu bắt đầu 1': Canada la đội giao bóng trước. report Morocco đang trở thành 'pháo đài' bất khả chiến bại Tính đến trước thềm vòng 16 đội World Cup 2026, Morocco đang thể hiện một phong độ hủy diệt với chuỗi 33 trận bất bại liên tiếp và vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA thế giới. Tại giải đấu lần này, không đội nào giữ được mạch bất bại dài như họ. report Morocco được đánh giá cao hơn heo phân tích từ siêu máy tính của Opta dựa trên 25.000 mô phỏng trước trận đấu, Morocco có 51,8% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức. Khả năng làm nên bất ngờ của Canada được đánh giá ở mức 21,7%, và tỷ lệ hai đội phải bước vào hiệp phụ (hòa trong thời gian thi đấu chính thức) là 26,5%. Do Canada không thể giành vị trí dẫn đầu nên họ phải sang Mỹ đá vòng knock-out. Trận này diễn ra ở Houston và Canada về lý thuyết đã đánh mất lợi thế chủ nhà. report NHM 2 đội đang háo hức mong chờ trận đấu report Đội hình ra sân của 2 đội report Cái duyên của Ziyech Tiền đạo Hakim Ziyech của Morocco hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong các cuộc đối đầu giữa hai quốc gia với tổng cộng 3 lần xé lưới đối phương. Ở chiều ngược lại, Rudy Dolski là cầu thủ Canada duy nhất từng trực tiếp ghi bàn vào lưới Morocco trong lịch sử. report Lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về Morocco Trong 4 lần chạm trán trước đây tính trên mọi đấu trường, Morocco đang giữ thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội tuyển Canada chưa từng nếm mùi chiến thắng trước đại diện đến từ châu Phi. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại vòng bảng kỳ World Cup 2022 diễn ra ở Qatar. Trong trận đấu đó, Morocco đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 nhờ các pha lập công của Hakim Ziyech và Youssef En-Nesyri.

Canada sẽ chạm trán đại diện châu Phi Morocco trên sân NRG (Houston) ở vòng 16 đội World Cup 2026, với mục tiêu đòi lại thất bại trước đối thủ tại World Cup 2022 và tiếp tục viết nên hành trình lịch sử trên sân nhà.

Đội đồng chủ nhà giành vé vào vòng 16 đội sau chiến thắng 1-0 đầy cảm xúc trước Nam Phi, trong khi Morocco một lần nữa khẳng định bản lĩnh ở sân chơi lớn khi vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu.

Tiền vệ Stephen Eustaquio trở thành người hùng của Canada với bàn thắng ở phút bù giờ giúp đội nhà đánh bại Nam Phi ngay trên đất California, nơi anh từng khoác áo Los Angeles FC theo dạng cho mượn từ Porto.

Đoàn quân của HLV Jesse Marsch tạo ra sức ép nghẹt thở trong suốt trận đấu nhưng liên tục bị thủ thành Ronwen Williams cùng hàng phòng ngự Nam Phi hóa giải. Chỉ đến phút 90+2, Eustaquio mới tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc xa, mang về chiến thắng đầu tiên của Canada ở một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup.

Đó là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi giàu năng lượng của đội bóng Bắc Mỹ. Theo thống kê, riêng trong hiệp một trận gặp Nam Phi, Canada thực hiện tới 100 tình huống gây áp lực ở 1/3 sân đối phương, thông số cao nhất tại các kỳ World Cup kể từ năm 2010. Bàn thắng của Eustaquio cũng giúp Canada nối dài chuỗi ghi bàn lên 6 trận liên tiếp.

Nếu tiếp tục vượt qua Morocco, thầy trò Jesse Marsch sẽ gặp đội thắng trong cặp Pháp - Paraguay ở tứ kết. Tuy nhiên, trước mắt họ là thử thách không hề dễ dàng khi lịch sử hoàn toàn không đứng về phía Canada.

Trong 4 lần chạm trán Morocco ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Canada chưa từng thắng, với thành tích hòa một và thua ba. Lần gặp gần nhất tại vòng bảng World Cup 2022 kết thúc bằng thất bại 1-2, trong đó bàn thắng duy nhất của Canada đến từ pha phản lưới của Nayef Aguerd.

Bên kia chiến tuyến, Morocco tiếp tục cho thấy thành tích vào bán kết World Cup 2022 không phải hiện tượng nhất thời. Sau bốn năm, "Sư tử Atlas" vẫn duy trì sự ổn định để góp mặt ở vòng knock-out và vừa vượt qua Hà Lan sau loạt sút luân lưu đầy căng thẳng.

Trong suốt 120 phút, Morocco tạo ra nhiều cơ hội nhưng liên tục bị thủ môn Bart Verbruggen từ chối. Trên chấm 11m, đại diện châu Phi cũng không có màn trình diễn quá xuất sắc, song Hà Lan còn gây thất vọng hơn và phải chấp nhận dừng bước.

Chiến thắng ấy giúp Morocco trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên giành chiến thắng ở các trận đấu loại trực tiếp tại hai kỳ World Cup khác nhau. Trước Hà Lan, đoàn quân của HLV Mohamed Ouahbi còn gây ấn tượng với khả năng kiểm soát thế trận khi thực hiện tới 801 đường chuyền thành công. Trước đó, chỉ có Tây Ban Nha từng chạm mốc hơn 800 đường chuyền trong một trận đấu World Cup kể từ khi dữ liệu thống kê hiện đại được ghi nhận.

Morocco cũng đang duy trì phong độ rất ổn định với chuỗi 9 trận bất bại kể từ thất bại trước Senegal ở chung kết CAN 2025. Nếu vượt qua Canada, đại diện Bắc Phi nhiều khả năng sẽ có cơ hội tái ngộ Pháp, đội từng chặn bước họ ở bán kết World Cup 2022.