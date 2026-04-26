Trực tiếp SHB Đà Nẵng vs Thể Công Viettel 2-3 (H2): Viết Tú đưa đội khách vượt lên

TPO - Viết Tú băng lên từ tuyến 2 và ghi bàn đưa Thể Công Viettel vượt lên dẫn trước.

report Đà Nẵng suýt gỡ hòa 76': Đình Duy đi bóng rất nỗ lực và tạt vào nguy hiểm. Tiếc rằng trong pha băng vào, cả Henen lẫn Phi Hoàng đều không có pha chạm bóng chuẩn xác để ghi bàn thứ 3 cho đội nhà. goal VÀO, 3-2 cho Thể Công Viettel 74': Sau pha bỏ lỡ, Viết Tú cuối cùng cũng ghi bàn. Anh đá nối sau pha thả bóng rất nhạy cảm của đồng đội. Thủ môn Văn Toản lao ra nhanh nhưng không thể khép góc. report Lại thêm một cơ hội nữa bị Thể Công Viettel bỏ lỡ 71': Viết Tú có pha đi bóng rất chất lượng. Anh đã làm rất tốt nhưng ở khâu cuối tiền vệ này lại hỏng ăn. Thay vì chuyền cho Lucao, Viết Tú lại tự mình dứt điểm và đưa bóng đi không hiểm. report Vẫn là Viettel bỏ lỡ cơ hội 68': Colonna bật cao đánh đầu vào góc xa, nhưng cú dứt điểm thiếu một chút chính xác. Đây đã là cú dứt điểm thứ 6 của Viettel trong hiệp 2 nhưng vẫn chưa thành công. yellow Trận đấu nóng dần 65': Các pha bóng tranh cãi và phạm lỗi quyết liệt xuất hiện ngày một nhiều. 2 bên cho thấy họ không hề khoan nhượng. Quế Ngọc Hải vừa bị phạt thẻ vàng sau xấu chơi với Wesley Nata. report Không vào, Nhật Nam suýt lập siêu phẩm ​ 59': Từ chấm phạt góc, bóng bật ra đúng rìa vòng cấm cho Nhật Nam. Tiền vệ của Viettel quăng chân bắt volley đầy cảm giác nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc. report Thêm một cơ hội bị bỏ lỡ 57': Từ chấm suýt phạt hàng rào ngoài vòng cấm, Văn Khang đưa bóng đi rất khó chịu nhưng thủ môn chủ nhà vẫn cứu thua thành công. report Tiếc quá, Viettel bỏ lỡ cơ hội 55': Văn Khang đá phạt đưa bóng vào vòng cấm và Nata mớm bóng rất thuận lợi. Nhưng đồng đội của anh phía dưới lại chạm bóng thiếu nhạy cảm, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. report Không vào, Lucao suýt lập hat-trick 52': Lại một pha tấn công nguy hiểm nữa của Viettel. Lucao băng cắt đánh đầu nguy hiểm. Tiếc rằng bóng đi ra ngoài. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết giờ, hiệp đấu bùng nổ tại Hòa Xuân 2 đội đã chơi ăn miếng trả miếng, ghi liên tiếp những bàn thắng trong thế trận đôi công đầy cống hiến. Tỷ số là 2-2 và kịch hay vẫn còn ở phía trước. goal VÀO, quá sốc tại Hòa Xuân 45': Tưởng như sẽ chấp nhận tạm rời sân với kết quả 1-2 thì SHB Đà Nẵng đã gỡ hòa 2-2. Sau tình huống thiếu chủ động từ phía thủ môn Viettel, Makaric có pha dứt điểm gọn gàng, rót bóng qua đầu Văn Việt đưa bóng vào lưới. Tỷ số là 2-2. substitution SHB Đà Nẵng phải thay người sớm 39': Chứng kiến thế trận ngày càng lép vế của đội nhà, HLV Đức Tuấn đã thay người từ sớm. David Henen vào sân để tăng cường khả năng cầm bóng và triển khai tấn công. goal VÀO, Viettel ngược dòng chóng vánh 32': Không phải đợi quá lâu, Viettel đã ngược dòng ngay trong hiệp 1, chính xác là phút 32. Từ đường tạt bên cánh trái, Lucao đè mặt hàng thủ SHB Đà Nẵng và đệm lòng không thể cản phá. Tỷ số là 2-1 cho CLB Viettel. report 2 đội cống hiến thế trận rất mở 28': Viettel đang làm chủ cuộc chơi nhưng SHB Đà Nẵng vẫn rất sẵn sàng với các pha chuyển trạng thái cực nhanh. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao. goal VÀO, Viettel gỡ hòa 22': Pha dàn xếp đá phạt rất quái. Nata đánh lừa hàng rào SHB Đà Nẵng với cú chích bóng để Lucao dứt điểm chìm nguy hiểm, Văn Toản bất lực nhìn lưới rung lên và tỷ số là 1-1. report Không vào, quá tiếc cho Viettel 17': Từ chấm phạt góc, Văn Khang tạt bóng vừa tầm để Wesley Nata đánh đầu cận thành. Tiếc cho Viettel khi bóng chệch cột trong gang tấc dù thủ môn SHB Đà Nẵng đã chôn chân. report SHB Đà Nẵng đang lùi đội hình xuống phòng ngự 11': Sau những phút đầu đẩy cao nhịp độ và ghi bàn, SHB Đà Nẵng đang bắt đầu chơi chậm lại. Họ chọn cách phòng ngự, chờ đợi cơ hội phản công. report Viettel liên tục hãm thành 7': Thủ môn Văn Toản vừa phải bay người cản liên tiếp những pha hãm thành từ Viettel. Đội khách đang tăng cường sức ép lên hàng thủ SHB Đà Nẵng. report Viettel đáp lễ 5': Lucao làm tường đưa bóng tới Văn Khang. Nhưng cầu thủ này đánh đầu không nguy hiểm. goal VÀO, cú sốc tại Hòa Xuân 1': Ngay giây thứ 30, bàn thắng đã đến. SHB Đà Nẵng bất ngờ trừng phạt hàng thủ Viettel. Văn Long đi bóng xuống đáy biên rồi Lopez kết thúc gọn gàng tung lưới Văn Việt. foul Trận đấu bắt đầu report Các cầu thủ SHB Đà Nẵng khởi động, quyết tâm giành điểm trước Viettel report Các cầu thủ Viettel đang chuẩn bị cho trận đấu report Đội hình ra sân của 2 đội

Ở mùa giải LPBank V.League 2025/26, tương quan giữa Đà Nẵng và Thể Công Viettel đang thể hiện sự chênh lệch rất rõ trên bảng xếp hạng. Sau 19 trận, Viettel đứng thứ 2 với 41 điểm, đạt thành tích 12 thắng, 5 hòa, 2 thua, hiệu số +13.

Đây là vị trí cho thấy đội bóng áo lính đang thuộc nhóm đua vô địch, có phong độ ổn định và khả năng tích lũy điểm rất tốt. Ngược lại, Đà Nẵng đang xếp cuối bảng với 12 điểm, chỉ có 2 chiến thắng, 6 trận hòa và 11 thất bại, hiệu số -13. Khoảng cách 29 điểm giữa hai đội phản ánh sự đối lập gần như hoàn toàn về phong độ, chất lượng đội hình và mục tiêu mùa giải.

Viettel hiện có ưu thế lớn về sự ổn định. Họ không chỉ đứng trong nhóm đầu mà còn duy trì chuỗi kết quả tích cực ở 5 trận gần nhất. Lối chơi của Viettel cho thấy sự chắc chắn, thực dụng và hiệu quả, đặc biệt trong các trận cần điểm để bám đuổi ngôi đầu.

Viettel sẽ thắng để đeo bám CAHN

Với vị trí thứ 2, mỗi trận đấu của Viettel đều mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua vô địch, vì vậy họ có động lực rất lớn để giành trọn 3 điểm trước những đối thủ ở nhóm cuối.

Trong khi đó, Đà Nẵng đang chịu áp lực nặng nề ở cuộc đua trụ hạng. Việc đứng thứ 14 khiến đội bóng sông Hàn không còn nhiều lựa chọn ngoài việc phải chắt chiu điểm số ở từng vòng đấu. Phong độ gần đây của Đà Nẵng khá đáng lo khi họ liên tục mất điểm và hàng thủ chưa tạo được sự an tâm.

Dù có lợi thế sân nhà trong những trận đấu nhất định, Đà Nẵng vẫn bị đánh giá thấp hơn rõ rệt nếu so với Viettel ở thời điểm hiện tại. Không loại trừ hôm nay sẽ chứng kiến thêm một thất bại của đội bóng sông Hàn.