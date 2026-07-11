Trực tiếp Tây Ban Nha vs Bỉ 1-0 (H1): Không vào!!! Yamal đá phạt trực tiếp

TPO - Ở vị trí ngoài 20m trước vòng cấm, Yamal tung pha đá phạt trực tiếp kỹ thuật đưa bóng xoáy vào góc xa. Thủ môn Bỉ phải bay hết người để cản phá, cứu bàn thua trông thấy.

report KHÔNG VÀO 35': Yamal bị kéo ngã trước vòng cấm và trọng tài cho Tây Ban Nha hưởng đá phạt. Yamal chính là người sút phạt. Anh đưa bóng đi hiểm nhưng Thibaut Courtois vẫn kịp đổ người cứu thua. goal VÀO, Tây Ban Nha mở điểm 32': Xuất phát từ cánh phải, bóng được đưa vào để Porro dứt điểm chéo góc. Thibaut Courtois đã xuất sắc đẩy bóng ra nhưng bên trong, Fabian Ruiz kịp có mặt đệm bóng vào lưới trống. Tây Ban Nha dẫn 1-0. report Thibaut Courtois chơi chủ động 30': Dani Olmo có bóng và anh dứt điểm. Thibaut Courtois vẫn làm chủ tình hình. report Yamal thử vận may 21': Trong một tình huống hiếm hoi mà Bỉ mắc lỗi, Yamal đã lấy bóng trước vòng cấm rồi tung ra cú cứa lòng. Bóng đi chệch cột dọc. report Thế trận rất chặt chẽ 18': Bỉ dường như biết cách chặn các pha phối hợp của Tây Ban Nha. Bóng được Tây Ban Nha đưa xuống 2 biên nhưng khi tạt vào thì gần như vô hại. report Bóng chạm tay trong vòng cấm 13': Rõ ràng là bóng đã đập vào cánh tay một cầu thủ Bỉ ở vòng cấm. Tuy nhiên trọng tài cho trận đấu tiếp tục và cũng không coi lại VAR. report Tốc độ được duy trì ở mức vừa phải 11': Tây Ban Nha cầm bóng nhiều nhưng tốc độ lên bóng không cao khi Bỉ đang khỏa lấp những khoảng trống. Thực ra, 2 đội cũng không quá vội vàng ở quãng thời gian này. report Tây Ban Nha đang cầm bóng nhiều hơn 5': Không bất ngờ khi Tây Ban Nha đang kiểm soát trận đấu. Các pha xuống đáy biên được họ thực hiện khá thuần thục. Trong khi đó, Bỉ dĩ nhiên phải chấp nhận chơi nhún nhường. foul Trận đấu bắt đầu report Cơ hội đi tiếp của Tây Ban Nha gấp 3 Bỉ Hệ thống mô phỏng của Opta đánh giá Tây Ban Nha sở hữu cơ hội chiến thắng vượt trội. Cụ thể, tỷ lệ thắng trận trong 90 phút của Tây Ban Nha là 59,3%, trong khi con số này của Bỉ chỉ ở mức 18,3%. Có nghĩa là khả năng đi tiếp của La Roja hơn 3 lần Bỉ. Nếu tính cả khả năng giải quyết trận đấu trong hiệp phụ và luân lưu, xác suất lọt vào bán kết của họ lên tới 69,5%. report Hàng thủ vững như bàn thạch của La Roja Tây Ban Nha đang trải qua 5 trận sạch lưới. Tính cả kỳ World Cup trước, Tây Ban Nha đã thiết lập kỷ lục mới với 6 trận giữ sạch lưới liên tiếp tại giải đấu này, tương đương 10 giờ 9 phút (609 phút) thi đấu không phải nhận bàn thua. report CĐV Tây Ban Nha rất tự tin hướng đến chiến thắng report Lịch sử đối đầu nghiêng về Tây Ban Nha Lịch sử đang hoàn toàn ủng hộ Tây Ban Nha. Ở 23 lần chạm trán trong quá khứ, đội tuyển đến từ bán đảo Iberia thắng 12, hòa 6 và chỉ để thua 5 lần trước Bỉ. Đáng chú ý, Tây Ban Nha đã toàn thắng trong cả 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Chiến thắng đáng nhớ nhất của Bỉ trước đối thủ đã diễn ra từ vòng tứ kết World Cup 1986, nơi mà thế hệ vàng của Enzo Scifo đã đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1. report Đội hình thi đấu của 2 đội Tielemans bất ngờ không có tên ở danh sách chính thức của Bỉ. Trong khi đó, Lukaku tiếp tục dự bị. Bên phía Tây Ban Nha, họ đặt niềm tin vào Ruiz thay vì Pedri. report Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội Tây Ban Nha đang cho thấy sự thống trị hoàn toàn ở khu vực giữa sân. Trung bình mỗi trận, họ duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 65,4%. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente đã thực hiện tổng cộng 3.307 đường chuyền với tỷ lệ chính xác đạt 90,5%.

Đội tuyển Tây Ban Nha bước vào trận đấu này với tư cách là một trong những ứng cử viên nặng ký bậc nhất cho chức vô địch. Thầy trò HLV Luis de la Fuente đang thể hiện một phong độ hủy diệt với thành tích bất bại (thắng 4, hòa 1). Điều đáng sợ nhất của đội bóng xứ đấu bò không chỉ nằm ở khả năng kiểm soát bóng trung bình lên tới 65,4% mỗi trận, mà còn ở hàng phòng ngự "thép".

Tây Ban Nha đã ghi 9 bàn và chưa để lọt lưới bất kỳ bàn nào từ đầu giải. Thủ thành Unai Simon vừa thiết lập kỷ lục mới tại đấu trường World Cup với 6 trận giữ sạch lưới liên tiếp, duy trì mạch 609 phút không phải nhận bàn thua (tính cả kỳ World Cup 2022). Ở tuyến trên, tiền vệ Rodri vẫn là "trái tim" trong cách vận hành lối chơi, trong khi chân sút Mikel Oyarzabal đang có phong độ rực sáng với 4 pha lập công.

Trái ngược với sự kín kẽ của Tây Ban Nha, đội tuyển Bỉ đang mang đến một lối chơi cởi mở và bùng nổ dưới sự dẫn dắt của HLV Rudi Garcia. "Quỷ đỏ" đã tiến vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất bằng chiến thắng vang dội 4-1 trước đội chủ nhà Mỹ ở vòng 16 đội, qua đó kéo dài chuỗi trận bất bại của họ lên con số 18. Khả năng tấn công của Bỉ cực kỳ đáng gờm khi họ đã xé lưới đối phương tới 13 lần chỉ sau 5 trận.

Bỉ sở hữu hàng công mạnh thứ 2 giải đấu

Họ hơn Tây Ban Nha tới 4 bàn và chỉ kém Pháp về khả năng công phá ở VCK lần này. Tiền đạo Romelu Lukaku chứng minh được đẳng cấp sát thủ với 3 bàn thắng, trong khi Leandro Trossard thể hiện nhãn quan nhạy bén với 15 cơ hội tạo ra cho đồng đội kể từ đầu giải. Tuy nhiên, điểm yếu của Bỉ nằm ở hệ thống phòng ngự đã để lọt lưới 5 bàn; đây có thể trở thành "tử huyệt" khi họ phải đối đầu với hàng công pressing liên tục của Tây Ban Nha.

Trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ là màn đọ sức chiến thuật vô cùng nghẹt thở. Tây Ban Nha chắc chắn sẽ chủ động đẩy cao đội hình, cầm bóng và bóp nghẹt không gian ngay từ phần sân đối phương nhằm ngăn chặn các đợt phản công từ trong trứng nước. Ngược lại, Bỉ nhiều khả năng sẽ chấp nhận nhường thế trận, lùi sâu đội hình và chờ đợi cơ hội trừng phạt những khoảng trống hiếm hoi từ sự nôn nóng của đối phương.

Dù "Quỷ đỏ" đang sở hữu những mũi nhọn xuất sắc, nhưng sự bản lĩnh, lỳ lợm và tính kỷ luật tuyệt đối của hệ thống phòng ngự Tây Ban Nha có thể sẽ là chìa khóa để "La Roja" giải quyết trận đấu và giành tấm vé vào bán kết.