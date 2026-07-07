‘Thổi lửa’ cho cán bộ Đoàn cơ sở, tăng sức bật phong trào phía Nam

TPO - Từ thực tiễn nhiều biến động ở cơ sở sau sắp xếp bộ máy, Bí thư Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh yêu cầu tiếp thêm tinh thần, niềm tin cho cán bộ Đoàn cơ sở; đồng thời phát huy sức sáng tạo, liên kết nguồn lực để phong trào thanh thiếu nhi phía Nam có thêm sức bật trong chặng đầu nhiệm kỳ mới.

Chiều 7/7, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026 của Cụm hoạt động số 5. Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị.

Hiến kế giải pháp sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Phát biểu định hướng hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là hoạt động giao ban định kỳ, mà còn là hội nghị đầu tiên của cụm sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Theo chị Hồ Hồng Nguyên, bên cạnh việc đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, hội nghị tập trung trao đổi, thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống, phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù của 8 tỉnh, thành trong Cụm hoạt động số 5 khu vực phía Nam.

Đặc biệt, trong bối cảnh phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn có nhiều chuyển đổi khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, các địa phương cần chỉ ra những kinh nghiệm thực tiễn, những thách thức còn băn khoăn, cũng như các vấn đề tác động trực tiếp đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở.

Các đơn vị cần hiến kế để đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ đột phá, phong trào và chương trình mới của nhiệm kỳ Đại hội XIII nhanh chóng đi vào thực tiễn; đề xuất những giải pháp vừa sáng tạo, vừa phù hợp với định hướng chung, đồng thời sát với điều kiện cụ thể của từng địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị giao ban Cụm hoạt động số 5 tại điểm cầu T.Ư Đoàn.

Trao đổi tại hội nghị, chị Hồ Thị Hồng Phướng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cho biết, Tỉnh Đoàn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè cấp tỉnh với sự tham gia của 34 sở, ban, ngành, đoàn thể. Đây là điều kiện thuận lợi để huy động sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng trong tổ chức các hoạt động tình nguyện hè tại địa phương.

Năm nay, An Giang tiếp nhận 240 sinh viên đến từ 8 trường đại học, cao đẳng ngoài tỉnh về tham gia hoạt động tình nguyện tại các địa phương trong tỉnh. Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn sẽ chủ động phối hợp để tiếp nhận, bố trí các đội hình sinh viên tình nguyện, tập trung triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cũng nêu một số khó khăn sau sáp nhập. Tại nhiều xã, phường, chỉ có Bí thư Đoàn cấp xã là cán bộ thực hiện nhiệm vụ chính; trong khi đó, Phó Bí thư Đoàn thường là kiêm nhiệm nên khó dành đủ thời gian cho công tác Đoàn. Điều này tạo áp lực lớn cho đội ngũ Bí thư Đoàn cấp xã, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả triển khai các hoạt động tại cơ sở.

﻿﻿ Các đơn vị trong Cụm hoạt động số 5 tham dự giao ban theo hình thức trực tuyến.

Tại hội nghị, anh Phạm Tuấn Tài - Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau cho biết, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Cà Mau ra quân quyết liệt theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đoàn, với 64 đội hình thanh niên tình nguyện hoạt động tại 64 địa bàn dân cư.

Do đặc thù địa bàn bước vào mùa mưa, thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở, ngập úng, lốc xoáy nên các đội hình thanh niên tình nguyện đã phát huy hiệu quả rõ nét, được cấp ủy, chính quyền và người dân đánh giá cao.

Tỉnh Đoàn cũng tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch “Mùa hè số”, với nhiều hoạt động, chiến dịch phù hợp cho từng nhóm đối tượng, từ thanh niên, thiếu niên, học sinh đến học sinh tiểu học và mầm non. Cùng với đó, chiến dịch “Bình dân học vụ số” tiếp tục được đẩy mạnh trong mùa hè, tận dụng lực lượng học sinh, sinh viên am hiểu chuyển đổi số trở về địa bàn dân cư để tham gia tuyên truyền, hỗ trợ người dân.

Bên cạnh các hoạt động chuyển đổi số, Tỉnh Đoàn Cà Mau phối hợp tổ chức nhiều sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè, nhất là tại các địa bàn dân cư còn ít điều kiện tiếp cận khu vui chơi, giải trí. Trong 10 cụm thi đua của tỉnh, mỗi cụm được chỉ đạo tổ chức từ 1 đến 2 hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ thiếu nhi.

Bên cạnh kết quả đạt được, anh Phạm Tuấn Tài cũng nêu một số khó khăn chung sau sáp nhập. Cụ thể như chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn cơ sở và kinh phí hoạt động ở cấp xã, phường còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhất định đến chất lượng hoạt động. Từ thực tế đó, Tỉnh Đoàn Cà Mau kiến nghị cần quan tâm hơn đến chế độ, kinh phí hoạt động, cũng như chính sách đối với đội ngũ Phó Bí thư Đoàn xã, phường.

Đối với cấp ấp, khóm, sau khi sắp xếp, sáp nhập, Cà Mau có hơn 1.200 ấp, khóm; trong đó gần 50% được ghép lại, dẫn đến dư ra hơn 500 Bí thư Chi đoàn. Tỉnh Đoàn đã động viên, sắp xếp khoảng hơn 250 bạn đảm nhận vị trí Phó Bí thư Chi đoàn ở khóm, ấp; một số tham gia Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể khác.

﻿ Lãnh đạo các Ban chuyên môn Trung ương Đoàn trao đổi tại buổi giao ban.

Tăng cường "sức bật, sức sáng tạo" trong phong trào

Phát biểu kết luận tại hội nghị, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận, trong bối cảnh 6 tháng đầu năm có nhiều khó khăn, biến động, nhất là những tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thay đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ cán bộ Đoàn trong cụm đã thể hiện rõ nỗ lực, nghị lực và ý chí thích ứng.

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu kết luận hội nghị.

"Cụm hoạt động số 5 là một trong những cụm có sức bật, sức sống phong trào và sức sáng tạo nổi bật. Tôi ghi nhận nỗ lực của đội ngũ cán bộ Đoàn từ cấp tỉnh, thành đến cơ sở; đồng thời kỳ vọng các địa phương tiếp tục giữ vững tinh thần này để vượt qua thử thách mới, thích ứng tốt hơn, giữ vững tinh thần sáng tạo, nhất là trong các lĩnh vực mới, lĩnh vực khó", chị Nguyên nói.

Tuy nhiên, Bí thư Trung ương Đoàn lưu ý, với tiềm năng và điều kiện thuận lợi của 8 tỉnh, thành phía Nam, Cụm cần có những hoạt động liên kết quy mô, xứng tầm hơn. Hiện nay, các hoạt động liên kết chủ yếu còn ở mức song phương, trong khi sau gần một năm vận hành mô hình cụm mới, vẫn chưa có nhiều hoạt động chung nổi bật.

Định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, chị Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh, các địa phương cần sớm xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII trên tinh thần triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất và thiết thực nhất.

"Việc triển khai nghị quyết không chỉ dừng lại ở tổ chức hội nghị hay ban hành văn bản, mà phải lấy hiệu quả thực tiễn phong trào làm thước đo cuối cùng. Phương thức triển khai cần sinh động, hấp dẫn, phù hợp với điều kiện và tâm lý thanh niên từng địa phương; làm sao để Nghị quyết Đại hội Đoàn thực sự trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi", chị Nguyên nói.

Bên cạnh đó, chị Hồ Hồng Nguyên cũng chia sẻ với áp lực, khó khăn của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Hiện nay cán bộ Đoàn cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều vai trò, từ Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng Đội đến Phó Chủ tịch Mặt trận và nhiều nhiệm vụ khác do địa phương giao.

Trong bối cảnh chưa thể tăng ngay biên chế, chị Hồ Hồng Nguyên đề nghị các Bí thư tỉnh, thành Đoàn vận dụng tối đa phương thức công tác thanh vận, “thổi lửa” cho cán bộ Đoàn cơ sở, truyền cảm hứng, tình yêu tổ chức và tinh thần gắn bó với Đoàn.

Theo chị Nguyên, bên cạnh cơ chế, chính sách và sự quan tâm của hệ thống, sức sống lớn nhất của đội ngũ cán bộ Đoàn vẫn nằm ở tâm huyết, sức mạnh tinh thần và niềm tự hào với tổ chức.

Cuối cùng, trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị, các đơn vị trong cụm cần tăng cường sức bật hơn nữa, đặc biệt là trong hoạt động liên kết. Sự liên kết không chỉ dừng ở tổ chức hoạt động chung, mà còn có thể là liên kết dữ liệu, mô hình, nguồn lực, kinh nghiệm và cách làm. Cụm hoạt động số 5 cần phấn đấu không chỉ mạnh ở từng địa phương, đơn vị, mà còn trở thành một cụm thực sự đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn XIII.