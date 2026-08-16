Trực tiếp Malaysia vs Việt Nam 0-0 (H1): CĐV Việt Nam đến sân Kuala Lumpur

TPO - Malaysia gặp vô số bất lợi ở trận bán kết ASEAN Cup 2026, do đó thầy trò HLV Kim Sang-sik phải tận dụng ưu thế để giành kết quả có lợi.

photo CĐV Việt Nam tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim tại sân Kuala Lumpur Ảnh: M.D. report Malaysia đối diện nhiều khó khăn trước trận bán kết lượt đi Malaysia khủng hoảng đội hình, còn gì để đấu Việt Nam? report Tuyển Malaysia lại đón nhận thêm 2 'thương binh', tan hoang lực lượng trước Việt Nam Trong một diễn biến mới nhất khiến người hâm mộ Malaysia không khỏi âu lo, HLV Tan Cheng Hoe chính thức xác nhận thêm 2 trụ cột là Aliff Haiqal Lau và Fazrul Amir Zaman sẽ buộc phải ngồi ngoài. Fazrul Amir dính chấn thương trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Philippines. Cầu thủ chạy cánh đầy triển vọng thuộc biên chế Kuala Lumpur City FC này chỉ có thể thi đấu vỏn vẹn 11 phút ngắn ngủi trước khi nhường chỗ lại cho Haqimi Azim Rosli. Bên cạnh đó, Aliff Haiqal Lau cũng hoàn toàn biến mất trong các buổi tập chiến thuật của đội tuyển quốc gia suốt những ngày vừa qua do chưa đảm bảo thể lực. Azim là hậu vệ cánh hàng đầu trong khi Aliff Haiqal Lau là tiền vệ quan trọng của Bầy hổ. Việc mất đi hai nhân tố chủ chốt này đồng nghĩa với việc Malaysia thiếu tới 6 lựa chọn trong đội hình cho trận gặp Việt Nam. Trước đó, họ đã vắng Endrick dos Santos, Jimmy Raymond và Engku Nur Shakir Engku Yacob do chấn thương.

Bước vào trận đấu, chủ nhà Malaysia đối mặt cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. HLV Tan Cheng Hoe mất một nửa đội hình chính và chỉ còn 16 cầu thủ sung sức. Tuyến giữa của "Hổ Malay" gãy vụn khi vắng hàng loạt trụ cột như Kuzain hay Aliff Haiqal.

Thêm vào đó, việc không được thi đấu tại "chảo lửa" Bukit Jalil cũng làm suy giảm đáng kể sức mạnh tinh thần của họ. Tuy nhiên, trong thế không còn gì để mất, đội chủ nhà sẽ chơi với tâm thế tự tin. Hàng thủ Việt Nam vẫn cần đặc biệt dè chừng tiền đạo Paulo Josue, chân sút đã ghi 3 bàn từ đầu giải cho "Hổ Malay".

Trái ngược với sự chắp vá của Malaysia, tuyển Việt Nam hành quân đến sân khách với đội hình mạnh nhất. Nhờ chiến lược xoay tua đội hình khéo léo ở vòng bảng, các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik đang sở hữu nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn. Chiều sâu đội hình lý tưởng với những mũi nhọn tấn công sắc bén như Xuân Son, Hoàng Hên hay Đình Bắc giúp tuyển Việt Nam dễ dàng biến hóa đấu pháp, khiến đối thủ không thể bắt bài.

Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn ủng hộ những "Chiến binh sao vàng". Hơn 10 năm qua, Việt Nam luôn là "khắc tinh" của Malaysia trên mọi đấu trường. Ở lần chạm trán gần nhất tại vòng loại Asian Cup, chúng ta đã dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1.

Năm nay, ban tổ chức không áp dụng luật bàn thắng sân khách cho vòng bán kết. Do đó, mục tiêu duy nhất của tuyển Việt Nam là thi đấu thật tập trung, tận dụng triệt để điểm yếu của đối thủ để giành chiến thắng ngay trên sân Kuala Lumpur. Một kết quả thuận lợi ở lượt đi sẽ tạo bước đệm hoàn hảo trước khi hai đội tái đấu tại chảo lửa Mỹ Đình.