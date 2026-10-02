Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bộ GD&ĐT chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1 đến lớp 12 mới

Hà Linh

TPO - Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng, hoàn thiện Chương trình, để hoàn thành bộ sách giáo khoa (SGK) mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028 - 2029.

Bộ GD&ĐT vừa có chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ hồi cuối tháng 9/2026.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu Vụ giáo dục Phổ thông là đầu mối, chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu SGK năm học 2026-2027, tiếp tục cập nhật thường xuyên tình hình, xử lý kịp thời vấn đề phát sinh.

img-8899.jpg
Đầu năm học này, nhiều địa phương thiếu SGK trầm trọng.

Vụ này cũng được giao xây dựng, tổ chức thực hiện rà soát, hoàn thiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông để hoàn thành bộ SGK mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028 - 2029.

Nghiên cứu, đề xuất cơ sở pháp lý, cơ chế xác định bản quyền SGK là tài sản của Nhà nước, do Bộ chỉ đạo biên soạn.

Bộ giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì tham mưu Bộ trưởng chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định đối với việc cung ứng không đầy đủ SGK đầu năm học 2026 - 2027.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng SGK. Trong đó, công tác phát hành, cắt giảm khâu trung gian.

Nghiên cứu việc giao các địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành SGK, bảo đảm tiết giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước và tiền mua SGK của học sinh.

Nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ cấp bách về SGK.

Ban Quản lý các dự án chủ trì tổ chức tiếp nhận, quản lý và giữ bản quyền bộ SGK sử dụng thống nhất toàn quốc (tiếp nhận chuyển giao quyền tác giả từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về Bộ GD&ĐT đồng thời quản lý hồ sơ, bản thảo gốc, dữ liệu số; đăng ký quyền tác giả theo quy định); xây dựng phương án, cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng bản quyền phục vụ phát hành miễn phí SGK cho tất cả học sinh theo lộ trình quy định.

Từ năm học 2026-2027 tất cả trường học trên toàn quốc sử dụng một bộ SGK thống nhất là bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tuy nhiên, đầu năm học này, ở nhiều địa phương xảy ra tình trạng thiếu SGK khiến phụ huynh phải chạy đi nhiều nơi xếp hàng tìm mua bộ sách cho con.

Xem thêm

#Sách giáo khoa #Thiếu sách giáo khoa #SGK thống nhất

Cùng chuyên mục

Sở Y tế Đắk Lắk hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực với Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên

Sở Y tế Đắk Lắk hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực với Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên

Chiều 01/10, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức buổi làm việc và ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường phối hợp trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và các hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Có IELTS rồi, học đại học khác gì?

Sao phải học IELTS

TPO - Dù quyết định cuối cùng của Bộ giáo dục có như thế nào, chúng ta luôn coi tiếng Anh là bộ môn phải được chú trọng, là nguồn kiến thức không bỏ được.

Tuyển sinh đại học 2026: Biến động mạnh, nhóm ngành nào lên ngôi?

Tuyển sinh đại học 2026: Biến động mạnh, nhóm ngành nào lên ngôi?

TPO - Hơn 212.600 thí sinh xác nhận nhập học nhóm ngành STEM, chiếm gần 33,6% tổng số nhập học đại học năm 2026. Tuy nhiên, nhóm công nghệ thông tin ghi nhận số trúng tuyển giảm mạnh. Trong khi đó, số thí sinh trúng tuyển nhóm công nghệ thông tin giảm hơn 10.000, nhóm luật giảm 23,7% so với năm trước...

Vinamilk phát động cuộc thi 'Chúng em làm phóng viên nhỏ': Khuyến khích học sinh kể chuyện về môi trường

Vinamilk phát động cuộc thi 'Chúng em làm phóng viên nhỏ': Khuyến khích học sinh kể chuyện về môi trường

Từ ngày 1/10 đến 15/12/2026, học sinh tiểu học và THCS trên toàn quốc có thể tham gia cuộc thi “Chúng em làm phóng viên nhỏ năm 2026” do Vinamilk phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Thông qua các video ngắn về chủ đề môi trường, các em có cơ hội thể hiện sự sáng tạo, chia sẻ góc nhìn của mình và lan tỏa những hành động tích cực vì cộng đồng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe