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Trực tiếp Liverpool vs Arsenal 0-1 (Hết H1): Không vào!!! Xà ngang cứu thua Arsenal

Trọng Đạt
Vĩnh Xuân

TPO - Bóng chạm xà ngang khung thành Arsenal bật ra sau pha đá phạt trực tiếp của Szoboszlai.

report MacAllister bỏ lỡ khó tin

43': Liverpool tiếp tục phung phí. Kerkez tạt bóng rất chuẩn từ cánh trái. MacAllister băng vào như tên bắn, trong tư thế không ai kèm và góc dứt điểm chính diện. Nhưng anh lại đánh đầu vọt xà.

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report Không vàooo

39': Wirtz tung ra cú sút phạt cực kỳ kỹ thuật. Anh lái trái bóng vòng qua tay thủ môn Raya rồi cuộn xuống. Nhưng siêu phẩm đã bị xà ngang khung thành Arsenal từ chối.

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report Quá lộn xộn

36': Một loạt pha phối hợp giữa Isak, Barcola và MacAllister. Cuối cùng, Isak giải quyết tình huống bằng một pha xoay người sút bóng mạnh, đưa bóng đi ra ngoài. Liverpool đang bế tắc trước hàng thủ số đông của Arsenal.

var Không có penalty cho Liverpool

30': Trọng tài tham khảo VAR để xem lại pha tranh chấp giữa Gakpo và hậu vệ Arsenal. Gakpo đã ngã xuống do bị kéo nhưng lực tác động có lẽ chưa đủ. Vì vậy, trọng tài không thổi penalty.

report Không vào, quá tiếc cho Liverpool

26': Van Dijk băng vào mạnh mẽ, đánh đầu chuyền bóng cho đồng đội. Rất may cho hàng thủ Arsenal là Konsa đã can thiệp mạnh mẽ giải nguy cho đội nhà.

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report Liverpool ép sân

20': Liverpool dĩ nhiên không chấp nhận trắng tay. Họ nhanh chóng ép Arsenal với hàng loạt pha đi bóng từ Barcola và Isak. Tuy nhiên, hàng tiền vệ Liverpool chưa làm tốt nhiệm vụ cung cấp bóng cho 2 mũi nhọn này.

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goal VÀO, Arsenal bất ngờ ghi bàn

16': Trong tình huống dứt điểm đầu tiên, Arsenal đã mở điểm. Bruno mở đường bóng thuận lợi ra cánh phải cho Declan Rice. Sau đó là một cú căng ngang như đặt cho Kai Havertz đệm lòng cận thành ghi bàn.

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report Arsenal đang chơi quyết liệt

13': Đội khách hiểu áp lực dành cho mình. Vậy nên họ đang triển khai thế trận chắc chắn, chơi pressing rát để cản bước đội chủ nhà.

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report Không được!

8': Bruno Guimaeres chuyền lỗi để Liverpool phản công. Barcola băng xuống đầy tốc độ, đón đường chọc khe của đồng đội. Tiếc rằng thủ môn David Raya đã băng ra chặn bóng.

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report Liverpool đang cầm bóng nhiều

5': Liverpool đang muốn tận dụng lợi thế sân nhà để dồn ép đối thủ. Họ cầm bóng triệt để, lên bóng liên tục với những đường bóng qua chân Gakpo và Barcola.

foul Trận đấu bắt đầu
report Đội hình ra sân của 2 đội

Liverpool bất ngờ để Szoboszlai dự bị. Họ đặt niềm tin vào tài năng trẻ Nyoni. Trong khi đó các vị trí khác của Liverpool không chứng kiến nhiều thay đổi.

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report Thành tích đối đầu tổng thể nghiêng về Liverpool

Xuyên suốt lịch sử các giải đấu chính thức, hai đội đã chạm trán gần 250 trận. Liverpool đang nắm ưu thế nhỉnh hơn với 95 chiến thắng, Arsenal có 82 chiến thắng và 70 trận kết thúc với tỷ số hòa.

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report "Pháo đài" Anfield trước Arsenal

Tại giải Ngoại hạng Anh, Anfield từng là nơi đi dễ khó về kéo dài suốt hơn một thập kỷ đối với Pháo thủ: kể từ sau chiến thắng 2-0 vào tháng 9/2012 của Mikel Arteta và các đồng đội thời còn thi đấu, Arsenal đã trải qua chuỗi hơn 11 năm không biết mùi chiến thắng tại sân nhà của Liverpool ở Premier League.

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report Cơn mưa bàn thắng và kỷ lục Hat-trick

Đây là một trong những cặp đấu cống hiến bậc nhất bóng đá Anh và giữ kỷ lục về số cú hat-trick tại kỷ nguyên Premier League (6 lần). Các cú hat-trick đến từ Robbie Fowler (2 lần, trong đó có cú 3 bàn siêu tốc trong 4 phút 33 giây năm 1994), Thierry Henry, Peter Crouch, Andrey Arshavin (cú poker 4 bàn nổi tiếng năm 2009) và Roberto Firmino.

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report Cặp đấu có nhiều bàn thắng muộn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh
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  • Tính riêng tại kỷ nguyên Premier League, cặp đấu Arsenal vs Liverpool giữ kỷ lục về số bàn thắng được ghi từ phút 90 trở đi (hơn bất kỳ cặp đối đầu nào khác trong lịch sử giải đấu). Tiêu biểu là các pha lập công kịch tính của Dirk Kuyt, Robin van Persie hay Joe Cole. Có bàn đến ở phút bù giờ thứ 15.

Arsenal đang vững vàng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 21 điểm. Trong bối cảnh Man City thua liền 2 trận (trước Aston Villa và Brighton), Pháo thủ hiểu rằng đây là thời cơ không thể tốt hơn cho họ. Nhưng đối thủ của Arsenal là cái tên rất khó chịu: Liverpool.

Liverpool bước vào trận cầu tâm điểm với mục tiêu rút ngắn khoảng cách điểm số. Đội bóng thành phố cảng đứng thứ 5 với 15 điểm, kém Arsenal 6 điểm. Một chiến thắng ngay tại “chảo lửa” Anfield sẽ giúp đoàn quân áo đỏ phả hơi nóng trực tiếp vào nhóm dẫn đầu, tái khẳng định vị thế của một ứng viên cạnh tranh trực tiếp.

Về mặt phong độ, cả hai đều đang duy trì sự ổn định ấn tượng khi bất bại trong 5 vòng đấu gần nhất. Liverpool cho thấy sự thăng hoa rõ nét với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước khi bị cầm hòa ở lượt trận gần nhất. Với 4 thắng và 1 hòa, phong độ của đội chủ nhà mang tới nguồn năng lượng lớn cùng sự tự tin cao độ cho cuộc đón tiếp đối thủ khó chịu đến từ London.

Arsenal cũng sở hữu mạch trận đáng tin cậy với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Dẫu vậy, việc để chia điểm ở hai trận đấu phần nào cho thấy đoàn quân của Mikel Arteta đôi lúc đánh rơi những điểm số then chốt - điều tối kỵ khi đang bám đuổi đỉnh bảng.

Yếu tố lịch sử đang tạo ra lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Liverpool hoàn toàn áp đảo về thành tích khi giành 2 chiến thắng và có 3 trận hòa, trong khi Arsenal chưa một lần ca khúc khải hoàn. Việc các trận hòa chiếm phần lớn trong chuỗi đối đầu này phản ánh rõ sự giằng co và tính chất nghẹt thở mỗi khi hai thế lực đụng độ.

Bước vào cuộc thư hùng tối nay, khi cả hai đều giữ thành tích bất bại và khát khao chiến thắng để phục vụ những toan tính riêng, 90 phút tại Anfield hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ và kịch tính đến những phút bù giờ cuối cùng.

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#Liverpool vs Arsenal #trực tiếp Liverpool #trực tiếp Arsenal #Ngoại hạng Anh #Anfield #Mikel Arteta #bảng xếp hạng

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