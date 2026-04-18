Trực tiếp Ninh Bình FC vs PVF-CAND (H2: 3-0): Quá khó cho khách

TPO - Ninh Bình FC vừa nâng tỷ số lên 3-0. Văn Thuận là tác giả bàn thắng với cú đệm lòng dễ dàng vào gôn trống. Đội chủ nhà đang thi đấu tưng bừng trong ngày ra mắt HLV Bae Ji-won.

report PVF-CAND vẫn rất kém duyên 73': Mohamed Eid di chuyển thông minh, nhận đường chuyền của đồng đội. Nhưng thay vì chạm nhẹ để đưa bóng vào lưới thì cầu thủ người Palestine không có bất kỳ pha tiếp xúc bóng nào. PVF-CAND vẫn rất yếu ớt ở khâu tấn công. report Thế trận nhàn nhã của Ninh Bình 66': Sau khi ghi bàn thứ 3, chủ nhà giảm hẳn tốc độ lên bóng. Họ chơi ung dung, trong khi đó PVF-CAND chỉ biết loay hoay ở giữa sân. goal VÀO, Văn Thuận lại ghi bàn 60': Ngay ở pha chạm bóng đầu tiên sau khi vào sân, Fred Friday đã tạo nên khác biệt. Anh đi bóng xuống đáy biên trái rồi căng vào như đặt để Văn Thuận đưa bóng vào lưới trống. report Bóng đập cột dọc của Văn Lâm 58': Thái Bá Đạt băng xuống bên cánh phải, trong tư thế dứt điểm tương tự như Gia Hưng ở tình huống Ninh Bình mở điểm. Nhưng bóng lại đi trúng cột dọc. PVF-CAND đã không hay lại kém may. report PVF-CAND đang nỗ lực tấn công 56': Đội chủ nhà đang chơi chậm và đó là cơ hội để các vị khách tăng tốc, chiếm lĩnh không gian và nuôi hy vọng ghi bàn. Tuy nhiên, chất lượng các pha phối hợp của PVF-CAND chưa tốt. report Không vào, vẫn là Quốc Việt dứt điểm 53': Từ cự ly hơn 20 mét, Quốc Việt thực hiện cú đá phạt hàng rào khá hiểm. Tiếc cho anh khi bóng bay sát sạt cột dọc. report Quốc Việt độc diễn 46': Tiền đạo của U23 Việt Nam đi bóng cắt từ cánh trái vào trung lộ. Anh vượt qua 2 cái bóng áo vàng rồi tung ra cú đá căng. Tiếc rằng bóng bay vọt xà. Có cảm giác hàng thủ PVF-CAND theo người không rát. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 45': Một hiệp đấu nhàn hạ của Ninh Bình. Họ không cần tấn công quá nhiều nhưng mỗi pha lên bóng đều sắc sảo và tạo ra khác biệt. report Bóng đi trúng cột dọc 43': Cơ hội nữa đến với chủ nhà. Thanh Thịnh băng lên và tung cú sút. Không may cho anh khi bóng đập trúng cột dọc. goal 2-0 cho Ninh Bình 38': Từ một pha phản công chất lượng, Tiến Anh xộc thẳng vào vòng cấm rồi chuyền sang bên trái cho Thành Trung. Tiền vệ Việt kiều này xử lý bình tĩnh trước khi đưa bóng vào góc xa nhân đôi cách biệt. goal VÀO, Gia Hưng ghi bàn 35': Gia Hưng có pha đi bóng và dứt điểm dũng mãnh từ rìa vòng cấm. Bóng đi theo quỹ đạo rất khó khiến thủ môn PVF-CAND bất lực. report Không được 29': Tiến Anh có cơ hội, anh định băng lên dứt điểm. Tuy nhiên, cầu thủ chủ nhà lại bị hậu vệ bên phía PVF-CAND truy cản kịp thời. report PVF-CAND có cơ hội vàng 22': Từ pha phòng ngự thiếu tập trung của Quang Nho, Mpanda cướp bóng và băng xuống đối mặt Văn Lâm. Tuy nhiên cầu thủ đội khách dứt điểm quá hiền, ném đi cơ hội tốt nhất từ đầu trận. report Quốc Việt bị đồng đội ở U23 Việt Nam từ chối 14': Ninh Bình tiếp tục hãm thành. Lần này, Quốc Việt là người kết thúc nhưng Lý Đức - đồng đội ở U23 Việt Nam - đã từ chối. report Không vào, cơ hội tốt thuộc về Ninh Bình 12': Trương Tiến Anh rất tốt, nhưng Gia Hưng lại đánh đầu không trúng đích. Đây là cơ hội đáng chú ý nhất từ đầu trận. report Ninh Bình nỗ lực dồn ép đối thủ 6': Với ưu thế chủ nhà, Ninh Bình đang dâng cao đội hình để tạo nên các tình huống tấn công. Tuy nhiên các vị khách đang giữ cử ly đội hình tốt. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình xuất phát của 2 đội

Mùa giải LPBank V.League 1 của Ninh Bình FC đang diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc. Dù chỉ là tân binh, đội bóng này được đầu tư mạnh tay và từng tạo nên hình ảnh rất đáng gờm trong giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên, quãng thời gian chững lại sau đó khiến ban huấn luyện có sự thay đổi, khi Gerard Albadalejo rời ghế chỉ đạo, ông Vũ Tiến Thành tạm thời tiếp quản.

Mới nhất, ông Bae Ji-won đã chính thức được bổ nhiệm. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, chiến lược gia người Hàn Quốc đã thể hiện quyết tâm lớn, hướng tới mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch cùng các học trò ở Ninh Bình FC.

Điều tích cực với đội chủ nhà là họ đang dần lấy lại sự ổn định. Ninh Bình FC thắng cả 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc tiếp đón PVF-CAND. Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh phía trên vẫn liên tục tích lũy điểm số, đội bóng này càng có thêm lý do để hướng tới một chiến thắng nhằm củng cố vị thế.

Bên kia chiến tuyến, PVF-CAND bước vào trận đấu với tinh thần không hề dễ bị xem thường. Trận hòa 1-1 trước đội đầu bảng CLB CAHN ở vòng gần nhất giúp họ tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng và có thêm niềm tin cho cuộc đua trụ hạng. Dù vậy, thử thách lần này rõ ràng lớn hơn rất nhiều. PVF-CAND đã toàn thua Ninh Bình FC trong 4 lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường. Khi đặt cạnh chất lượng nhân sự và chiều sâu đội hình, đội khách vẫn bị đánh giá thấp hơn.

Nếu chơi đúng sức và tận dụng tốt ưu thế sân nhà, Ninh Bình FC có nhiều cơ hội khởi đầu thuận lợi dưới thời ông Bae Ji-won. Một chiến thắng không chỉ giúp đội bóng này nối dài chuỗi phong độ tích cực, mà còn là lời khẳng định rằng họ vẫn sẵn sàng bứt lên trong chặng còn lại của mùa giải.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

