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Trực tiếp Argentina vs Ai Cập 2-2 (H2): Messi lên tiếng, Argentina trở lại cuộc đua

Trọng Đạt
Hoàng Nguyên

TPO - Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Messi và đồng đội cuối cùng cũng được đền đáp khi Messi ra chân trong vòng cấm, ghi bàn gỡ hòa cho Argentina ở phút 84.

report Tỷ số suýt là 3-2

89': Messi đá phạt khó chịu đưa bóng "neo" ngay trước vòng 5m50. Một cầu thủ Argentina nỗ lực dứt điểm, rất may cho Ai Cập là thủ môn của họ đã kịp phản xạ.

goal VÀO, Argentina gỡ hòa 2-2

84': Hàng loạt pha treo bóng vào được nhà ĐKVĐ thế giới thực hiện. Bóng qua chân Martinez, Alvarez rồi bật ra để Messi tung cú sút trái phá tung nóc lưới. Tỷ số là 2-2.

goal VÀO, Argentina gỡ lại 1 bàn

79': Lautaro Martinez đón bóng rồi đánh đầu cực căng. Thủ môn Ai Cập đã chạm tay vào bóng song anh vẫn không thể cản phá. Argentina níu kéo hy vọng.

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report Ai Cập tiếp tục hãm thành

75': Argentina tiếp tục bị phản công. Trezeguet đón được một đường chuyền đẹp mắt trong vòng cấm, anh bình tĩnh xử lý sng cú sút của anh lại đi chệch cột dọc bên trái.

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substitution Argentina tiếp tục thay người

70': Gonzalo Montiel vào sân thay Molina, Argentina muốn thay đổi nhân sự để gia tăng khả năng tấn công biên.

goal VÀO, 2-0 cho Ai Cập. Quá khó tin

68': Ai Cập ghi bàn thứ 2 sau một pha phản công tuyệt vời. Mostafa Ziko đón đường chuyền của Haissem Hassan rồi tung cú sút một chạm đẹp mắt vào lưới từ cự ly gần. Tỷ số là 2-0 và lần này VAR không thể cứu Argentina.

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substitution Argentina thay hàng loạt cầu thủ tấn công

65': Lautaro Martinez và Nico Gonzalez cùng vào sân. Argentina cố gắng gia tăng sức tấn công.

var Argentina thủng lưới nhưng được VAR cứu

58': Mohamed Salah băng lên dũng mãnh, đón bóng rồi chuyền sang để Mostafa Ziko bình tĩnh dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn. Các cầu thủ Ai Cập ăn mừng điên dại nhưng VAR can thiệp từ chối bàn thắng. Trong pha tranh chấp trước đó, cầu thủ Ai Cập đã giẫm vào chân Lisandro Martinez.

report Argentina vẫn bế tắc

53': Leandro Paredes tung cú sút nhanh từ rìa vòng cấm sau pha bóng bật ra, nhưng cú đá của anh đi vọt xà ngang.

report Vẫn chưa được

47': Messi tả xung hữu đột tiến vào vòng cấm, sau đó anh mớm bóng ra để De Paul dứt điểm. Bóng đi khá hiền.

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foul Hiệp 2 bắt đầu
foul Hết hiệp 1

Argentina chấp nhận bị dẫn bàn. Họ thi đấu không đến nỗi nào, tạo ra nhiều cơ hội nhưng vừa kém hay vừa không may. Tỷ số hiệp 1 là 1-0 nghiêng về Ai Cập.

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time Hiệp 1 có 5 phút bù giờ

Tốc độ trận đấu diễn ra rất nhanh khiến hiệp 1 trôi qua chóng vánh.

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report Không vào, vẫn là thủ môn Ai Cập xuất sắc

41': Các cầu thủ Argentina phối hợp rất ăn ý đưa bóng cho Alvarez dứt điểm cận thành. Nhưng bằng một cách nào đó, thủ môn Mostafa Shobeir vẫn dùng chân đẩy bóng trong một tư thế cực kỳ khó.

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report Đội tuyển Ai Cập đang chơi với hàng phòng ngự lùi sâu

36': Một rừng áo đỏ được thiết lập trước khung thành của Mostafa Shobeir. Ai Cập có bóng là phá lên cho Salah.

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report Messi sút phạt không thành

31: Argentina có cơ hội sút phạt từ khoảng cách 28m. Messi một lần nữa thực hiện tốt. Lần này thủ môn Ai Cập vẫn bay người cản bóng.

argentina-ai-cap-8-8850.jpg
report Không vàooo

28': Ngay sau khi trở lại từ quãng thời gian nghỉ tiếp nước, Argentina đã tạo nên sóng gió. De Paul đưa bóng vào như đặt để đồng đội của anh bên trong đánh đầu cận thành rất căng. Tuy nhiên, thủ môn đội tuyển Ai Cập đã xuất sắc.

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report Không vào, Messi lại hỏng penalty

21': Messi không thành công với cú đá quá lộ, tạo điều kiện cho thủ môn Ai Cập đổ người cản bóng. Cú đá hỏng penalty thứ 4 của Messi tại World Cup, riêng kỳ 2026 đã là 2.

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penalty Penalty cho Argentina

19': Ở pha bóng ngay sau đó, Argentina đã có cơ hội vàng để ghi bàn. Haissem Hassan đá vào chân cầu thủ Argentina và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11 mét.

report Ai Cập đang chơi hưng phấn

18': Một quả tạt bóng dài từ cánh được hướng đến Mostafa Ziko, chân sút đang ở vị trí thuận lợi. Nhưng hàng phòng ngự Argentina đã phá bóng thành công. Ai Cập chơi thăng hoa trong khi Argentina có chút lúng túng.

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goal VÀO, Ai Cập ghi bàn khó tin

15': Marwan Attia thực hiện một đường chuyền khá tốt cho Yasser Ibrahim. Dù bị kém chặt trong vòng cấm, Yasser Ibrahim vẫn ghi bàn bằng cú đánh đầu cận thành. Bóng đi vào góc dưới bên phải khung thành khiến Martinez bất lực.

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report Bỏ lỡ khó tin

10': Rodrigo de Paul ập vào đón đường căng ngang của đồng đội. Từ cự ly chỉ vài mét, anh lại dứt điểm ra ngoài.

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report Ai Cập đang đá rất rát

5': Ngay những phút đầu, các cầu thủ Ai Cập đã chơi đầy lăn xả, như lao vào "ăn tươi nuốt sống" đối phương. Họ muốn dằn mặt Argentina ngay từ những pha bóng đầu tiên.

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foul Trận đấu bắt đầu
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report Hai đội đang thực hiện nghi lễ chào cờ
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report Sự khiêm tốn của Ai Cập

Việc vượt qua vòng bảng và đánh bại Australia ở Vòng 32 đội World Cup 2026 mới là trận thắng đầu tiên trong lịch sử của Ai Cập tại một vòng knock-out World Cup.

World Cup 2026 mới chỉ là lần thứ 4 Ai Cập giành quyền tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh (1934, 1990, 2018, 2026). Trong khi đó, đây đã là kỳ World Cup thứ 19 của Argentina.

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report Đội hình ra sân 2 đội

Argentina không dùng Lautaro Martinez mà đặt niềm tin vào Julian Alvarez. Trong khi đó, Paredes đá tiền vệ trung tâm ngay từ đầu.

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report Messi đang gánh hàng công Argentina

Lionel Messi đã ghi tới 7 bàn thắng, chiếm 63% tổng số bàn thắng của Argentina (11 bàn) tại kỳ World Cup 2026. Thống kê này tính đến vòng 16 đội.

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report Argentina áp đảo Ai Cập tuyệt đối

Trước World Cup 2026, hai đội mới chỉ gặp nhau 2 lần. Argentina toàn thắng cả 2 (6-0 tại Olympic 1928 và 2-0 ở trận giao hữu năm 2008), ghi tổng cộng 8 bàn và chưa từng để lọt lưới trước Ai Cập.

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report Argentina có duyên bắt nạt đối thủ châu Phi

Nhà đương kim vô địch thế giới đang duy trì chuỗi 8 trận thắng liên tiếp khi chạm trán với các đại diện đến từ lục địa đen (châu Phi).

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Argentina đã bất ngờ phải trải qua một trận đấu đầy gian nan trước Cape Verde quả cảm ở vòng 1/16. Đội bóng bị đánh giá thấp hơn đã 2 lần gỡ hòa sau khi bị dẫn trước, kéo trận đấu vòng 32 đội vào hiệp phụ theo cách gần như không tưởng.

Sau cùng, nhà đương kim vô địch phải nhờ tới một cầu thủ áo xanh đậm làm thay phần việc cho mình. Bàn phản lưới nhà của Diony Borges ở phút 111 giúp đội bóng của HLV Lionel Scaloni đi tiếp, còn Cape Verde rời giải trong nỗi tiếc nuối. Họ tung ra 16 cú sút về phía khung thành Argentina, tạo ra một trong những màn kháng cự đáng nhớ nhất giải, nhưng vẫn không thể vượt qua bản lĩnh của Albiceleste trong 120 phút.

Đó là trận đấu khiến người hâm mộ Argentina thót tim. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc chênh vênh ấy, bản lĩnh knock-out của nhà vô địch lại hiện lên rõ nhất.

Argentina từ lâu đã là đội bóng biết cách sống sót khi World Cup bước vào vùng nước sâu. Họ đặc biệt xuất sắc trong hiệp phụ, với 10 chiến thắng trong 12 trận tại Mundial phải kéo dài quá 90 phút. Trong số này có 4 trận thắng không cần loạt sút luân lưu và 6 lần vượt qua đối thủ trên chấm 11m.

Nói cách khác, khi trận đấu bước qua giới hạn thông thường, Argentina thường không hoảng loạn. Họ biết cách chờ, cách chịu đựng và cách tung ra đòn quyết định ở thời điểm đối thủ đã bắt đầu cạn sức.

Dù trận đấu với Cape Verde để lại nhiều dấu hỏi, Argentina vẫn bước vào vòng 1/8 với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đáng chú ý hơn, họ ghi ít nhất 2 bàn trong tất cả những chiến thắng ấy.

Tại Bắc Mỹ, đội bóng của HLV Scaloni đã có tổng cộng 11 bàn sau 4 trận. Đó là con số cho thấy cỗ máy tấn công của Argentina vẫn vận hành hiệu quả, ngay cả khi không phải lúc nào họ cũng kiểm soát trận đấu theo cách tuyệt đối.

Nếu vượt qua Ai Cập, thử thách tiếp theo dành cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của Argentina sẽ là Thụy Sĩ hoặc Colombia. Nhưng trước khi nghĩ tới tứ kết, Messi và các đồng đội cần giải quyết một đối thủ đang mang trong mình thứ năng lượng rất khó lường: niềm tin của kẻ vừa chạm tay vào lịch sử.

Ai Cập đang viết nên một chương đặc biệt tại World Cup 2026. Sau 92 năm, “Các Pharaoh” mới lại góp mặt ở vòng 1/8 World Cup. Nhưng khác với lần đầu tiên vào năm 1934, đây là chiến tích mang ý nghĩa thực chất hơn rất nhiều.

Năm 1934, Ai Cập vào thẳng vòng knock-out ở kỳ World Cup thứ 2, khi giải chỉ có 16 đội tham dự. Còn lần này, chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của họ ở vòng bảng đã mở đường cho một hành trình mang tính khai phá thật sự.

Trước Australia giàu tinh thần chiến đấu, Ai Cập bị kéo vào loạt sút luân lưu. Nhưng trên chấm phạt đền, họ lạnh lùng đến tuyệt đối. “Các Pharaoh” đạt tỷ lệ thành công 100%, trong đó có cú Panenka táo bạo của Mohamed Salah. Ở chiều ngược lại, 2 hậu vệ Socceroos là Harry Souttar và Lucas Herrington đều sút bóng vọt xà, giúp Ai Cập bước tiếp trong một đêm đầy cảm xúc.

Những giọt nước mắt của Salah đã nói lên tất cả. Đó không chỉ là sự giải tỏa của một siêu sao sau khoảnh khắc sinh tử, mà còn là biểu tượng cho khát vọng của cả một nền bóng đá đã chờ quá lâu để được đứng ở sân khấu này.

Nhưng cảm xúc không thể che khuất tất cả. Ai Cập bước vào cuộc đối đầu với Argentina cùng một nỗi lo lớn: hỏa lực tấn công của họ vẫn phụ thuộc quá nhiều vào những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân của Salah hoặc các tình huống cố định.

Ngoài ra, HLV Hossam Hassan cũng còn một bài toán khác cần giải gấp: phòng ngự. Ai Cập đã thủng lưới ít nhất 1 bàn trong 6 trận liên tiếp, sau khi từng giữ sạch lưới 3 trận liền. Trước một Argentina sở hữu Messi cùng hệ thống tấn công đã ghi 11 bàn sau 4 trận, những vết nứt ấy có thể trở thành tử huyệt.

Argentina và Ai Cập mới gặp nhau 1 lần trong quá khứ. Đó là trận giao hữu năm 2008, khi đội bóng Nam Mỹ thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Sergio Aguero và Nicolas Burdisso. Messi vắng mặt trận đó vì chấn thương cơ.

18 năm sau, Messi đã 39 tuổi và chuẩn bị bước vào màn đối đầu được chờ đợi với Salah. Một người là biểu tượng của nhà đương kim vô địch thế giới. Người kia là linh hồn của một Ai Cập vừa tìm lại tiếng nói tại sân khấu lớn nhất hành tinh.

Trọng Đạt
Hoàng Nguyên
#Argentina #Ai Cập #World Cup 2026 #Vòng 1/8 #Messi #Salah #bóng đá

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