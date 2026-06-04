Trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Myanmar 2-0 (H1): Vào!!! Công Hậu ghi bàn

TPO - Tiền đạo Công Hậu có pha đá bồi trong vòng cấm phá lưới U19 Myanmar, nâng cách biệt lên 2-0 cho U19 Việt Nam ngay trước khi hiệp 1 khép lại.

foul HẾT HIỆP MỘT!!! U19 Việt Nam 2-0 U19 Myanmar goal VÀO!!! Công Hậu nâng tỷ số 2-0 Phút 45+2: Công Hậu ghi bàn từ pha dứt điểm cận thành. Anh mất 2 nhịp để đưa bóng vào lưới U17 Myanmar. report KHÔNG VÀO!!! Quốc Khánh bỏ lỡ đáng tiếc Phút 45: Quốc Khánh bỏ lỡ tình huống đánh đầu cận thành. Trước đó, thủ môn U19 Myanmar cản phá tốt cú cứa lòng, trước khi bóng trôi đến vị trí của Quốc Khánh. report U19 Việt Nam tấn công dồn dập Phút 40: Quốc Khánh và đồng đội nỗ lực lao lên để tìm bàn thắng thứ 2. Các pha dàn xếp phạt góc của U19 Việt Nam đang tạo mối đe dọa lớn với U19 Myanmar. report KHÔNG VÀO!!! Tấn Dũng suýt có cú đúp Phút 35: Tấn Dũng lại chọn đúng điểm rơi đánh đầu sau pha dàn xếp phạt góc. Cú đánh đầu cực mạnh của Tấn Dũng đưa bóng dội cột sau khung thành. goal VÀO!!! U19 Việt Nam mở tỷ số Phút 29: Tấn Dũng ghi bàn sau tình huống dàn xếp đá phạt góc của U19 Việt Nam. Số 5 của chúng ta đã đánh đầu ghi bàn cận thành. Trước đó, Quốc Khánh đánh đầu kiến tạo cho Tấn Dũng. report U19 Việt Nam chỉ còn thiếu bàn thắng Phút 27: Bóng chỉ lăn bên phần sân của U19 Myanmar. U19 Việt Nam đang tổ chức tấn công khắp mặt sân, tạo ra nhiều cơ hội nhưng vẫn cần cải thiện độ sắc sảo để dứt điểm tình huống. report KHÔNG VÀO!!! Thủ môn U19 Myanmar cứu thua ngoạn mục Phút 19: Văn Khánh thất bại trong 2 pha đánh đầu liên tiếp. Ở tình huống đầu tiên, cú đánh đầu đưa bóng đi căng và hiểm nhưng thủ môn của U19 Myanmar đã phản xạ xuất sắc. report U19 Việt Nam tạo thế trận áp đảo Phút 16: Một phần ba thời gian hiệp một trôi qua và bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của U19 Myanmar. U19 Việt Nam đã thực hiện 6 pha dứt điểm nhưng chưa chuyển hóa thành bàn. report Thêm cơ hội cho U19 Việt Nam Phút 14: Tấn Dũng dứt điểm bên ngoài khu vực cấm địa, bóng đi thẳng đến vị trí thủ môn U19 Myanmar đợi sẵn nên chưa thể tạo đột biến. report KHÔNG VÀO!!! Duy Khang bỏ lỡ cơ hội Phút 14: Cú sút của Duy Khang ở góc hẹp không thắng được thủ môn U19 Myanmar. report Duy Khang dứt điểm Phút 10: Số 7 của U19 Việt Nam sút từ cự ly hơn 20m đưa bóng đi vọt xà. report Thêm cơ hội cho U19 Việt Nam Phút 5: Lại là Quốc Khánh với tình huống dứt điểm sau quả đá phạt góc. Pha chạm bóng nửa chuyền nửa sút chưa tạo ra đột biến. report Cú sút đầu tiên Phút 4: Quốc Khánh xử lý đột biến trong khu vực cấm địa, tiếc là cú sút cuối cùng bị hậu vệ U19 Myanmar chặn lại. report U19 Việt Nam nhập cuộc chủ động Phút 4: U19 Việt Nam tràn sang phần sân U19 Myanmar để tổ chức tấn công trong những phút đầu trận. start Hiệp một bắt đầu report Cục diện bảng A, giải U19 Đông Nam Á 2026 U19 Việt Nam và U19 Myanmar cùng có 3 điểm sau trận đầu tiên. "Chiến binh sao vàng" cần đánh bại U19 Myanmar để duy trì thế dẫn đầu, trước khi có trận quyết chiến U19 Indonesia. Theo thể thức giải đấu, đội nhất bảng giành vé thẳng vào vòng trong. Suất còn lại chỉ giành cho đội nhì có thành tích tốt nhất. Do đó, thắng U19 Myanmar là mệnh lệnh bắt buộc của chúng ta. photo U19 Việt Nam quyết tâm đánh bại U19 Myanmar Trong buổi tập trước trận đối đầu U19 Myanmar, HLV Yutaka Ikeuchi thúc đẩy các học trò quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận này. Toàn đội đã thắng U19 Timor-Leste nhưng không được mang tâm lý chủ quan. Ảnh: VFF. report Đội hình xuất phát U19 Việt Nam

Chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước U19 Timor-Leste ở ngày ra quân là bước chạy đà trơn tru của U19 Việt Nam tại giải vô địch U19 Đông Nam Á. Tuy nhiên, thế trận áp đảo ấy vẫn để lại chút gợn về khả năng chắt chiu cơ hội nơi hàng công.

Dưới sự nhào nặn của HLV Yutaka Ikeuchi, lứa cầu thủ trẻ đang cho thấy những tín hiệu tích cực: nền tảng thể lực dồi dào sau chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản, lối chơi kiểm soát chủ động và sự đa dạng trong các mảng miếng chiến thuật. Cuộc chạm trán U19 Myanmar sắp tới sẽ là liều "thuốc thử" chất lượng hơn để toàn đội rà soát sức mạnh, rèn giũa độ sắc bén trước khi bước vào trận chung kết sớm của bảng đấu với U19 Indonesia.

Trái ngược với đà hưng phấn của "Chiến binh sao vàng", U19 Myanmar đang phản ánh đúng sự sa sút chung của nền bóng đá nước này trong vài năm trở lại đây. Thất bại 0-3 trước chủ nhà Indonesia đã phơi bày hàng loạt "tử huyệt" nơi hệ thống phòng ngự của họ.

Cặp trung vệ xoay xở chậm chạp, thủ môn lúng túng khi chịu áp lực pressing, cùng khả năng bọc lót yếu kém ở hai hành lang trong là những điểm yếu chí mạng. Đây chính là "mỏ vàng" để những ngòi nổ tấn công tinh quái, lắt léo bên phía U19 Việt Nam như Công Hậu khai thác trực diện.

Dù đối thủ đang bộc lộ nhiều lỗ hổng và lép vế về thực lực, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn cần bước vào trận đấu với thái độ cẩn trọng cao nhất. 90 phút sắp tới không chỉ nhằm mục tiêu tích lũy điểm số, mà còn là bài test quan trọng để kiểm chứng khả năng va đập, tranh chấp tay đôi và tính lỳ lợm của U19 Việt Nam cho chặng đường khốc liệt phía trước.

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