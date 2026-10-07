Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định Lion City Sailors vs CAHN, 18h30 ngày 7/10: Mệnh lệnh phải thắng

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá Lion City Sailors vs CAHN, vòng bảng ASEAN Club Championship 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đại diện Việt Nam hành quân đến Singapore với mục tiêu giành trọn 3 điểm để khẳng định vị thế, đồng thời duy trì mạch thăng hoa sau chuỗi trận ấn tượng tại giải quốc nội.

anh-man-hinh-2026-10-07-luc-105434.png

Nhận định trước trận Lion City Sailors vs CAHN

Lion City Sailors đối đầu Công an Hà Nội (CAHN) trong khuôn khổ lượt trận mở màn bảng B giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á (ASEAN Club Championship 2026/27).

Đoàn quân của HLV Mano Polking vừa nhận gáo nước lạnh tại đấu trường AFC Champions League khi để thua Gamba Osaka 1-4. Dù nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra một số pha tấn công đáng chú ý, CAHN vẫn phải nhận thất bại do sự chênh lệch về đẳng cấp và bản lĩnh so với đại diện của J.League. Sau đó, CAHN trở lại V.League và vẫn thể hiện sức mạnh.

Đội bóng ngành Công an đang thống trị BXH V.League 2026/27 với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng. Họ lần lượt đánh bại Thể Công Viettel (1-0), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (2-0) và Đồng Nai (3-0). Thành tích toàn thắng, ghi 6 bàn và chưa để lọt lưới bất kỳ bàn nào minh chứng cho hệ thống chiến thuật đang vận hành trơn tru của Polking.

Sự chắc chắn của hàng phòng ngự kết hợp khả năng kiểm soát bóng áp đặt mang lại điểm tựa vững chắc để đại diện V.League hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trên đất Singapore ở trận đấu tối nay.

Ở bên kia chiến tuyến, Lion City Sailors cũng góp mặt tại đấu trường châu lục nhưng ở cấp độ thấp hơn là AFC Champions League 2. Họ vừa có trận hòa 1-1 trước BG Pathum United. Thành tích tại giải vô địch quốc gia Singapore của Lion City Sailors cũng không tốt ở thời điểm này. Sau hai trận đã đấu, họ mới kiếm được vỏn vẹn một điểm (hòa một, thua một) và rơi xuống vị trí thứ 5/8 trên bảng xếp hạng.

Để cứu vãn tình hình, ban lãnh đạo Lion City Sailors vừa bổ nhiệm HLV Mark Jackson ngồi vào ghế nóng. Chiến lược gia người Anh vừa chia tay Buriram United và mang theo một bản lý lịch cực kỳ hoành tráng. Ông từng dẫn dắt đại diện Thái Lan vô địch Thai League 1, cúp Quốc gia và có hai lần liên tiếp xưng vương tại chính sân chơi ASEAN Club Championship. Sự xuất hiện của HLV Mark Jackson cùng tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch chắc chắn sẽ biến Lion City Sailors thành một rào cản khó chịu đối với CAHN.

811748790-2267865594070432-5496730995305898053-n.jpg
Công An Hà Nội đang chia quân cho nhiều đấu trường. Ảnh: ﻿CLB CAHN.

Phong độ, lịch sử đối đầu Lion City Sailors vs CAHN

Thành tích đối đầu trực tiếp đang nghiêng về phía đại diện Việt Nam. Trong lần chạm trán duy nhất vào năm 2024 tại sân Hàng Đẫy (thuộc chiến dịch ASEAN Club Championship 2024/25), CAHN nhấn chìm Lion City Sailors với tỷ số đậm 5-0. Trận đấu đó chứng kiến màn trình diễn chói sáng của ngoại binh Leonardo Artur với một cú hat-trick, hai bàn còn lại thuộc về Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Đô.

Giải vô địch các CLB Đông Nam Á cũng là sân chơi quen thuộc với đội bóng thủ đô. Trong 3 lần góp mặt, thành tích tốt nhất của CAHN là danh hiệu á quân ở mùa giải 2024/25. Tại bảng B năm nay, thể thức thi đấu vòng tròn sẽ chọn ra 4 đội đứng đầu để tiến vào vòng tứ kết. Do đó, một chiến thắng trước đối thủ quen mặt như Lion City Sailors sẽ tạo đà tâm lý tốt cho thầy trò HLV Mano Polking trước khi chạm trán các đối thủ còn lại là Port, Johor Darul Tazim và Persib.

Thông tin lực lượng Lion City Sailors vs CAHN

HLV Mano Polking đối mặt bài toán khó về thể lực cầu thủ. Sau FIFA ASEAN Cup, nhóm tuyển thủ gồm Đình Bắc, Thành Long, Jason Quang Vinh, Adou Minh và Lê Văn Đô đã bay thẳng sang Singapore để hội quân cùng CAHN. Ngược lại, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được về Hà Nội nghỉ ngơi.

CAHN đang sở hữu đội hình có chiều sâu vượt trội so với Lion City Sailors. Dàn sao mà HLV Polking đang có như thủ môn Filip Nguyễn, trung vệ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và chân sút chủ lực Leonardo Artur sẽ ra sân và là chỗ dựa cho CAHN ở trận này.

Trong khi đó, Lion City Sailors đặt trọn niềm tin vào triết lý mới của HLV Mark Jackson. Chiến lược gia này yêu cầu các học trò xây dựng lối đá linh hoạt, thích ứng cao độ với từng diễn biến trên sân và phát huy sức mạnh tập thể. Đội chủ nhà chắc chắn sẽ tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn nhiều so với thảm bại hai năm trước, nhưng đẳng cấp của dàn sao CAHN vẫn đủ khả năng để định đoạt trận đấu.

Đội hình dự kiến:

Lion City Sailors: Victor Aznar, Jorge Karseladze, Hugo Gomes, Toni Datković, Farhan Zulkifli, Giovanni Haag, Diogo Costa, Bart Ramselaar, Song Ui-young, Antonio Mance, Matthias Phaeton.

CAHN: Filip Nguyễn, Văn Đô, Văn Hậu, Adou Minh, Quang Vinh, Thành Long, Stefan Mauk, Phạm Ba, Đình Bắc, Quang Hải, Leo Artur.

Dự đoán tỷ số: Lion City Sailors 0-3 CAHN.

Xem thêm

#Lion City Sailors #CAHN #ASEAN Club Championship #bóng đá #việt nam #đội hình #dự đoán #dự đoán Lion City Sailors vs CAHN #trực tiếp Lion City Sailors vs CAHN #link Lion City Sailors vs CAHN

Cùng chuyên mục

Nhận định Ratchaburi vs Công an TP.HCM, 19h00 ngày 7/10: Chờ dấu ấn của đại diện Việt Nam

Nhận định Ratchaburi vs Công an TP.HCM, 19h00 ngày 7/10: Chờ dấu ấn của đại diện Việt Nam

TPO - Nhận định bóng đá Ratchaburi vs Công an TP.HCM, vòng bảng giải CLB Đông Nam Á 2026/27, lúc 19h00 ngày 7/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước đối thủ giàu kinh nghiệm hơn ở sân chơi khu vực, đại diện Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh và tận dụng tốt những thời điểm có lợi trong trận đấu.

Merino ăn mừng bàn thắng

Merino lập cú đúp, Tây Ban Nha ngược dòng ngoạn mục

TPO - Croatia đã có thời điểm khiến Tây Ban Nha gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bản lĩnh của nhà vô địch thế giới một lần nữa được thể hiện. Mikel Merino tỏa sáng với cú đúp sau giờ nghỉ, giúp Tây Ban Nha ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Croatia.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xem xét hủy miễn nghĩa vụ quân sự sau vụ tuyển thủ U23 vạ miệng

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xem xét hủy miễn nghĩa vụ quân sự sau vụ tuyển thủ U23 vạ miệng

TPO - Niềm vui chiến thắng của đội tuyển U23 Hàn Quốc tại Asiad 2026 chưa kịp trọn vẹn thì một làn sóng phẫn nộ dữ dội đã bùng lên. Tình hình căng thẳng đến nỗi Bộ quốc phòng Hàn Quốc đang cân nhắc hủy cơ chế miễn nghĩa vụ quân sự cho những vận động viên giành huy chương vàng Á vận hội và Thế vận hội.

Croatia vs Tây Ban Nha

Nhận định Croatia vs Tây Ban Nha, 01h45 ngày 7/10: Bò tót thị uy sức mạnh

TPO - Nhận định bóng đá Croatia vs Tây Ban Nha, bảng A3 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Croatia có thể đứng dậy sau thất bại thảm họa trước Anh, hay sẽ tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng? Trước một La Roja đang toàn thắng tại Nations League, đội chủ nhà sẽ phải đối mặt với thử thách không hề dễ dàng.

Thua 5 trận chung kết liên tiếp, ngai vàng Đông Nam Á trở thành nỗi ám ảnh của bóng đá Thái Lan

Thua 5 trận chung kết liên tiếp, ngai vàng Đông Nam Á trở thành nỗi ám ảnh của bóng đá Thái Lan

TPO - Trận thua nghiệt ngã trên chấm luân lưu định mệnh trước Indonesia tại chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 là thất bại thứ 5 liên tiếp ở các trận chung kết khu vực, trải dài từ cấp độ U22 đến đội tuyển quốc gia. Chưa bao giờ trong lịch sử hơn nửa thế kỷ thống trị bóng đá khu vực, người Thái lại phải trải qua cảm giác thua nhiều chung kết như vậy.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe