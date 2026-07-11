Trực tiếp Tây Ban Nha vs Bỉ (02h00 ngày 11/7): Hai trường phái đối lập

TPO - Đây được xem là một cuộc so tài đỉnh cao giữa hai trường phái bóng đá đối lập: lối chơi kiểm soát bóng áp đặt của "La Roja" và khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng, đầy tính đột biến của "Quỷ đỏ".

Đội tuyển Tây Ban Nha bước vào trận đấu này với tư cách là một trong những ứng cử viên nặng ký bậc nhất cho chức vô địch. Thầy trò HLV Luis de la Fuente đang thể hiện một phong độ hủy diệt với thành tích bất bại (thắng 4, hòa 1). Điều đáng sợ nhất của đội bóng xứ đấu bò không chỉ nằm ở khả năng kiểm soát bóng trung bình lên tới 65,4% mỗi trận, mà còn ở hàng phòng ngự "thép".

Tây Ban Nha đã ghi 9 bàn và chưa để lọt lưới bất kỳ bàn nào từ đầu giải. Thủ thành Unai Simon vừa thiết lập kỷ lục mới tại đấu trường World Cup với 6 trận giữ sạch lưới liên tiếp, duy trì mạch 609 phút không phải nhận bàn thua (tính cả kỳ World Cup 2022). Ở tuyến trên, tiền vệ Rodri vẫn là "trái tim" trong cách vận hành lối chơi, trong khi chân sút Mikel Oyarzabal đang có phong độ rực sáng với 4 pha lập công.

Trái ngược với sự kín kẽ của Tây Ban Nha, đội tuyển Bỉ đang mang đến một lối chơi cởi mở và bùng nổ dưới sự dẫn dắt của HLV Rudi Garcia. "Quỷ đỏ" đã tiến vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất bằng chiến thắng vang dội 4-1 trước đội chủ nhà Mỹ ở vòng 16 đội, qua đó kéo dài chuỗi trận bất bại của họ lên con số 18. Khả năng tấn công của Bỉ cực kỳ đáng gờm khi họ đã xé lưới đối phương tới 13 lần chỉ sau 5 trận.

Bỉ sở hữu hàng công mạnh thứ 2 giải đấu

Họ hơn Tây Ban Nha tới 4 bàn và chỉ kém Pháp về khả năng công phá ở VCK lần này. Tiền đạo Romelu Lukaku chứng minh được đẳng cấp sát thủ với 3 bàn thắng, trong khi Leandro Trossard thể hiện nhãn quan nhạy bén với 15 cơ hội tạo ra cho đồng đội kể từ đầu giải. Tuy nhiên, điểm yếu của Bỉ nằm ở hệ thống phòng ngự đã để lọt lưới 5 bàn; đây có thể trở thành "tử huyệt" khi họ phải đối đầu với hàng công pressing liên tục của Tây Ban Nha.

Trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ là màn đọ sức chiến thuật vô cùng nghẹt thở. Tây Ban Nha chắc chắn sẽ chủ động đẩy cao đội hình, cầm bóng và bóp nghẹt không gian ngay từ phần sân đối phương nhằm ngăn chặn các đợt phản công từ trong trứng nước. Ngược lại, Bỉ nhiều khả năng sẽ chấp nhận nhường thế trận, lùi sâu đội hình và chờ đợi cơ hội trừng phạt những khoảng trống hiếm hoi từ sự nôn nóng của đối phương.

Dù "Quỷ đỏ" đang sở hữu những mũi nhọn xuất sắc, nhưng sự bản lĩnh, lỳ lợm và tính kỷ luật tuyệt đối của hệ thống phòng ngự Tây Ban Nha có thể sẽ là chìa khóa để "La Roja" giải quyết trận đấu và giành tấm vé vào bán kết.