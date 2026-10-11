Trực tiếp U17 nữ Việt Nam vs U17 nữ Kyrgyzstan, 18h00 ngày 11/10: Định đoạt tấm vé đi tiếp

TPO - Nắm giữ lợi thế hiệu số sau trận thắng kỷ lục 20-0, U17 nữ Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa trước Kyrgyzstan để giành vé dự VCK U17 nữ châu Á, nhưng sự thận trọng là điều bắt buộc.

Cuộc đối đầu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Kyrgyzstan tại lượt trận cuối bảng D mang tính chất của một trận "chung kết" thực sự, nơi tấm vé duy nhất góp mặt tại Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 sẽ được định đoạt. Sau hai lượt trận đầu tiên, cục diện bảng đấu đã ngã ngũ theo kịch bản căng thẳng nhất khi cả hai đội cùng sở hữu trọn vẹn 6 điểm.

Thầy trò HLV Okiyama Masahiko vừa tạo nên cơn sốt truyền thông với chiến thắng hủy diệt 20-0 trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana. Lối chơi tấn công áp đặt và dồn dập không cho đối phương cơ hội phản kháng đã mang lại cú hích tinh thần cực lớn cho toàn đội. Tuy nhiên, như giới chuyên môn nhìn nhận, một đối thủ quá yếu chưa thể là thước đo chính xác cho năng lực thực sự. Điểm mấu chốt là cơn mưa bàn thắng ấy đã giúp các cô gái áo đỏ nắm giữ ưu thế vượt trội về mặt hiệu số bàn thắng bại (+26 so với +19 của Kyrgyzstan).

Nhờ cách biệt hiệu số này, U17 nữ Việt Nam bước vào trận đấu với quyền tự quyết rất lớn: chỉ cần một kết quả hòa là đủ để chính thức giành vé đi tiếp. Dẫu vậy, mục tiêu an toàn chưa bao giờ là kim chỉ nam dễ dàng trong bóng đá trẻ. Chạm trán Kyrgyzstan là bài toán hoàn toàn khác biệt khi thực lực giữa đôi bên được đánh giá khá cân bằng. Đối thủ Trung Á sở hữu thể hình, thể lực tốt và chắc chắn sẽ chơi tất tay vì họ buộc phải thắng. Nếu nhập cuộc với tâm lý cầu hòa, các cầu thủ trẻ rất dễ rơi vào bẫy tâm lý và đánh mất thế trận.

Điểm tựa lớn nhất của U17 nữ Việt Nam tối nay chính là lợi thế sân nhà tại sân vận động Bà Rịa cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Sự tự tin, gắn kết cùng khả năng dẫn dắt của những trụ cột như Khánh Chi sẽ là chìa khóa để hóa giải lối chơi của đối phương. Để chiến thắng lịch sử 20-0 không trở nên vô nghĩa, thầy trò HLV Masahiko cần giữ đôi chân trên mặt đất, tiếp cận trận đấu bằng tâm thế quyết thắng để khép lại vòng loại với vị trí nhất bảng đầy thuyết phục.