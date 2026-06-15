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Trực tiếp Thụy Điển vs Tunisia 2-1 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - Từ tình huống tạt bóng bên cánh phải, trung vệ số 4 của Tusinia Rekik bật cao đánh đầu chéo góc hạ thủ môn Thuỵ Điển, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

foul HẾT HIỆP MỘT!!! Thụy Điển 2-1 Tunisia

45 đầu tiên diễn ra với thế trận hấp dẫn. Thụy Điển chiếm thế chủ động hoàn toàn và ghi 2 bàn. Thế nhưng, Tunisia kịp gỡ lại một bàn để tiếp thêm động lực và bước vào hiệp 2 với tham vọng giữ lại ít nhất một điểm.

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report Hiệp một có 4 phút bù giờ
goal VÀO!!! Tunisia gỡ 1-2

Phút 43: Cú lắc đầu ngoạn mục của Omar Rekik giúp Tunisia rút ngắn tỷ số.

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report Thụy Điển đầy mạnh sức ép

Phút 39: Isak và các đồng đội tiếp tục gây áp lực mạnh để tìm thêm bàn thắng. Tunisia bất lực trong khâu cầm bóng và đang chấp nhận đá nửa sân.

goal VÀO!!! Isak đưa Thụy Điển nhân đôi cách biệt

Phút 30: Isak cầm bóng tự xử lý và dứt điểm thành bàn cho Thụy Điển. Tiền đạo thuộc biên chế Liverpool tung cú sút chìm đưa bóng găm vào góc xa.

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report Thống kê áp đảo nghiêng về Thụy Điển

Phút 21: Đại diện bóng đá Bắc Âu kiểm soát trận đấu từ sự cơ động của tuyến giữa. Hai khẩu "trọng pháo" của Thụy Điển là Gyokeres và Isak đang hoạt động năng nổ và khá hiệu quả.

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report Saad dứt điểm từ xa

Phút 18: Tiền vệ Tunisia sút từ khoảng cách hơn 20m, bóng đi căng nhưng không chính xác.

report Thế trận đặc biệt hấp dẫn

Phút 15: Bàn mở tỷ số sớm của Thụy Điển giúp tốc độ trận đấu đẩy lên cao hơn. Thụy Điển "thừa thắng xông lên", muốn ghi thêm bàn. Còn Tunisia cũng rất quyết tâm tìm bàn gỡ. Hai đội cùng tạo ra thế trận thoáng đãng và có nhiều pha tấn công đáng chú ý ở giai đoạn này.

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report KHÔNG VÀO!!! Tunisia bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn

Phút 14: Anis Ben Slimane thất bại trong pha dứt điểm đối mặt thủ môn. Nếu ghi bàn, Slimane có thể bị thổi lỗi việt vị.

report Ayari không ăn mừng

Ayari có nửa dòng máu Tunisia trong người (bố của anh là người Tunisia). Do vậy, sau khi ghi bàn, ngôi sao của Thụy Điển bình thản và không ăn mừng.

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goal VÀO!!! 1-0 cho Thụy Điển

Phút 7: Yasin Ayari dứt điểm chuẩn mực từ ngoài khu vực cấm địa mang về bàn thắng mở tỷ số cho Thụy Điển. Trước đó, Isak lao tới đối mặt thủ môn Tunisia nhưng không kịp dứt điểm. Gyokeres lao vào đá bóng hai, bị hậu vệ đối phương cản phá trước vạch vôi. Bóng tiếp tục nẩy ra vị trí "zone 14" và Ayari không bỏ lỡ cơ hội này.

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report Cơ hội đầu tiên cho Thụy Điển

Phút 5: Gyokeres cầm bóng từ cánh trái, tự xử lý để tìm khoảng trống trước khi dứt điểm. Tiền đạo Arsenal sút cực mạnh nhưng bóng đi vọt xà.

start Hiệp một bắt đầu
report Cầu thủ 2 đội khởi động
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report Sắc màu rực rỡ từ CĐV 2 đội
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report Đội hình xuất phát Tunisia
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report Đội hình xuất phát Thụy Điển
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Trận mở màn bảng F World Cup 2026 đánh dấu sự trở lại của Thụy Điển sau 8 năm vắng bóng, đối đầu với đại diện châu Phi Tunisia. Hành trình đến Mexico của hai đội mang những sắc thái hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Tunisia thi đấu thăng hoa, áp đảo vòng loại khu vực với thành tích bất bại và không để thủng lưới, thì Thụy Điển lại nhọc nhằn lách qua khe cửa hẹp nhờ hai chiến thắng kịch tính tại loạt trận play-off Nations League.

Dưới thời HLV Graham Potter, đội bóng Bắc Âu đang mang đến một lối chơi thiên về tấn công, lấy sức mạnh tuyến trên để bù đắp cho sự lỏng lẻo ở hàng thủ. Sức mạnh dứt điểm của họ phụ thuộc lớn vào bộ đôi Viktor Gyokeres và Alexander Isak, những người liên tục nổ súng trong thời gian qua. Tuy nhiên, điểm yếu cốt tử của Thụy Điển lại nằm ở hệ thống phòng ngự chắp vá, minh chứng rõ nhất là việc họ đã để thủng lưới liên tục trong 11 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường.

Ở chiều ngược lại, Tunisia bước vào giải đấu với tham vọng lịch sử là lần đầu tiên vượt qua vòng bảng sau 6 kỳ World Cup liên tiếp dừng bước sớm. Dù sở hữu thành tích vòng loại hoàn hảo, phong độ khởi động trước thềm giải đấu của "Đại bàng Carthage" lại mang đến quá nhiều nỗi lo cho người hâm mộ. Đoàn quân của HLV Sabri Lamouchi tịt ngòi hoàn toàn ở ba trận giao hữu gần nhất và vừa phải nhận thảm bại nặng nề 0-5 trước tuyển Bỉ.

Cuộc chạm trán trên sân Guadalupe sắp tới được dự báo là màn giằng co quyết liệt giữa hàng công rực lửa của Thụy Điển và hệ thống phòng ngự kiên cố của Tunisia. Đại diện châu Phi có trong tay đội hình mạnh nhất với những nhân tố chủ chốt như Hannibal Mejbri hay Ellyes Skhiri nhằm bịt kín các khoảng trống. Dù vậy, nếu tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng như giai đoạn play-off, đại diện châu Âu vẫn nắm trong tay cơ hội lớn để giành trọn ba điểm ngày ra quân.

Hương Ly
Tiểu Phùng
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