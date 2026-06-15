Trực tiếp Hà Lan vs Nhật Bản 0-0 (H2): Hiệp hai bắt đầu

46': NHM chắc chắn chờ đợi nhiều sự đột biến, nhiều sự cống hiến hơn thay vì một thế trận rất toan tính từ 2 đội.
45': Một hiệp đấu đầy toan tính của 2 bên. Có quá ít khoảng trống, ít những pha ăn miếng trả miếng của 2 đội.
43': Một pha phán đoán điểm rơi không tốt của hàng thủ Hà Lan. Sau đó bóng đến chân Nakamura. Tiếc rằng tiền vệ từng ghi bàn vào lưới Việt Nam ở Asian Cup 2023 lại đưa bóng đi chệch cột dọc.
40': Gần như không nhìn thấy bất cứ kẽ hở nào trong các vận hành của 2 đội. Họ cũng "không có nhu cầu" ghi bàn trong những phút cuối hiệp 1. Hiệp 1 nhiều khả năng sẽ kết thúc với tỷ số 0-0.
36': Hà Lan đang đẩy cao sức ép. Họ dứt điểm liên tục, lần này là pha lao vào tung cú đá của Gakpo. Trái bóng với nên từ chân ngôi sao Liverpool nó đã bay vọt xà.
34': Từ pha phạt góc sau đó, Malen đã chọn đúng điểm rơi đánh đầu. Bóng đi căng nhưng vẫn chưa đi xa tầm với của Suzuki. Thủ môn tuyển Nhật Bản đã kiểm soát tình hình.
33': Malen cướp bóng ngay trước vòng cấm rồi lướt đi. Trong khoảnh khắc chuẩn bị tung cú đá, anh đã bị hậu vệ Nhật Bản truy cản.
28': Ito có cơ hội tốt ở trước vòng cấm. Anh chần chừ và chỉ như vậy là đủ để cơ hội trôi đi. Cầu thủ Nhật Bản sau đó phải dứt điểm từ xa và trái bóng đi không chính xác.
21': Hai đội chủ trương triệt tiêu lối chơi của nhau nên trận đấu diễn ra đầy toan tính. Rất ít khoảng trống để 2 bên phối hợp.
15': Các cầu thủ áo xanh bắt đầu lên bóng mềm mại hơn, nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Lúc này họ đang tạo ra sự phản kháng nhất định, khiến Hà Lan không thể đẩy cao tốc độ.
8': Hà Lan cầm bóng nhiều, duy trì sự chủ động ở khu trung tuyến. Họ đang đẩy Nhật Bản lúi sâu về phần sân nhà.
3': Hà Lan có pha uy hiếp đầu tiên khi Gapo đi bóng bó vào trong rồi chuyền cho Malen. Ngôi sao Roma xử lý rất nhanh, tung ra cú sú căng. May cho Nhật Bản khi Suzuki đã phản xạ kịp thời.
Số lần tham dự World Cup: 12 (1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2022, 2026).
Thành tích tốt nhất: Ba lần á quân
Thành tích chung tại World Cup: 55 trận, 30 thắng, 14 hòa, 11 thua, 96 bàn thắng, 52 bàn thua
Xếp hạng FIFA: 7
Dự đoán: Bị loại ở tứ kết
Virgil van Dijk là nền tảng, trong khi Memphis Depay và Frenkie de Jong mang đến sự tinh tế quen thuộc với lối chơi bóng đá tổng lực của các bậc thầy bóng đá Hà Lan thời xưa. Tại VCK lần này, HLV Ronald Koeman đã tuyên bố rõ tham vọng của mình: “Mục tiêu của chúng tôi là vô địch World Cup.”
Liệu Koeman có đủ công cụ cần thiết để thực hiện điều đó hay không vẫn còn phải chờ xem? Nhưng phải thừa nhận rằng ngày càng có nhiều người tin rằng một đội hình mạnh hơn tổng hợp các cá nhân riêng lẻ có thể đánh bại những đối thủ danh tiếng hơn so với đội hình gồm toàn cầu thủ xuất sắc nhưng thiếu kết dính.
Số lần tham dự World Cup trước đây: 7
Thành tích tốt nhất: Vòng 16 đội (2002, 2010, 2018, 2022)
Lần đầu tiên tham dự: 1998 (Pháp)
Vua phá lưới tại World Cup: Keisuke Honda (4)
Cầu thủ ra sân nhiều nhất: Yuto Nagatomo (15)
Cầu thủ đáng chú ý: Takefusa Kubo
Xếp hạng FIFA thế giới: thứ 18
Lịch thi đấu: Hà Lan (14/6, Dallas, Mỹ), Tunisia (20/6, Monterrey, Mexico), Thụy Điển (25/6, Dallas, Mỹ)
Nhật Bản là đội bóng có sự phát triển muộn ở World Cup, chỉ lần đầu tiên tham dự giải đấu vào năm 1998. Nhưng kể từ đó họ đã góp mặt ở mọi kỳ World Cup.
Mặc dù chưa bao giờ vượt qua vòng 16 đội – ngay cả khi đồng chủ nhà năm 2002 – nhưng lứa cầu thủ hiện tại của họ chắc chắn là tài năng nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia. Nhật Bản là đội đầu tiên – ngoài nước chủ nhà – giành vé dự World Cup 2026. Đội tuyển Nhật Bản đã đánh bại Đức, Brazil, Anh và Tây Ban Nha kể từ năm 2022.
Takefusa Kubo hứa sẽ lấp đầy khoảng trống của Kaoru Mitoma, người sẽ vắng mặt tại giải đấu do chấn thương gân kheo gặp phải trong trận đấu giữa Brighton và Wolves hồi tháng 5, để lại
“Chấn thương của Mitoma thật đáng tiếc. Tôi đã liên lạc trực tiếp với cậu ấy nhưng đương nhiên, đây là thời điểm khó khăn đối với cậu ấy, cậu ấy là một cầu thủ rất quan trọng”, truyền thông Nhật Bản dẫn lời Kubo.
“Tôi muốn mang theo những cảm xúc của Mitoma và cống hiến hết mình với tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa”.
Kubo đã có một mùa giải tuyệt vời tại Real Sociedad, nơi anh đã gây khó dễ cho những hàng phòng ngự mạnh nhất La Liga và giúp đội bóng của mình giành Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Anh cũng bị chấn thương gân kheo hồi tháng 1 và nghỉ thi đấu gần 2 tháng, nhưng hiện tại Kubo đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng trở lại.
Về mặt phong độ, cả hai đội tuyển đều bước vào trận đấu với sự tự tin cực cao nhờ thành tích thi đấu gần đây rất tương đồng. 6 trận đấu gần nhất, cả Hà Lan và Nhật Bản đều giành được 4 chiến thắng. Hà Lan đang cho thấy sức mạnh tấn công rất đáng sợ khi bất bại trong cả chuỗi 6 trận này (thắng 4, hòa 2).
Xa hơn, "Cơn lốc màu da cam" đã ghi tới 31 bàn trong 10 trận gần nhất, đạt hiệu suất vô cùng ấn tượng lên tới 3,1 bàn/trận, và trận nào họ cũng chọc thủng lưới đối phương. Đây là hành trang cho phép đội bóng này tự tin trên hành trình tiến sâu ở World Cup 2026.
Ở chiều ngược lại, Nhật Bản cũng đang đạt hiệu suất ấn tượng. 6 trận vừa qua, đại diện châu Á ghi trung bình 2,5 bàn/trận. Cả 2 hứa hẹn sẽ tạo nên những màn đôi công đẹp mắt.
Nhưng Nhật Bản còn ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ sự chắc chắn đến khó tin nơi hàng phòng ngự. Họ chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn (chỉ 0,33 bàn thua/trận). Con số này cho thấy lối chơi kiểm soát bóng của Samurai xanh ngày càng được hoàn thiện. Họ không chỉ tạo ra những pha tấn công đẹp mắt mà còn bóp nghẹt khả năng tấn công của đối phương.
Về lối chơi, Hà Lan được kỳ vọng sẽ là đội làm chủ thế trận. Giới chuyên môn nhận định đội bóng áo cam sẽ nỗ lực chuyển hóa thành công thời lượng kiểm soát bóng và sức ép liên tục thành những cơ hội rõ rệt. Trong khi đó, Nhật Bản trông chờ vào những pha chuyển đổi trạng thái mà họ là những bậc thầy.
Trong quá khứ, ở lần đụng độ tại World Cup 2010, Hà Lan từng thắng sát nút Nhật Bản với tỷ số 1-0. Tới lần tái đấu này, sự cân bằng vẫn được duy trì, nhưng Hà Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút với tỷ lệ giành chiến thắng đạt 48% (theo Opta). Tỷ lệ thắng của Nhật Bản chỉ là 33%. Liệu tỷ lệ này có được cụ thể hóa trên bảng tỷ số ở sân?