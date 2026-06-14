Trực tiếp Brazil vs Morocco 0-0 (H1): Trận đấu bắt đầu

TPO - Brazil sẽ bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu vô địch World Cup lần thứ sáu bằng cuộc chạm trán Morocco ở trận mở màn bảng C tại sân vận động New York New Jersey. Đây là một thử thách khó, nhưng các vũ công samba cần thể hiện đẳng cấp của một ứng viên hàng đầu.

report Morocco khởi đầu tốt Phút 3: Morocco được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái. Bóng được treo vào trong nhưng không gây ra nhiều mối lo ngại cho Brazil. Mặc dù vậy, có thể thấy đại diện châu Phi đang khởi đầu khá tốt. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài Slavko Vincic người Slovenia đã nổi hồi còi chính thức bắt đầu trận đấu thuộc bảng C giữa Brazil và Morocco. Morocco là đội giao bóng. ​ report Trận đấu hay nhất vòng bảng? Đây là trận đấu duy nhất ở vòng bảng có sự góp mặt của hai đội nằm trong top 10 bảng xếp hạng thế giới của FIFA. Brazil hiện đứng thứ 6 còn Morocco đứng thứ 7. report Đội hình ra sân của Morocco Morocco: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari; El Khannouss Subs: Tagnaouti, Munir, Salah-Eddine, Saadane, Halhal, Belammari, El Ouahdi, El Mourabet, Amrabat, Sbai, El Kaabi, Amaimaouini-Echghouyab, Talbi, Yassine, Rahmi. report Đội hình ra sân của Brazil Brazil: Alisson; D. Santos, Marquinhos, Gabriel, Ibáñez; B. Guimarães, Casemiro, Paquetá; Raphinha, Igor Thiago, Vinicius. Dự bị: Ederson, Weverton, Sandro, Danilo, Bremer, Pereira, Danilo, Ederson, Fabinho, Endrick, Martinelli, Henrique, Cunha, Rayan.

Lịch sử đã được tạo nên vào tháng 5/2025, khi Brazil bổ nhiệm Carlo Ancelotti làm HLV nước ngoài đầu tiên. Carletto đã có một sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng, đầy ắp danh hiệu ở cấp CLB và được kỳ vọng sẽ mang tới may mắn cho quốc gia thành công nhất lịch sử World Cup với 5 lần lên ngôi.

Vì những lý do khác nhau, dù luôn sản sinh ra những cầu thủ xuất sắc nhưng Brazil lại đang trải qua thời kỳ u ám khi đã 24 năm không nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Trong chiến dịch vòng loại, Selecao phải nỗ lực rất nhiều mới giành được suất tham dự giải đấu mùa hè này, với thành tích thắng 8, hòa 4 và thua 6, cán đích ở vị trí thứ năm.

Trong khi đó, Morocco là một quốc gia đang trỗi dậy. Họ đã lọt vào bán kết ở Qatar bốn năm trước và là đội bóng châu Phi duy nhất thắng cả 8 trận vòng loại World Cup 2026. Những chú sư tử Atlas cũng được trao danh hiệu vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2025 sau trận chung kết gây tranh cãi với Senegal.

Điều này khiến trận đầu tiên tại bảng C vô cùng hứa hẹn. Tuy nhiên với đẳng cấp và khát khao chứng tỏ mình, Brazil nhiều khả năng sẽ có kết quả mà họ mong đợi.