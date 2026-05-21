Trực tiếp chung kết Freiburg vs Aston Villa 0-2 (H2): Vào!!! Buendia ghi siêu phẩm

TPO - Xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, Buendia đón đường chuyền của đồng đội trước khi xoay người tung pha dứt điểm kỹ thuật đưa bóng xoáy vào góc cao khung thành Freiburg, nới rộng cách biệt lên 2-0.

report Buendía sút xa 48': Buendía tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, Atubolu lùi về rất nhanh và bắt gọn bóng. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Freiburg giao bóng. foul Hết hiệp 1 45+4': Aston Villa tạm dẫn trước 2-0. goal VÀO!!! Buendia nâng tỷ số lên 2-0 cho Aston Villa 45+3': Buendía tung cú cứa lòng chân trái từ ngoài vòng cấm, bóng đi theo quỹ đạo tuyệt đẹp rồi găm thẳng vào lưới Freiburg, khiến thủ thành đối phương hoàn toàn bó tay. time Bù giờ Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. goal VÀO!!! Tielemans ghi siêu phẩm 42': Từ tình huống phạt góc, Rogers thực hiện quả treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm. Tielemans băng vào bắt vô-lê cực căng, không cho thủ thành Atubolu cơ hội cản phá, mở tỷ số cho Aston Villa. report Cơ hội! 37': Watkins khởi xướng pha tấn công và chọc khe cho Buendía trong vòng cấm. Pha xử lý lỗi của Buendia vô tình trở thành đường mớm bóng cho McGinn dứt điểm nhưng Höfler đã lăn xả để cản phá. report Martinez cứu thua 34': Thủ môn Aston Villa phản xạ nhanh, bay người bắt gọn cú sút xa của Manzambi. report Aston Villa gặp khó 30': Aston Villa đang gặp khó trong việc duy trì nhịp độ tấn công ở trận đấu này. Những đường bóng trực diện hướng tới Watkins liên tục bị hàng thủ đối phương hóa giải khá dễ dàng. report Hoàng tử William trên khán đài cổ vũ Aston Villa yellow Liên tiếp va chạm 21': Cash nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Grifo. report Suýt có bàn thắng cho Freiburg 17': Từ pha đá phạt trực tiếp, bóng được treo vào vòng cấm của Aston Villa rồi bật ra. Höfler lao vào sút bồi đưa bóng chạm một cầu thủ Villa đổi hướng rồi đi chệch cột dọc. yellow Buendía nhận thẻ vàng 15': Buendía phải nhận thẻ vàng sau tình huống dùng cùi chỏ tác động với Beste. report Nguy hiểm! 9': Rogers xử lý cực kỳ gọn gàng với một chạm khống chế, ngay sau đó là cú dứt điểm một chạm từ khoảng cách khoảng 20 mét. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc, bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc cho Aston Villa. yellow Thẻ vàng đầu tiên 6': Treu nhận thẻ vàng vì kép ngã McGinn ở giữa sân để ngăn Aston Villa tổ chức tấn công. report Cú sút đầu tiên của Aston Villa 3': Rogers đi bóng thẳng vào trung lộ và tung cú sút xa xa uy lực khiến thủ môn Atubolu phải bay người hết cỡ để cứu thua cho Freiburg. report Tình huống đáng chú ý đầu tiên 2': Aston Villa để mất bóng ngay bên phần sân nhà. Freiburg chớp thời cơ tổ chức tấn công nhanh, Matanović đã bật cao đánh đầu đưa bóng lại đi vọt xà. foul Trận đấu bắt đầu Trọng tài đã thổi còi bắt đầu trận chung kết UEFA Europa League Final 2026 giữa SC Freiburg và Aston Villa FC tại sân Beşiktaş Park ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Aston Villa ra sân trong trang phục trắng, còn Freiburg thi đấu với bộ trang phục màu đỏ. Aston Villa giao bóng. report Cầu thủ hai đội làm nóng report Bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Beşiktaş Park report Freiburg thực hiện hai sự thay đổi Vincenzo Grifo trở lại đội hình xuất phát của Freiburg. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của CLB chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai ở trận đấu gần nhất trong giải quốc nội. Tuy nhiên, tối nay anh sẽ đá chính thay cho Derry Scherhant. Lukas Kübler cũng trở lại đội hình chính. Anh đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải, trong khi Philipp Treu được đẩy sang đá hậu vệ trái. Jean-Victor Makengo phải nhường chỗ và bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị. report Aston Villa giữ nguyên đội hình xuất phát HLV Unai Emery không có bất kỳ sự thay đổi nào trong đội hình xuất phát so với trận đấu trước đó. Đây là điều dễ hiểu bởi đội bóng đang vận hành rất trơn tru. Điều đó đồng nghĩa với việc Victor Lindelöf tiếp tục được tin dùng ở khu trung tuyến. Amadou Onana đã đủ thể lực để góp mặt trên băng ghế dự bị sau hai ngày trở lại tập luyện gần đây. report Đội hình xuất phát Freiburg Atubolu, Kubler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Hofler, Beste, Manzambi, Grifo, Matanovic. report Đội hình xuất phát Aston Villa Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Lindelof, McGinn, Tielemans, Buendia, Rogers, Watkins.

Sau khi vào bán kết Conference League năm 2024 rồi tiếp tục tiến tới tứ kết Champions League mùa trước, Aston Villa giờ đây đứng trước cơ hội hoàn tất bước tiến lớn nhất dưới triều đại của HLV Unai Emery, giành danh hiệu châu Âu đầu tiên sau hơn ba thập kỷ.

Rất nhiều năm đã trôi qua kể từ khoảnh khắc đội bóng vùng Midlands đánh bại Bayern Munich để bước lên đỉnh châu Âu. Và thật trùng hợp, hành trình tìm lại ánh hào quang năm xưa của họ giờ lại chứng kiến thêm một cuộc đối đầu với đại diện nước Đức, lần này là Freiburg trong trận chung kết Europa League.

Trên đường tiến vào trận đấu cuối cùng của mùa giải, Aston Villa chỉ thua đúng một trận ở vòng phân hạng để cán đích ở vị trí thứ hai. Đội bóng của Emery sau đó lần lượt vượt qua Lille và Bologna khá thuyết phục, trước khi tạo nên màn thư hùng toàn Anh với Nottingham Forest tại bán kết.

Dù bị dẫn trước ở trận lượt đi, Aston Villa đã bùng nổ dữ dội khi trở về Villa Park. Đội trưởng John McGinn ghi hai bàn trong chiến thắng hủy diệt 4-0, giúp "The Villans" sống lại giấc mơ về danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 1996.

Không dừng lại ở đó, đoàn quân của Emery còn có màn chạy đà hoàn hảo trước trận chung kết. Sau trận hòa 2-2 với Burnley, Aston Villa tiếp tục gây tiếng vang khi đánh bại Liverpool với tỷ số 4-1 ở Premier League.

Chiến thắng ấy không chỉ giúp họ vượt mặt Liverpool để vươn lên top 4, mà còn đảm bảo tấm vé dự Champions League mùa tới trước một vòng đấu. Điều đó đồng nghĩa Aston Villa giờ có thể dồn toàn bộ tâm trí cho đêm chung kết tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn, Aston Villa hiện là đội thắng nhiều trận nhất ở đấu trường châu Âu kể từ đầu mùa 2023/24 với 26 chiến thắng. Hệ thống phòng ngự cũng trở thành điểm tựa lớn khi họ có tới 16 trận giữ sạch lưới, chỉ kém duy nhất Arsenal trên toàn lục địa.

Đặc biệt, Aston Villa còn sở hữu “vũ khí tối thượng” mang tên Unai Emery. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha vốn được xem là “ông vua Europa League” với bốn lần đăng quang giải đấu. Ông cũng chuẩn bị trở thành HLV thứ hai trong lịch sử đưa bốn CLB khác nhau vào chung kết UEFA, sau Jose Mourinho.

Sau cột mốc 600 chiến thắng trong sự nghiệp huấn luyện, đồng thời là trận thắng thứ 107 cùng Aston Villa, Emery đang đứng trước cơ hội ghi tên mình vào lịch sử đội bóng thành Birmingham bằng một danh hiệu châu Âu nữa.

Nếu Aston Villa chờ đợi 30 năm cho giấc mơ vinh quang, thì với Freiburg, khái niệm lịch sử còn lớn lao hơn rất nhiều. Họ đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 122 năm tồn tại.

Tiếp nối nền móng mà cựu HLV Christian Streich xây dựng suốt giai đoạn 2011-2024, chiến dịch Europa League mùa này đã trở thành hành trình thành công nhất lịch sử Freiburg.

Điều đáng nói là thành tích ấy đến từ một CLB không sở hữu tiềm lực tài chính hay chiều sâu đội hình thuộc nhóm hàng đầu châu Âu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Julian Schuster, Freiburg bất bại trong 7 trận đầu tiên tại vòng phân hạng trước khi liên tiếp tạo nên những màn trình diễn bùng nổ ở vòng knock-out.

Sau khi vượt qua Genk với tổng tỷ số 5-2, đại diện Bundesliga tiếp tục nghiền nát Celta Vigo bằng chiến thắng chung cuộc 6-1 để tiến vào bán kết gặp Braga.

Dù thất bại 1-2 ở lượt đi trên đất Bồ Đào Nha, Freiburg đã tận dụng triệt để lợi thế hơn người trong trận lượt về khi Braga nhận thẻ đỏ từ rất sớm. Các bàn thắng của Lukas Kubler và Johan Manzambi giúp đội chủ sân Europa-Park vượt lên dẫn trước. Dẫu Braga kịp rút ngắn tỷ số và tạo nên những phút cuối nghẹt thở, Freiburg vẫn đứng vững để lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết cúp châu Âu.

Hàng công bùng nổ chính là nền tảng cho hành trình cổ tích ấy. Freiburg đã ghi ít nhất 3 bàn ở bốn trong sáu trận knock-out, nâng tổng số bàn thắng của họ tại giải lên 25 bàn, chỉ kém duy nhất Aston Villa với 28 pha lập công.

Cuối tuần qua, đoàn quân của Julian Schuster tiếp tục phô diễn phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 4-1 trước RB Leipzig để khép lại Bundesliga ở vị trí thứ bảy và giành vé dự Conference League mùa tới.

Tuy nhiên, Freiburg hiểu rằng mọi thứ có thể còn tuyệt vời hơn thế rất nhiều. Một chiến thắng trước Aston Villa không chỉ giúp họ giành vé dự Champions League, mà còn mở ra chương huy hoàng nhất trong lịch sử 122 năm tồn tại của CLB Đức.