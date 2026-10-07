Nhận định Lion City Sailors vs CAHN, 18h30 ngày 7/10: Mệnh lệnh phải thắng

TPO - Nhận định bóng đá Lion City Sailors vs CAHN, vòng bảng ASEAN Club Championship 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đại diện Việt Nam hành quân đến Singapore với mục tiêu giành trọn 3 điểm để khẳng định vị thế, đồng thời duy trì mạch thăng hoa sau chuỗi trận ấn tượng tại giải quốc nội.

Nhận định trước trận Lion City Sailors vs CAHN

Lion City Sailors đối đầu Công an Hà Nội (CAHN) trong khuôn khổ lượt trận mở màn bảng B giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á (ASEAN Club Championship 2026/27).

Đoàn quân của HLV Mano Polking vừa nhận gáo nước lạnh tại đấu trường AFC Champions League khi để thua Gamba Osaka 1-4. Dù nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra một số pha tấn công đáng chú ý, CAHN vẫn phải nhận thất bại do sự chênh lệch về đẳng cấp và bản lĩnh so với đại diện của J.League. Sau đó, CAHN trở lại V.League và vẫn thể hiện sức mạnh.

Đội bóng ngành Công an đang thống trị BXH V.League 2026/27 với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng. Họ lần lượt đánh bại Thể Công Viettel (1-0), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (2-0) và Đồng Nai (3-0). Thành tích toàn thắng, ghi 6 bàn và chưa để lọt lưới bất kỳ bàn nào minh chứng cho hệ thống chiến thuật đang vận hành trơn tru của Polking.

Sự chắc chắn của hàng phòng ngự kết hợp khả năng kiểm soát bóng áp đặt mang lại điểm tựa vững chắc để đại diện V.League hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trên đất Singapore ở trận đấu tối nay.

Ở bên kia chiến tuyến, Lion City Sailors cũng góp mặt tại đấu trường châu lục nhưng ở cấp độ thấp hơn là AFC Champions League 2. Họ vừa có trận hòa 1-1 trước BG Pathum United. Thành tích tại giải vô địch quốc gia Singapore của Lion City Sailors cũng không tốt ở thời điểm này. Sau hai trận đã đấu, họ mới kiếm được vỏn vẹn một điểm (hòa một, thua một) và rơi xuống vị trí thứ 5/8 trên bảng xếp hạng.

Để cứu vãn tình hình, ban lãnh đạo Lion City Sailors vừa bổ nhiệm HLV Mark Jackson ngồi vào ghế nóng. Chiến lược gia người Anh vừa chia tay Buriram United và mang theo một bản lý lịch cực kỳ hoành tráng. Ông từng dẫn dắt đại diện Thái Lan vô địch Thai League 1, cúp Quốc gia và có hai lần liên tiếp xưng vương tại chính sân chơi ASEAN Club Championship. Sự xuất hiện của HLV Mark Jackson cùng tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch chắc chắn sẽ biến Lion City Sailors thành một rào cản khó chịu đối với CAHN.

Công An Hà Nội đang chia quân cho nhiều đấu trường. Ảnh: ﻿CLB CAHN.

Phong độ, lịch sử đối đầu Lion City Sailors vs CAHN

Thành tích đối đầu trực tiếp đang nghiêng về phía đại diện Việt Nam. Trong lần chạm trán duy nhất vào năm 2024 tại sân Hàng Đẫy (thuộc chiến dịch ASEAN Club Championship 2024/25), CAHN nhấn chìm Lion City Sailors với tỷ số đậm 5-0. Trận đấu đó chứng kiến màn trình diễn chói sáng của ngoại binh Leonardo Artur với một cú hat-trick, hai bàn còn lại thuộc về Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Đô.

Giải vô địch các CLB Đông Nam Á cũng là sân chơi quen thuộc với đội bóng thủ đô. Trong 3 lần góp mặt, thành tích tốt nhất của CAHN là danh hiệu á quân ở mùa giải 2024/25. Tại bảng B năm nay, thể thức thi đấu vòng tròn sẽ chọn ra 4 đội đứng đầu để tiến vào vòng tứ kết. Do đó, một chiến thắng trước đối thủ quen mặt như Lion City Sailors sẽ tạo đà tâm lý tốt cho thầy trò HLV Mano Polking trước khi chạm trán các đối thủ còn lại là Port, Johor Darul Tazim và Persib.

Thông tin lực lượng Lion City Sailors vs CAHN

HLV Mano Polking đối mặt bài toán khó về thể lực cầu thủ. Sau FIFA ASEAN Cup, nhóm tuyển thủ gồm Đình Bắc, Thành Long, Jason Quang Vinh, Adou Minh và Lê Văn Đô đã bay thẳng sang Singapore để hội quân cùng CAHN. Ngược lại, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được về Hà Nội nghỉ ngơi.

CAHN đang sở hữu đội hình có chiều sâu vượt trội so với Lion City Sailors. Dàn sao mà HLV Polking đang có như thủ môn Filip Nguyễn, trung vệ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và chân sút chủ lực Leonardo Artur sẽ ra sân và là chỗ dựa cho CAHN ở trận này.

Trong khi đó, Lion City Sailors đặt trọn niềm tin vào triết lý mới của HLV Mark Jackson. Chiến lược gia này yêu cầu các học trò xây dựng lối đá linh hoạt, thích ứng cao độ với từng diễn biến trên sân và phát huy sức mạnh tập thể. Đội chủ nhà chắc chắn sẽ tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn nhiều so với thảm bại hai năm trước, nhưng đẳng cấp của dàn sao CAHN vẫn đủ khả năng để định đoạt trận đấu.