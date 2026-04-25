Trực tiếp Arsenal vs Newcastle 1-0 (H2): Không vào!!! Saka lỡ cơ hội

TPO - Một pha tấn công trung lộ chớp nhoáng, bóng được đánh thẳng vào nách khung thành Newcastle. Saka đi vào vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

report Saka chạm bóng 82': Saka mang về cho Arsenal một quả phạt góc khi cú căng ngang của anh bị Dan Burn phá bóng ra ngoài. substitution Saka vào sân 81': Arsenal có hai sự thay đổi người. Bukayo Saka và Lewis-Skelly vào sân, thay thế Zubimendi và Madueke. report Newcastle suýt gỡ hòa 80': Nick Woltemade tung ra đường chuyền rất tinh tế cho Wissa đang băng xuống. Tuy nhiên, trong tình huống không bị kèm và ở cự ly gần, tiền đạo này lại dứt điểm đưa bóng vọt lên khán đài. substitution Newcastle lại thay người 76': Woltemade vào sân thay cho Bruno Guimaraes. yellow Thẻ vàng 71': Gabriel Martinelli nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Joe Willock. report Newcastle đá phạt 69': Newcastle được hưởng quả đá phạt sau khi Gabriel Martinelli phạm lỗi với Bruno Guimaraes. Ngay sau đó, cú treo bóng của Bruno Guimaraes đã đưa bóng đi thẳng vào tay David Raya. substitution Newcastle thay 2 người 66': Harvey Barnes và Yoane Wissa vào sân thay cho Jacob Murphy và Osula. report Phòng ngự xuất sắc 65': Declan Rice nỗ lực đột phá, nhưng Thiaw đã kịp thời ngăn chặn ngay trước rìa vòng cấm. report Đá phạt không thành 58': Odegaard thực hiện quả đá phạt cho Madueke, nhưng quả tạt của cầu thủ này đã bị Dan Burn đánh đầu phá ra. yellow Thẻ vàng đầu tiên 57': Dan Burn nhận thẻ vàng sau tình huống kéo người với Viktor Gyokeres. substitution Arsenal thay người 53': Eze phải rời sân nhường chỗ cho Gabriel Martinelli. injury Eze chấn thương 51': Eberechi Eze nằm sân sau một pha va chạm, khiến bầu không khí lo lắng bao trùm phía Arsenal. Trước đó, Kai Havertz đã buộc phải rời sân ngay từ hiệp một vì chấn thương. report Không được 49': Pha dứt điểm của Piero Hincapie bị hàng thủ Newcastle kịp thời phá giải. foul Hiệp hai bắt đầu! 46': Newcastle là đội giao bóng. Không có sự thay đổi nhân sự nào ở cả hai đội sau giờ nghỉ. foul Hết hiệp 1 45+3': Arsenal tạm dẫn 1-0 Newcastle. time Bù giờ 45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. report Arsenal gia tăng sức ép 39': Arsenal đang gia tăng sức ép với mục tiêu tìm kiếm bàn thắng thứ hai trước khi hiệp một khép lại. Các pha phối hợp của “Pháo thủ” khá mạch lạc và có tính tổ chức cao, nhưng ở những tình huống quyết định, họ vẫn thiếu đi sự sắc bén cần thiết để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. injury Arsenal thay người bất đắc dĩ 34': Viktor Gyokeres vào sân thay Kai Havertz, người dính chấn thương. report Nguy hiểm 30': Bruno Guimaraes thực hiện quả treo bóng vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Arsenal kịp thời phá ra. Bóng bật ra đúng vị trí của Sandro Tonali ở tuyến hai, và tiền vệ người Italia lập tức tung cú volley cực kỳ nguy hiểm về phía khung thành. Tuy nhiên, David Raya đã phản xạ xuất sắc khi đổ người ở khoảnh khắc cuối cùng, dang tay cản phá thành công, cứu thua ngoạn mục cho Arsenal. report Nick Pope giải nguy 26': Noni Madueke có pha xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của đồng đội, nhưng Nick Pope đã băng ra rất nhanh, ôm gọn bóng và không cho cầu thủ đội chủ nhà kịp dứt điểm. report Nỗ lực không thành 18': Joe Willock có pha xử lý kỹ thuật rồi tung cú cứa lòng đẹp mắt về góc xa. Tuy nhiên, David Raya đã chơi tập trung và dễ dàng cản phá. report David Raya cứu thua 14': David Raya chơi tập trung khi băng ra ôm gọn bóng từ tình huống Newcastle treo bóng vào vòng cấm. report VÀO!!! Arsenal mở tỷ số 9': Từ pha phối hợp đá phạt góc bài bản, Eze nhận bóng ở ngoài vòng cấm và tung cú cứa lòng tuyệt đẹp, bóng lượn cong đánh bại thủ thành Nick Pope, mở tỷ số cho Arsenal. report Không được 7': Eberechi Eze có pha xử lý khá tự tin khi nhận bóng ngay trước vòng cấm và tung cú dứt điểm nhanh về góc gần. Bóng đi căng, nhưng thiếu một chút chính xác. report Tình huống đáng chú ý đầu tiên 4': Newcastle nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra sức ép đáng kể ngay từ những phút đầu. Bruno Guimaraes có khoảng trống lớn trước vòng cấm địa, và tung cú dứt điểm rất căng, nhưng bóng bay vọt xà ngang. foul Trận đấu bắt đầu 1': Arsenal giao bóng. report Hai đội khởi động report Newcastle có 5 sự thay đổi Bruno Guimaraes được HLV Newcastle điền tên vào đội hình xuất phát, đánh dấu lần đầu tiên anh đá chính kể từ tháng 2. Sự trở lại của tiền vệ người Brazil nằm trong 5 sự thay đổi của “Chích chòe” sau thất bại trước Bournemouth. Trong khung gỗ, Nick Pope được lựa chọn bắt chính, thay thế Aaron Ramsdale. Bên cạnh đó, Dan Burn, Joe Willock và Jacob Murphy cũng đồng loạt trở lại đội hình xuất phát. ​ report Saka góp mặt trên băng ghế dự bị Bukayo Saka góp mặt trên băng ghế dự bị của Arsenal sau chấn thương. Riccardo Calafiori không có tên trong danh sách thi đấu, dù trước đó HLV Mikel Arteta từng khẳng định hậu vệ người Italia sẽ sẵn sàng ra sân. So với trận thua trước Manchester City, Arsenal chỉ thực hiện một điều chỉnh duy nhất trong đội hình xuất phát khi Ben White được lựa chọn đá hậu vệ phải thay cho Cristhian Mosquera. report Đội hình xuất phát Newcastle report Đội hình xuất phát Arsenal

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley hồi giữa tuần đã giúp Manchester City vượt qua Arsenal để trở lại ngôi đầu bảng Premier League 2025/26. Hai đội cùng có 70 điểm sau 33 vòng, nhưng Man City xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Trong bối cảnh thầy trò Pep Guardiola bận chinh chiến tại FA Cup cuối tuần này, Arsenal chỉ cần một trận hòa trước Newcastle United là đủ để đòi lại đỉnh bảng. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, đây không phải nhiệm vụ dễ dàng cho HLV Mikel Arteta.

Thất bại 1-2 trước Man City trong trận “chung kết sớm” không chỉ khiến Arsenal hụt hơi trong cuộc đua vô địch, mà còn kéo dài chuỗi trận thua quốc nội của họ lên con số 4, lần đầu tiên kể từ mùa giải cuối cùng của Arsene Wenger (2017/18). Sự chỉ trích và những hoài nghi về bản lĩnh của “Pháo thủ” đang ngày càng gia tăng, đặc biệt trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Dù không lép vế hoàn toàn tại Etihad, Arsenal vẫn gục ngã trước sự khác biệt đến từ đẳng cấp cá nhân của dàn sao Man City. Đáng lo hơn, phong độ trong tháng 4 của đội bóng Bắc London chỉ đạt trung bình 1,48 điểm/trận, thấp nhất dưới triều đại Arteta.

Ở chiều ngược lại, Newcastle cũng đang chìm trong khủng hoảng. Đội bóng của HLV Eddie Howe thậm chí chưa thể chắc suất trụ hạng khi mùa giải còn 5 vòng đấu. Từng được kỳ vọng vươn mình thành thế lực sau khi được hậu thuẫn bởi giới chủ Saudi Arabia, Newcastle lại đang trải qua giai đoạn sa sút nghiêm trọng nhất kể từ năm 2021.

Ba thất bại liên tiếp tại Premier League, cùng 4 trận thua trên mọi đấu trường, đã đẩy “Chích chòe” xuống vị trí thứ 14, hơn nhóm cầm đèn đỏ 11 điểm. Trận thua 1-2 trước Bournemouth ngay tại St James’ Park càng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, với những tiếng la ó hướng về ban huấn luyện.

Thống kê cho thấy, Newcastle đã thua tới 8/11 trận gần nhất tại Premier League, thành tích tệ nhất giải kể từ cuối tháng 1. Áp lực đang đè nặng lên vai Eddie Howe trước cuộc họp quan trọng với giới chủ trong thời gian tới.

Dẫu vậy, một chiến thắng tại Emirates hoàn toàn có thể thay đổi cục diện. Tuy nhiên, lịch sử không đứng về phía Newcastle khi họ không thắng trong 13 chuyến làm khách gần nhất trước Arsenal. Trong khi đó, “Pháo thủ” đứng trước cơ hội hoàn tất cú đúp chiến thắng trước đối thủ này lần đầu tiên kể từ mùa giải 2020/21.