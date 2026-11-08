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Trực tiếp MU vs Aston Villa 1-2 (H1): Không vào!!! Amad Diallo lỡ cơ hội

Trọng Đạt
Vĩnh Xuân

TPO - Bóng đi chệch khung thành Aston Villa trong gang tấc sau pha dứt điểm kỹ thuật của Amad Diallo. MU vẫn đang đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Chi tiết
report Aston Villa lấy lại thế trận

34': Sau khoảng thời gian tấn công dồn dập. Manchester United chủ động chơi chậm lại để giữ nhịp độ, điều chỉnh lại thế trận. Aston Villa lấy lại thế trận, thực hiện các pha bóng tấn công.

corner Amad Diallo dứt điểm trong vòng cấm

29': Manchester Unted phối hợp bên cánh trái, bóng được đưa vào vòng cấm cho Amad Diallo. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà dứt điểm bằng chân không thuận. Bóng đập chân hậu vệ Aston Villa đi ra ngoài khung thành trong gang tấc.

mu-5849.jpg
corner Không vàooooo!

26': Bóng được chuyền ngược trở lại tuyến hai cho Bruno. Tiền vệ đội trưởng tung cú sút đập chân hậu vệ Aston Villa. Bóng chạm cột dọc đi hết đường biên ngang. Phạt góc cho Manchester United.

report Cunha dứt điểm

24': Matheus Cunha có bóng bên hành lang cánh phải. Anh sử dụng động tác giả trước khi tung ra pha cứa lòng vào góc xa khung thành đối phương. Tuy nhiên, thủ thành Suzuki đã bay người đẹp mắt cản phá cú sút.

mu.jpg
report Thế trận cởi mở

19': Thế trận cởi mở khi cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Liên tiếp các tình huống lên bóng của cả hai bên. MU là đội chủ động kiểm soát được nhiều bóng hơn.

mu-aston.jpg
goal Vàooooo!

16': Bruno Fernandes chiến thắng thủ thành Suzuki trên chấm 11m. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Manchester United.

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foul Cunha đem về phạt đền

13': Ở một tình huống lên bóng, Cunha bứt tốc mạnh mẽ buộc Kamara phải phạm lỗi trong vòng cấm. Manchester United được hưởng quả phạt đền.

report Manchester United lấy lại thế trận

8': Sau những phút đầu bị choáng ngợp trước các pha bóng phủ đầu. Manchester United đã dần lấy lại được thế trận, triển khai các tình huống lên bóng.

goal Vàooooo!

4': Aston Villa được hưởng quả phạt trực tiếp bên cánh trái. Bóng được đưa vào vóng cấm, Alysson dứt điểm bóng hai bên ngoài vóng cấm. Bóng bật ra, Nicolas Jackson nhanh chân dứt điểm tung lưới Manchester United. Tỷ số là 2-0 cho Aston Villa ở ngay phút thứ 4 của trận đấu.

aston-4972.jpg
goal Vàooooo!

1': Ở lần lên bóng đầu tiên, McGiin chuyền bóng thuận lợi sang bên cánh phải cho Alysson. Tiền vệ trẻ sinh năm 2006 đệm lòng quyết đoán, bóng đi xuyên qua hai chân thủ thành Lemanns bay vào lưới.

aston-2941.jpg
foul Trận đấu bắt đầu

1': Hiệp một trận đấu bắt đầu, đội khách Aston Villa giao bóng trước.

report Cầu thủ hai đội khởi động
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aston-2247.jpg
report Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Cổ động viên hai đội đến sân.

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tatic Đội hình xuất phát Manchester United - Aston Villa

Đội chủ sân Old Trafford ra sân trong trận đấu gặp Aston Villa không có quá nhiều thay đổi so với chiến thắng tại UEFA Champions League. Hai sự thay đổi của HLV Michael Carrick đến ở vị trí tiền vệ và hậu vệ cánh phải. Tielemans trở lại đội hình chính đá cặp cùng Mainoo.

Tiền vệ người Pháp đá thay vị trí của Baleba. Tân binh mới chuyển đến từ Brighton gặp chấn thương trong trận đấu hồi giữa tuần. Vị trí bên hành lang cánh phải sẽ được đảm nhận bởi Mazraoui. Yoro sẽ được điều chuyển đá trung vệ cùng Harry Maguire.

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Bên kia chiến tuyến, HLV Unai Emery cũng thực hiện sự thay đổi bất dĩ bên cánh phải do Matty Cash gặp chấn thương. Người thay thế cho anh là Harwood-Bellis.

Hai sự thay đổi còn lại của ông thầy người Tây Ban Nha là sự trở lại đội hình chính của Leon Goretzka và tiền vệ trẻ sinh năm 2006 Alyson Santos.

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MU khởi đầu mùa giải kém kỳ vọng sau khi đứng thứ ba ở mùa trước, khiến sức ép dành cho HLV Michael Carrick ngày càng lớn. Chiến thắng ngược Roma 3-2 tại Champions League hôm thứ Ba giúp nhà cầm quân người Anh tạm thời giảm áp lực.

Bị dẫn trước hai bàn, Quỷ đỏ rút ngắn cách biệt nhờ quả phạt đền của đội trưởng Bruno Fernandes. Matheus Cunha sau đó tận dụng sai lầm nghiêm trọng của Leonardo Balerdi để gỡ hòa, trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng chỉ ba phút sau đó.

Kết quả này chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường của MU, trong đó có 6 thất bại. Trước trận đấu này, đội bóng của HLV Carrick đứng thứ 18 với 7 điểm sau 9 vòng, chỉ xếp trên Crystal Palace nhờ hiệu số bàn thắng bại và hơn đội cuối bảng Sunderland hai điểm.

Nếu giành chiến thắng, MU sẽ có trận thắng đầu tiên tại Premier League kể từ tháng 8 và bước vào kỳ nghỉ quốc tế với bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Ngược lại, một thất bại có thể đẩy Quỷ đỏ xuống vị trí cuối bảng, đồng thời làm tăng sức ép lên HLV Carrick.

Aston Villa cũng không có phong độ tốt nhất khi trải qua ba trận liên tiếp không thắng. Dù vậy, tình hình ở đội khách vẫn tích cực hơn nhiều so với đối thủ khi HLV Unai Emery đang tiến gần đến một bản hợp đồng mới, dù ông được cho là nằm trong nhóm ứng viên MU cân nhắc để thay Carrick.

“Tôi đã có cuộc gặp rất tốt và tích cực với ông Nassef Sawiris. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi vào tuần tới, cố gắng đưa những điều đã bàn bạc vào một thỏa thuận”, HLV Emery nói trong buổi họp báo hôm thứ Sáu.

Villa từng có chuỗi bảy trận bất bại từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10, trong đó giành sáu chiến thắng, gồm trận thắng Manchester City 2-1. Tuy nhiên, đội bóng bắt đầu chững lại sau thất bại 0-3 trước Bournemouth ở Cúp Liên đoàn Anh. Họ tiếp tục hòa Fulham 1-1 tại Premier League, trước khi thua Barcelona 0-3 ở Champions League hôm thứ Ba, trận đầu tiên Villa mất điểm tại đấu trường này mùa giải năm nay.

Sau 9 vòng đấu, Villa đứng thứ 12 với 12 điểm, kém Everton ở vị trí thứ năm 4 điểm. Khoảng cách giữa đội bóng của HLV Emery với các CLB xếp từ thứ 13 đến thứ 17 cũng không lớn, khiến cuộc đua cải thiện thứ hạng vẫn rất sít sao.

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#MU vs Aston Villa #trực tiếp MU #Michael Carrick #Unai Emery #Premier League #lịch thi đấu MU #Aston Villa

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