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Trực tiếp Brazil vs Nhật Bản 1-1 (H2): Không vào!!! Vinicius lỡ tuyệt phẩm

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - Vinicius có tình huống đi bóng kỹ thuật trong vòng cấm trước khi dứt điểm kỹ thuật về góc xa. Bóng đập trúng cột dọc khung thành Nhật Bản bật ra.

report Áp lực dồn dập về khu vực 16,5m Nhật Bản

Phút 68: Brazil kiểm soát hoàn toàn trận đấu và dàn ra nhiều phương án tấn công. Các học trò của HLV Ancelotti đang dùng khá nhiều tình huống treo bóng dài.

substitution Nhật Bản thay 2 người

Phút 66: Nakamura và Doan rời sân. Yukinari và Suzuki vào sân.

substitution Brazil thay thêm người

Phút 66: Cunha rời sân nhường chỗ cho Martinelli.

report Ueda dứt điểm

Phút 64: Allison Becker mất 2 nhịp mới tóm gọn bóng. Các cầu thủ Nhật Bản đang làm rất tốt ở các tình huống phản công.

report Cơ hội cho Nhật Bản

Phút 62: Maeda thoát xuống nhanh nhưng tốc độ lao ra của thủ môn Allison vẫn nhanh hơn.

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report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội cột Nhật Bản

Phút 58: Vinicius độc diễn trong khu vực cấm địa trước khi chích giày dứt điểm tinh tế. Bóng đã dội cột khung thành Nhật Bản và đi ra ngoài.

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goal VÀO!!! Brazil gỡ hòa 1-1

Phút 56: Casemiro đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Brazil. Cựu sao MU đã thể hiện trọn vẹn phẩm chất vượt trội trong các tình huống không chiến.

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report KHÔNG VÀO!!! Bóng lộn xộn ở vạch vôi khung thành Nhật Bản

Phút 55: Casemiro đánh đầu cận thành. Thủ môn Suzuki đã bị loại bỏ nhưng hậu vệ Nhật Bản vẫn cản phá trên vạch vôi. Quá may mắn cho Nhật Bản ở tình huống này.

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report KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Nhật Bản cứu thua

Phút 52: Bruno tung người đánh đầu đẹp mắt, bóng đi căng nhưng không đủ hiểm để loại bỏ thủ môn Suzuki.

report Brazil ép sân

Phút 52: Selecao dồn toàn lực tấn công. Đây là những phút thử thách thật sự cho Nhật Bản.

report Vẫn thiếu chính xác ở bước quyết định

Phút 59: Endrick chuyền cho Vinicius thoát xuống nhưng đường chuyền vẫn thiếu sự sắc sảo.

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yellow Danilo nhận thẻ vàng

Phút 49: Danilo bắt buộc phạm lỗi với Maeda khi tiền đạo Nhật Bản cầm bóng táo bạo ở giữa sân.

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start Hiệp 2 bắt đầu

Brazil thay người. Endrick vào sân, Paqueta nhường chỗ.

report Niềm vui vỡ òa của CĐV Nhật Bản
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foul HẾT HIỆP MỘT!!! Brazil 0-1 Nhật Bản

Hiệp đấu tuyệt vời của các chiến binh "Samurai xanh". Nhật Bản cầm bóng ít, sẵn sàng chơi với thế trận phòng ngự phản công đầy toan tính. Trong một pha cướp bóng ở giữa sân, Nhật Bản phản công nhanh và ghi bàn thắng mở tỷ số.

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report Thống kê sau 45 phút

Brazil vẫn áp đảo trên mọi chỉ số nhưng Nhật Bản mới là đội có được điều quan trọng hơn cả là bàn thắng.

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time Hiệp một có 4 phút bù giờ
report Brazil chơi bóng dài, liên tục sút xa

Phút 42: Paqueta tạt vào trong cho Vinicius. Phải rất bế tắc, Brazil mới tìm tới các đường bóng dài và chờ đợi Cunha, Vinicius sẽ làm được điều gì đó. Nhưng thực tế là vậy. Selecao đang thật sự bế tắc.

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report Nhật Bản phòng ngự chắc chắn

Phút 38: Brazil cầm bóng chủ động nhưng không có cách đưa vào khu vực cấm địa Nhật Bản. Ở tình huống gần nhất, Cunha sút từ khoảng cách gần 25m. Đó là pha bóng điển hình cho sự bế tắc của Brazil.

report Vinicius dứt điểm

Phút 34: Vinicius dứt điểm từ khoảng cách hơn 20m, bóng đi chìm nhưng hướng thẳng đến vị trí của thủ môn Suzuki.

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report Nhật Bản tạo cú sốc

Phút 33: Sky Sports bình luận như vậy khi đại diện châu Á ghi bàn mở tỷ số. Nhật Bản đang dàn ra thế trận phòng ngự phản công sắc sảo.

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goal VÀO!!! Nhật Bản mở tỷ số 1-0

Phút 30: Bàn thắng tuyệt vời của Kaishu Sano. Tiền vệ Nhật Bản cướp bóng từ giữa sân, tự rê bóng để đâm trực diện vào trung lộ trước khi dứt điểm đánh bại Allison. Cú sút của Sano đưa bóng đi chìm, hướng vào góc xa khung thành Brazil.

Brazil hãy tự trách chính mình vì để mất bóng từ giữa sân. Sau đó, Selecao để lộ quá nhiều khoảng trống ở khu vực "zone 14".

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report Ayase Ueda đánh đầu

Phút 27: Ueda chọn đúng điểm rơi và bật cao nhất để đánh đầu. Tuy nhiên, cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.

report Brazil đẩy mạnh áp lực

Phút 21: Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Nhật Bản. Brazil đang tấn công rất mạnh ở cánh trái.

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report Điểm số của các cầu thủ sau 18 phút

Hàng tiền vệ Brazil đang chơi ổn. Vinicius và Cunha cũng chơi tốt, chỉ là chưa tận dụng tốt ở bước xử lý quyết định. Bên phía Nhật Bản, cặp tiền vệ Tanaka và Kamada cũng chơi tốt.

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report Nhật Bản sút phạt bất thành

Phút 16: Kamama sút phạt chìm, bóng chạm người cầu thủ Brazil đi ra ngoài.

yellow Casemiro nhận thẻ vàng

Phút 15: Casemiro phạm lỗi ngay sát vạch cấm địa. Nhật Bản hưởng quả đá phạt thuận lợi.

report KHÔNG VÀO!!! Cunha dứt điểm nguy hiểm

Phút 14: Thủ môn Suzuki đổ người cứu thua cho Nhật Bản. Cunha sút nhẹ nhưng đưa bóng đi hiểm. Một phút sau, Cunha tiếp tục dứt điểm và gây chao đảo khung thành Nhật Bản.

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yellow Kaishu Sano nhận thẻ vàng

Phút 13: Trọng tài rút thẻ cảnh cáo Sano sau khi anh phạm lỗi với Vinicius.

report Nhật Bản hãm thành

Phút 11: Nhật Bản triển khai tấn công bài bản với đường chuyền chuẩn mực sang cánh. Nakamura thực hiện quả tạt nhưng không có tiền đạo Nhật Bản kịp đánh đầu.

report Brazil áp đặt thế trận

Phút 9: Trật tự trận đã được thiết lập từ đây. Brazil cầm bóng chủ động và dàn bóng khắp sân để tổ chức tấn công. Nhật Bản thì sẵn sàng chơi phòng ngự và rình rập đợi cơ hội.

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report Thống kê sau 5 phút

Hai đội tạo ra thế trận cân bằng với các chỉ số cận kề nhau.

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report Nhật Bản khởi đầu tốt

Phút 4: Đại diện châu Á đang tạo ra thế trận ngang ngửa Brazil. Các cầu thủ Nhật Bản đang cầm bóng tự tin.

report Bruno Guimareas dứt điểm

Phút 2: Bruno Guimaraes dứt điểm trong khu vực cấm địa nhưng bóng chạm chân cầu thủ Nhật Bản đi ra ngoài.

report Paqueta tập tễnh

Phút 2: Nhạc trưởng Brazil ôm đùi sau một pha va chạm. Trận đấu chỉ mới bắt đầu và sẽ là thảm họa cho cầu thủ nếu họ chấn thương.

start Hiệp một bắt đầu
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report CĐV Nhật Bản không hề kém cạnh và tỏa sáng theo cách riêng
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report Loạt hình ảnh ấn tượng của CĐV Brazil
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report Không khí trước giờ bóng lăn
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report Nhật Bản sẽ xóa cái dớp đen đuổi trước Brazil?

Brazil sở hữu thành tích đối đầu hoàn toàn áp đảo Nhật Bản ở các giải đấu chính thức. Hai đội tuyển từng chạm trán 4 lần tại World Cup và Confederations Cup. Trong đó, đại diện Nam Mỹ giành 2 chiến thắng giòn giã (4-1 vào năm 2006 và 3-0 vào năm 2013) cùng 2 trận hòa (năm 2001 và 2005).

"Samurai Xanh" chưa từng nếm mùi chiến thắng trước Selecao ở các sân chơi chính thức này. Dù Nhật Bản có sự tiến bộ vượt bậc và vừa tạo địa chấn khi đánh bại Brazil 3-2 ở trận giao hữu gần nhất. Bước vào trận đấu đêm nay, Nhật Bản sẽ tự tin hướng đến một kết quả tốt, để chứng minh cho sự vươn tầm của họ, đồng thời là bước ngoặt để vượt qua cái dớp run sợ khi gặp Brazil.

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tatic Đội hình xuất phát Nhật Bản
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report CĐV Brazil "nhuộm vàng" Houston (Mỹ)
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tatic Đội hình chính thức Brazil
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report Không khí cuồng nhiệt trước giờ "G'
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Thầy trò HLV Carlo Ancelotti bước vào vòng knock-out với tư thế đội nhất bảng C sau trận hòa Morocco và hai chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Haiti cùng Scotland. Hàng công Selecao đang vào phom nhờ sự thăng hoa của bộ đôi Vinicius Junior và Matheus Cunha, trong khi hàng thủ cũng kịp lấy lại sự chắc chắn với hai trận giữ sạch lưới liên tiếp. Brazil đã thua tới 4 trong 6 trận đấu loại trực tiếp gần nhất. Do đó, Selecao sẽ phải thận trọng khi bước vào cuộc chiến đêm nay.

Ở chiều ngược lại, Nhật Bản tiến vào vòng 1/8 với vị trí nhì bảng F cùng phong độ cực kỳ ấn tượng. "Samurai xanh" đang sở hữu chuỗi 10 trận bất bại, với hệ thống phòng ngự phản công 3-4-2-1 vững chãi và hàng công vừa ghi tới 7 bàn - thành tích tốt nhất lịch sử của họ tại các kỳ World Cup.

Dù chưa từng thắng trận knock-out nào sau bốn lần lỡ hẹn ở vòng 1/8, đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu có quyền tự tin khi vừa hạ gục chính Brazil 3-2 ở trận giao hữu gần nhất. Siêu máy tính Opta đánh giá Brazil có 57,3% cơ hội thắng trong 90 phút, còn con số này của Nhật Bản là 19,7%.

Về mặt nhân sự, Brazil nhiều khả năng vắng Raphinha vì chấn thương gân kheo, qua đó nhường suất đá chính cho Rayan bên cạnh Vinicius và Cunha, bất chấp việc Neymar tái xuất. Phía Nhật Bản, tổn thất lớn nhất là việc Takefusa Kubo ngồi ngoài do chấn thương gối, nhưng họ vẫn có sự phục vụ của trung vệ Ko Itakura cùng mũi nhọn Daizen Maeda.

Hương Ly
Tiểu Phùng
#Brazil #Nhật Bản #World Cup 2026 #bóng đá #trực tiếp #vòng knock-out #kèo #Brazil vs Nhật Bản #trực tiếp Brazil vs Nhật Bản #phát sóng Brazil vs Nhật Bản #vtv Brazil vs Nhật Bản

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